Mora Godoy en San Juan: “Hoy la marca del tango soy yo” La reconocida bailarina y coreógrafa retorna a los escenarios con su tour federal La Máquina Tanguera.

En el retorno a las tablas junto a su compañía, Mora Godoy arrancó su gira por el país con La Máquina Tanguera, una retrospectiva que montará en el Teatro Sarmiento esta noche, con los cuadros que marcaron una exitosa trayectoria.

“Es un espectáculo de nivel internacional en el que trato de contar mi historia también con una pantalla multimedia en el que se repasarán los tours fuera del país y mis comienzos con mi hija empezando a caminar en Rusia, cuando tenía 9 meses, en medio de la gira por Siberia. Acá lo damos todo y más’, relató a DIARIO DE CUYO, la coreógrafa y bailarina, que tras sus más de tres décadas en el tango regresa a la provincia. La apuesta comenzará con el tema Volver y un repertorio tradicional, continuará con un popurrí llamado Tangazo y finalizará con el tema Canaro en París y un cuadro con todos los intérpretes en escena y hasta un concurso con el público.

“Este es el primer tour oficial mío y de la compañía y está programado prácticamente hasta fin de año. Tenemos tanta alegría de retornar, por eso arrancamos con Volver, que tiene que ver con lo que sentimos’, manifestó la artista que estuvo actuando de manera aislada en eventos privados dentro y fuera del país; y que en abril de 2024 reabrió su academia para intermedios y principiantes “porque mucha gente no quiere aprender para ser profesional, sino para ir a alguna milonga’, acotó.

Respecto a ese aspecto, si bien sostuvo que “hay un resurgimiento de orquestas, cantantes y bailarines’, subrayó que “el tango no está mal pero podría estar mejor, ya que se necesita más atención del Estado, de empresas y productores’, para “no mirar sólo musicales de afuera’. Y añadió que todo lo que gana lo invierte, destacando que “si yo no tengo que cobrar, no lo hago’.

“Se trata de hacer lo que a uno le gusta y de estar cerca de la gente porque eso te trae otras cosas. Siempre hay que hacer y estar. Así es que en pandemia me mantuve ocupada armando coreografías y diseñando, yo amo lo que hago’, apuntó la mamá de una hija de 18 años, que con el arte en la sangre estudia Diseño y colabora con Mora en sus puestas.

En cuanto al camino que hizo para convertirse en una de las referentes de esta danza, recordó que “fue muy duro porque se te cierran puertas e intentan correrte. Sufrís, sí, pero hay que seguir hasta encontrar una puerta que quede libre’. “Así llegué a ser la primera en abrir una academia de tango, la primera en tener su propia compañía, la primera en llegar a la Siberia Rusa y a China. Hoy la marca del tango soy yo, Mora Godoy, y es una marca de mujer’, aseveró quien bailó para el G20, los Rolling Stone y Lisa Minnelli, compartió escenario en un show privado con Hugh Jackman y Margot Robbie, entre tantas otras cosas.

“En pandemia tomé consciencia. Soy muy laburante pero no hay que creérsela. Para mí la fama fue una consecuencia. Nunca quise ser famosa. Yo quería bailar. Tal vez la fama fue a causa de lo que transmití a nivel mundial como bailarina y en obras que hoy siguen solas como Tanguera y Chantecler’, reflexionó.

El show será hoy 21:30 hs. en Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Entradas: $30.000, 28.000, 26.000 y 25.000 en boletería y online en entradaweb.com.