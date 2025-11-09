Hospital Marcial Quiroga, un ejemplo de gestión sanitaria Este centro de salud avanza con una nueva etapa de obras que amplían su capacidad, incorporan tecnología y mejoran la atención, que lo consolidan como un referente regional.

El Hospital Dr. Marcial Quiroga, uno de los centros asistenciales más importantes de la provincia, vuelve a marcar el rumbo de la salud pública sanjuanina con una serie de obras que refuerzan su compromiso con la excelencia y la atención humanizada. Es un hecho que este hospital ha demostrado a lo largo de los años que la superación constante no es un objetivo circunstancial, sino una forma de trabajo sostenida.

Las nuevas intervenciones en marcha responden a una planificación integral que apunta a modernizar la infraestructura y mejorar tanto la experiencia de los pacientes como las condiciones de quienes allí trabajan. Se trata de tres obras claves. En primer lugar, la remodelación completa del Servicio de Hemodiálisis, que no solo ampliará su capacidad de atención, sino que incorporará equipamiento de última generación para garantizar tratamientos más seguros y eficientes. Una mejora que impactará directamente en la calidad de vida de quienes dependen de esta terapia vital.

En paralelo, se está refuncionalizando el área de cocina y comedor, optimizando los procesos de manipulación de alimentos y la planificación dietética. Esta tarea, que a simple vista podría parecer secundaria, resulta fundamental en el contexto hospitalario, donde la alimentación adecuada es parte del tratamiento y la recuperación de los pacientes.

Por último, se avanza en la modernización de los sectores Sur-Este y Nor-Oeste del edificio, donde se incorporarán consultorios renovados y habitaciones de aislamiento para pacientes críticos. Con ello, el Marcial Quiroga amplía su capacidad de respuesta ante situaciones complejas y eleva sus estándares de atención.

Este hospital es mucho más que un establecimiento de salud, es un centro integral que ofrece atención pediátrica especializada, psiquiatría infantojuvenil, cuidados paliativos, diagnóstico por imágenes, laboratorio y una guardia médica -incluida la odontológica- que funciona las 24 horas, los 365 días del año.

Distinguido en múltiples oportunidades por su calidad y compromiso institucional, el Hospital Marcial Quiroga representa el modelo que debería guiar a todo el sistema público de salud, infraestructura moderna, recursos humanos comprometidos y una gestión orientada al bienestar de la comunidad. Mantener y fortalecer este camino no es solo una obligación del Estado, sino una responsabilidad colectiva para preservar un patrimonio esencial de la provincia. Por todos los medios hay que evitar que los problemas presupuestarios propios de una época de recortes de fondos malogren todos los esfuerzos que se vienen haciendo para que este hospital sea modelo y esté al servicio de la gente, como corresponde.