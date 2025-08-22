“Hay que confiar en lo que uno hace” El exCasi Ángeles arriba hoy al Teatro Oscar Kummel con el disco Salvando las distancias y junto a su banda.

En el último tramo de su gira Salvadora, Benjamín Amadeo no quería dejar de tocar en San Juan y es por esta razón que sube a escena esta noche en el Teatro Oscar Kummel de Rawson.

“En la última parte de esta gira quería ir para allá porque no había ido nunca a tocar con toda la banda y tal cual como es el espectáculo, lo tenía como deuda pendiente y me siento feliz de poder concretarla. Fui en una ocasión pero acompañando a Iván Nobre en 2019. Después, en 2021 fuimos de vacaciones a Barreal con Martina, mi pareja, y allí concebimos a nuestra hija Andes que nació en 2022′, destacó el artista a DIARIO DE CUYO en referencia a esta oportunidad de volver al paisaje sanjuanino, esta vez junto a sus músicos.

Y fue tras su paso como actor de teatro y en telenovelas que le llegó la oportunidad de tener un espacio en el taquillero film Un novio para mi mujer en 2008 que consiguió visibilidad.

“Me animo a decir que ese fue un trabajo que tuvo mucha relevancia, ahí hice a un conductor de radio que le da la oportunidad de trabajar al personaje de Valeria Bertuccelli. A partir de ese rol llegó el casting y me invitaron a formar parte de Casi Ángeles que ya era un furor en ese tiempo’, expresó acerca del espaldarazo de la tira televisiva de Cris Morena que finalizó en 2010, luego de lo cual afirmó que “durante todo ese tiempo seguí tocando en mi casa, seguí componiendo y también buscando la vuelta para encontrar un repertorio que me representara, que me gustara’.

Al igual que la exintegrante de Casi Ángeles Lali Espósito de quien fue pareja y que hoy lleva cabo un exitoso proyecto solista además de su desempeño como jurado de La Voz Argentina -coach del equipo en el que se encuentra el cantor y guitarrista local Jaime Muñoz Cantos-; Benjamín continuó su labor en la música de manera individual al igual que otras antiguas componentes del elenco como Rochi Igarzábal y también Eugenia “La China’ Suárez, que tuvo un fugaz paso por esta disciplina.

Finalmente, tras una extenuante labor compositiva, Amadeo publicó en 2016 su ópera prima Vidas lejanas y su segundo trabajo Quiromancia en 2021. Empeñado en profundizar en la canción desde que tenía apenas tenía 10 años de edad, el año pasado, Benjamín lanzó el álbum Salvando las distancias que presentó el 4 de agosto del año pasado en el porteño Teatro Gran Rex para iniciar un periplo que hoy lo trae al complejo rawsino.

“¿Por qué Salvando las distancias? Tenía una idea pero no tenía título para el disco, entonces iba haciendo las canciones y de hecho Salvando las distancias es un extracto del tema El mar, que está dentro de la placa. Yo lo que sí sabía dentro mío es que era una producción para disfrutarse compartida, entonces Salvando las distancias sentí que era un doble sentido, que era lindo y por eso me cerró’, explicó Amadeo acerca del concepto del material cuyas canciones “indirectamente se animan a promover estar con el otro’ y son todas de autoría propia.

Y aunque definió que el rumbo que puede tomar la profesión que escogió es “una incógnita’ porque “a todas las canciones las hago con el mismo amor, pero es imposible no preguntarse dónde irán a parar’, su deseo es “si tengo la suerte, tener la bendición de que una canción lo trascienda a uno. Ya me pasó con Para Siempre, un tema que mucha gente no sabe que es mío ni que lo canto pero que la gente lo elige para compartirlo en videos y ceremonias de casamiento para que la novia haga su ingreso con esta canción. Me pasaron cosas maravillosas. Por eso digo que es una bendición que las composiciones lo trasciendan a uno’, recalcó sosteniendo que “hay que confiar en lo que uno hace’ y creer que si hay una historia para contar alguien se va a sentir identificado, aunque “el desafío está siempre’.

DATO

Para el concierto de hoy a las 21 h en el Teatro Oscar Kummel (Mendoza 2773 sur, Villa Krause), los tickets se encuentran a la venta a $30.000 en boletería y online en entradaweb.com