“Hoy el desarrollo del arte argentino también supone pensar nacionalmente” LUCRECIA PALACIOS / Directora de Fundación ArteBA, presentará Conexión ArteBA en San Juan

El mes próximo, una cumbre sin precedentes se desarrollará en la provincia, abanderada por Fundación ArteBa, institución fundada en 1991 cuyo fin es el desarrollo del arte argentino. Se trata de Conexión ArteBA, nuevo programa de esta prestigiosa institución nacional que, en alianza con los gobiernos de ambas provincias y de empresas privadas, debutará en San Juan y Mendoza con diversas actividades que tendrán lugar desde el 9 al 12 de abril. Las mismas incluyen foros gratuitos y abiertos al público que girarán en torno a Arte y Naturaleza, de los que participarán referentes del país y del extranjero. “El sol al mediodía del desierto’ han llamado a este encuentro que se propone “alimentar la reflexión que el arte sostiene sobre la naturaleza y contribuir con la necesidad de alertar sobre la tensión creciente que genera la humanidad en el entramado vital del que es parte’, explica la carta de presentación de esta iniciativa, que hoy será presentada en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson (ver aparte)

“Esto es algo nuevo. Pensamos que es un programa tan valioso que merecía tener su propio foro, donde se pueda hablar, pensar y reflexionar sobre estas problemáticas junto a personas muy destacadas del ambiente. Nos gustaría que tenga continuidad en Cuyo y luego hacerlo crecer para conocer otras escenas’, comentó a DIARIO DE CUYO Lucrecia Palacios, directora ejecutiva de Fundación ArteBA, curadora, crítica de arte y editora de importante trayectoria.



– ¿Cómo surge Conexión ArteBa?

– Fundación ArteBA es una organización no gubernamental sin fines de lucro que incentiva la producción artística contemporánea. En línea con su misión, hace 30 años desarrolla una feria internacional, una de las más importantes de Latinoamérica. Pero entendemos que hoy el desarrollo del arte argentino también supone pensar nacionalmente, no solo desde Buenos Aires; y por eso creamos este programa, Conexión ArteBA, cuyo objetivo es poder conectar diferentes escenas del ámbito nacional en términos artísticos. Además creemos que es importante ampliar los espacios de discusión sobre temas que importan al arte y a la sociedad y por eso vimos necesario tener un encuentro anual de discusión en el ámbito artístico. Así creamos este foro.

-¿Por qué San Juan y Mendoza?

– Nos interesaba mucho empezar ahí porque tenemos un programa de adquisiciones para museos que hacemos hace 20 años desde la Feria, con lo cual ya había un diálogo abierto. Y además es muy importante vincular el arte con la potencialidad de la región, por ejemplo a nivel turístico, ya que también tiene paisajes increíbles y una gran infraestructura. Nos pareció valioso sumar y potenciar propuestas artísticas dentro de las demás ofertas que estas provincias ya tienen y que son bien conocidas.

– ¿Y por qué arte y naturaleza como eje temático?

– Es una de las cuestiones centrales que hoy nos tenemos que sentar a pensar como humanidad, diría, la preocupación por la ecología. El arte no es ajeno. En el arte hay diferentes artistas y teóricos que vienen enriqueciendo los planteos sobre esta temática, en términos científicos y convocando a la imaginación, para pensar nuevas formas de relacionamiento. Y esto tenía mucho que ver, además, con lo que nosotros vimos que ocurre en San Juan y Mendoza, donde el arte contemporáneo, que por lo general en las grandes ciudades ocurre dentro de museos o galerías, tiene muchísimas prácticas artísticas pensadas en relación al paisaje, a la naturaleza; por eso nos parecía un contexto muy adecuando para pensar allí en estas temáticas.

– Emplazadas fuera de los espacios convencionales ¿Cambia la significación de las obras y del entorno incluso?

– Exactamente y el vínculo que uno entabla con la obra y con el paisaje. El foro justamente pone en duda estas categorías que nosotros tenemos tan divididas entre lo que es cultura y lo que es naturaleza. Eso lo vimos en Mendoza y San Juan y nos interesaba profundizar y mostrar muchos casos, pensar junto a los artistas y a los curadores estas prácticas.

– ¿Es una tendencia propia de este tiempo?

