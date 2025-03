Gutiérrez se coronó en Chilecito La biker sanjuanina ganó su séptimo título argentino, cuarto en la modalidad de largo aliento.

La modalidad maratón (XMO) no es su especialidad, desde hace varias temporadas la biker sanjuanina Inés Gutiérrez compite en pruebas de cross (XCO), que se realizan por senderos en circuitos, porque es la especialidad que se disputa en las competencias olímpicas. Sin embargo, como integra el equipo de Venzo, marca de bicicletas que era el sponsor principal del Campeonato Argentino que se desarrolló el pasado fin de semana en Chilecito, todo el grupo de ciclistas de montaña del equipo lo corrió.

La ciudad del oeste riojano no escapó al mal tiempo que azotó a gran parte del país, y la competencia se realizó bajo la lluvia. “Debieron descartar una parte del circuito porque no se podía transitar, así que unieron los primeros diez kilómetros con los últimos 25 del trazado original, lo que me favoreció porque se debía transitar por muchos senderos y no tanto en campo abierto”, contó Inés que ayer llegó a San Juan y ya estaba pensando en la primera fecha del campeonato sanjuanino.

En total la carrera tuvo 70 kilómetros, dos giros al circuito modificado. De arranque la sanjuanina abrió un hueco junto a su compañera Jésica Cantel y la mendocina María Laura Bugarín. En el segundo giro Inés logró quebrar la resistencia de sus compañeras de fuga y se fugó en solitario a la victoria. “Me tomé mi tiempo para atacar en las partes más técnicas del circuito, a las que estoy más acostumbradas que ellas quienes corren distancias largas con muchas rectas”, comentó quien por cuarta vez se consagra en Maratón.

“Sinceramente era inesperado, vine a cumplir y logre el título” confió Inés que ya había ganado el nacional de maratón en Río Negro (2012 y 2014) y en San Juan (2019). A ellos hay que agregar los tres de cross: 2012 sub23 y 2017 y 2022 en categoría elite.

> Los sanjuaninos en otras categorías

Varones elite: 1- Catriel Soto (Concordia,E.Ríos) 3h17m28s; 2- Agustín Durán (Chilecito, La Rioja) a 04s.En varones juniors ganó el cordobés, Juan Ignacio Pereyra (2h24m16s). En Master C: 1. Hugo Sebastián Pernini (Mendoza) 3h28m27s; el sanjuanino José Matías Peralta culminó 12do, a 15m59s. En Master B1: 1- Lucho Caraccioli (Gral. Madariaga) 3h31m03s; en el puesto 32 culminó el sanjuanino Mauro Berrocal, que no terminó la carrera. EnMaster B2, predominó el corobés, Juan Nardolillo (3h29m32s); el sanjuanino Darío Ramírez no terminó la competencia. En Master C1, ganó Marcelo López (Chascomús) 2h27m36s; los sanjuaninos Jorge Teixidor y Nelson Castillo clasificaron en las posiciones18 y 20, a 26m56s y 29m15s, respectivamente. En Master C2, el sanjuanino Eduardo Zumel fue subcampeón. También subió al podio de los bikers de 55 a 59 años, Darío Marquez. En Master D1 (60 a 64), Edgardo Sancassani y Hermán Castillo clasificaron cuarto y quinto, a 6m13s y 8m13s, respectivamente del mendocino Gabriel Leda. Entre los Master D2 (65 a 69) el sanjuanino Héctor Sánchez, terminó sexto.

Entre las damas, aparte de Inés Gutiérrez, se coronaron otras dos campeonas Paula Carolina López (C1) y Carina Gregori (C2), en la primera categoría, fue tercera Silvia Domínguez y quinta Griselda Rodríguez.