Hay 120 adictos asistidos en los centros estatales

Daniela Merlo, al frente de la Dirección de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos, del Ministerio de Familia, dijo que actualmente hay 120 personas adictas en tratamiento de rehabilitación en los centros estatales donde se abordan, asisten y tratan gratis los casos de consumo problemático. Dijo que los pacientes tienen entre 12 y 60 años, y que presentan diferentes niveles de adicción. Es por esto que algunos siguen su rehabilitación con internación en las comunidades terapéuticas Proyecto Juan y María del Carmen. Mientras que el resto se encuentra distribuido en los centros de atención y acompañamiento como San Benito y los que funcionan en Capital, Pocito, Rivadavia, Caucete y Chimbas, bajo la modalidad ambulatoria. A estos pacientes se suman los que buscan ayuda en las Unidades Municipales de Asistencia en Adicciones (UMAA) que funcionan en los 19 municipios.

Merlo también agregó que las tareas en la comunidades terapéuticas y en los centros de atención se basan en 4 ejes como son la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción. Es por este motivo que los pacientes no sólo reciben tratamiento psicoterapéutico, sino también herramientas socio-educativas, deportivas, laborales y artísticas para superar su problemática. Dentro de esta oferta se incluyó la práctica gratuita de boxeo con la colaboración de Fabricio Valenzuela. ‘Gracias a estas opciones con las que cuentan las personas con problemas de adicción, se cuenta con un muy bajo nivel de deserción lo que es un gran logo, dijo Daniela Merlo.

> Equipo terapéutico

150 profesionales integran el equipo interdisciplinario que trabaja en los centros y comunidades terapéuticas estatales.