– Yo no le diría tendencia porque da idea de algo pasajero; es más bien una corriente y ya hay una tradición muy importante incluso dentro del arte argentino. En la década del ’70 hubo una corriente artística que se llamó Land Art (arte de la tierra), donde esas categorías fueron muy importantes y entendemos que ahora es un momento donde vale la pena revisar esas tradiciones.

– ¿La emergencia actual en cuanto a medio ambiente es un detonante para este foro?

– Exactamente. Es una temática que nos convoca a todos y por eso habrá curadores que han estado pensando muchísimo esto, como Gabriel Roca, que ha trabajado la importancia del vínculo entre los artistas y el contexto natural donde se desarrollan. Florencia Levy investiga muchísimo cómo todo lo que nos rodea, incluso la tecnología, tiene su origen en la naturaleza. Cuauhtémoc Medina piensa cómo se puede encarar otro desarrollo económico que no lleve a la destrucción de lo que nos rodea… Bueno, hay ponencias muy interesantes en un foro internacional que está abierto a quienes quieran participar y donde las voces de quienes participen van a ser muy valoradas. Queremos generar ese espacio de reflexión, escuchar a los artistas, a los curadores, para pensar otros futuros posibles, no solo diagnosticar lo que no funciona.

– ¿Cómo inciden las artes en la búsqueda de soluciones a problemáticas como éstas?

– Es una pregunta que tiene que ver con la capacidad del arte de intervenir en el presente, esa capacidad política. En ese sentido creo que lo que el arte en general aporta es la capacidad de imaginación, poder imaginar otros escenarios, otras formas que quizás a las ciencias y a sus métodos les resulta más complejo. Creo mucho en cómo el arte aporta otras imaginaciones posibles, y bueno, luego se necesitará la voluntad política para llevarlas a la realidad.

– ¿Las dirigencias atienden este tipo de acciones, como las que ustedes proponen?

– Creo que es algo que se les está reclamando, en general. En cualquier caso, veo como un paso muy importante haber logrado realizar este foro desde la articulación de una institución privada como es ArteBA en colaboración no solo con empresas privadas, sino también con dos gobiernos diferentes. Contamos tanto con apoyo público como privado y esa conjunción es algo muy positivo y una base importante sobre la que se puede seguir pensando.

Hoy a las 14 hs, en el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson, se realizará la presentación oficial en la provincia de Conexión ArteBA, donde se darán a conocer las acciones de ArteBA y se brindará información detallada del Foro San Juan – Mendoza.

>>PARA AGENDAR

* Conexión ArteBa se realizará en San Juan y Mendoza del 9 al 12 de abril próximo

* Las inscripciones estarán abiertas próximamente, para todas las charlas o por bloque. Informes en arteba.org

* Los foros tendrán curaduría de Alejandra Aguado (curadora, coordinadora artística Malba-Puertos, ex Curadora y jefa de Patrimonio del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires) y Ferran Barenblit (curador independiente, director del Centro de Arte Santa Mónica, MACBA Museo de Arte contemporáneo de Barcelona (2015-2021).

* Los temas serán: “¿Alguien curó mis alas rasgadas por el silencio? Paisaje y colaboración’, “Como si yo no fuera propensa a la ternura. Imaginación y sentimiento frente a la emergencia ecológica’ y “Vamos dejando una huella de incendio. El mundo después del desastre’.

* Conferencistas José Roca, curador (Colombia), Paula Fleisner, filósofa (Argentina) y Cuauhtémoc Medina, curador (México).

* Habrá presentaciones de: Mónica Giron, artista; Alberto Sánchez Maratta, profesor UNSJ, investigador y curador invitado en el MPBA Franklin Rawson; Julia Rebouças, directora artística, Inhotim (Brasil); Florencia Sadir, artista; Max de Esteban, artista (España); Seba Calfuqueo, artista (Chile); Florencia Levy, directora del Centro de Arte y Ciencia y co-directora de la Licenciatura en Artes Plásticas Contemporáneas, UNSAM; Carina Colombi, geóloga, investigadora independiente CONICET, coordinadora del Equipo Científico para la Exhibición del Nuevo Museo Paleontológico de la Provincia de San Juan; y Eduardo Basualdo, artista.