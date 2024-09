Hoy, la primera prueba importante Los chicos le ganaron ayer a Suiza y enfrentan hoy a España por el primer lugar del Grupo A.

En la jornada de ayer el seleccionado sub19 logro otra victoria en la segunda presentación (5 a 2 sobre Suiza). Hoy es otro tema. En realidad es un tema importante porque enfrente estará nada más ni nada menos que España, el duro rival que siempre es candidato sea donde sea. Ese partido de mañana no sólo servirá para medir la vara en el juego de ambos sino que además de determinar cual de los dos se quedará con el primer lugar del Grupo A le dará el formato para las llaves de los cuartos de final que se vendrán.

Ambos no han tenido problemas serios en los partidos previos. Por ahí Chile les hizo más fuerza pero los dos hicieron gala de su alto poder ofensivo y le ganaron con justicia. Suiza, en cambio, fue superado ampliamente por España pero sorpresivamente se convirtió en un rival complicado para la Albiceleste. Igual, la Argentina ganó como lo hizo en el primer partido: Con autoridad. El partido de ayer fue raro. Argentina dominó a placer pero careció de efectividad. Igual se fue al descanso ganando 2-1. Luego, en el complemento, si bien su rival siguió jugando bien, la Argentina fue letal y sumó más goles.

El choque clave con los españoles, para dirimir al ganador del Grupo, será a las 14.00, hora de la Argentina

Entre Argentina y España hasta el momento ambos han mostrado virtudes tanto en lo individual como en el juego colectivo. Tal vez en el plano de individualidades el equipo Albiceleste ha funcionado mejor. Especialmente la confirmación del mendocino Valentino Marzonetto como un goleador implacable y la del “Cacu” Velázquez como un arquero fuera de serie. Y tres que se afirmaron en lo suyo: Santiago Manrique, Francisco Mas y Francisco Briggs.

Y en los movimientos grupales tanto Argentina como España se movieron con orden, disciplina y apetito ofensivo. Hoy a no dudar que será un choque atractivo y lleno de emociones. Buscar antecedentes está de más. Entre estos dos siempre hay una historia distinta.

El resto de los partidos

España batió a Chile

Los españoles impusieron su calidad

España, que jugó con varios suplentes venció a Chile por 3 a 0. Los goles los anotaron Joaquim Gabarro (2) y Miquel Escala.

En el Grupo B, Portugal apabulló a Colombia, 20 a 0 e Italia venció en apretado trámite a Francia por 4 a 3.

Para hoy el programa es el siguiente: A las 10.00, Chile vs. Suiza; 12.00, Francia vs. Colombia; 14.00, Argentina vs. España; y 16.00, Portugal vs. Italia.