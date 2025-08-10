Fundame: con obra de teatro busca fondos para abrir consultorios Se trata de 'La isla', una propuesta producida por el Grupo Artístico Inclusivo Teytekia.

Fundame continúa desarrollando actividades con el fin de recaudar fondos para poder abrir consultorios médicos donde atender gratis a personas sin obra social. Ahora, apuesta al arte para concretar esta meta. Se pondrá en escena la obra de teatro inclusiva ‘La isla’ cuya recaudación será para esta fundación que asiste a chicos con cáncer y hemofilia. Será el próximo 27 de agosto, en el Teatro Sarmiento.

Ya están en venta las entradas para disfrutar de ‘La isla’, una obra de teatro a beneficio de Fundame, basada en el cuento ‘La isla de los sentimientos’, del escritor Jorge Bucay, y producida por el Grupo Artístico Inclusivo Teytekia. El objetivo de esta puesta en escena no sólo consiste en brindarle al público la posibilidad de presenciar un espectáculo para disfrutar en familia, emocionarse y seguir apostando por un mundo con más empatía. También busca colaborar con Fundame para que pueda abrir los consultorios externos propios para brinda atención médica principalmente a personas que no tienen obra social. ‘El destino de lo recaudado en las dos funciones que tendrá esta obra de teatro será para al creación de los consultorios externos de la fundación que desde hace tiempo lucha para lograr abrir este espacio de salud para pacientes en general’, dijo Nicolás Lupari, de Fundame.

El joven agregó que esta propuesta artística, cuya historia se basa en un reino imaginario donde los sentimientos conviven como personajes y que invita a reflexionar sobre el amor, el miedo, la tristeza y el valor de dejarse ayudar cuando más se necesita; se pondrá en escena el próximo 27 de agosto, en el Teatro Sarmiento. Y con dos funciones. La primera será a las 10 y la segunda, a las 15. La entrada será un bono contribución de $5.000. ‘La isla está dirigida a público general, ideal para que las escuelas participen y trabajen en los temas que se irán desarrollando en el transcurso de la obra. Es por eso que el Ministerio de Educación la declaró de Interés Educativo por lo que las inasistencias de los docentes por la participación en la actividad quedarán justificadas’, dijo Lupari.