Humor para romper tabúes Las ginecólogas Cecilia Olivares y Paula Rosas, junto a la actriz Natalia Clop, armaron un show que promete ser desopilante.

Una ginecóloga, una sexóloga y una comediante subirán a escena mañana y el sábado para debutar con “Le pasó a una amiga”, un espectáculo de humor que suma ciencia y un modo muy particular de interpelar a la platea. Este original stand up que llega a Sala Z (con localidades agotadas) está protagonizado por Cecilia Olivares, ginecóloga obstetra, Paula Rosas, ginecóloga y sexóloga y Natalia Clop, comediante y emprendedora. “¿Qué puede salir mal?” se preguntan estas mujeres sanjuaninas audaces que hablaron con DIARIO DE CUYO sobre cómo fue que decidieron aprovechar la química entre ellas y todo su bagaje para compartir su “humor ginecológico” sobre un escenario.

“Lo hacemos con humor pero con información científica, explicado de una manera simple, con la idea de llegar más a las mujeres. El tinte humorístico lo dará más Nati ,nosotras no vamos a contar chistes, dentro de las anécdotas que habrá vamos a dar la versión científica explicada con amor, de una manera clara y simple” comentó Paula, quien fue la ideóloga coinciden sus compañeras.

“Quería hacer algo divertido; me encanta trabajar en equipo y sabía que con Nati y Ceci nos íbamos a divertir un montón. Hice antes talleres de sexualidad y de bienestar que son como algo más íntimo y quería hacer algo más relajado, más divertido, llevar la sexualidad y las dudas ginecológicas, acercarnos a la gente de otra manera” contó Paula sobre la motivación. “Nati es la más canchera, ella nos animó a hacerlo, porque con Pauli es la primera vez y nos da un poco de pudor. Después de que nos juntamos a charlar e hicimos los guiones, vimos que está muy bueno porque es información fidedigna, científica, con el toque de humor de Nati así que va a salir muy lindo” aseguró Cecilia.

“Aquí estamos con este show, que es interactivo, no se ha hecho en San Juan, lanzamos un producto innovador con la esperanza de venderlo en todo el mundo, ¡ojo! con gira y todo. Yo le pongo el toque de humor y los accesorios correspondientes para cada anécdota contada” compartió Nati que desde hace tiempo comercializa “sex toys” incluso haciendo despedidas de solteras con esa temática.

Las chicas aseguran que es un espectáculo destinado a todo el mundo, con la idea de “desbloquear cosas que son muy tabú”; que este “humor ginecológico” es para mujeres de todas las edades -que a “las chicas jóvenes les cuesta menos que a las más grandes”- y también para hombres.

“Lo que queremos hacer es contar anécdotas, esto de “Le pasó a una amiga”, cosas que también escuchamos, o nos comentan los pacientes, cosas que les da vergüenza hablar en público. Son cuestiones que pasan, que a una quizás asuste, pero que tienen que saber, es información de anatomía, fisiología, deseo sexual” comentó Ceci que en las redes es una verdadera influencer, con más de 20 mil seguidores en Instagram donde publica videos que ella misma protagoniza. “He tenido mucha llegada a la población desde mi red social con videos de humor, se acuerdan más cuando lo hago con humor que cuando les doy la información seria” comentó la obstetra que considera que ese estilo descontracturado y llano le permite estar más cerca de sus pacientes.

Respecto a si existe un prejuicio sobre ser un profesional de la medicina y protagonizar un show, Cecilia fue clara. “Creo que los tiempos han cambiado, antes la bata blanca era como una pared para la otra persona y hoy con las redes, la paciente te empieza a conocer desde antes de ir a la consulta, yo tengo mucha empatía con las pacientes, desde el primer control te cuentan cosas que no podrían en otros casos o porque tenés que conocer mucho al médico o son esos médicos grandes que te daba pudor” expresó Cecilia que opinó que en el show buscaron “hablar de todo, con un lenguaje adecuado, pero con humor” de todas esas cosas que la mayoría de las mujeres no se animan a hablar que quizás surge en consultorio o con alguna amiga. “Las personas que han comprado entrada van desde los 20 a los 65, abarcamos una franja etaria muy amplia, sigue habiendo mucho tabú, sigue habiendo mucha falta de educación sexual, hay dudas que hasta a la ginecóloga les da vergüenza preguntar. Así que hay que sacar un poco la culpa y la vergüenza, naturalizar lo que nos pasa” opinó Paula.

Ninguna de las doctoras actuó en público antes. “No es lo mismo grabar videos que estar ante el público, será un desafío para mí, pero no es más que lo que ya sabemos y darle ese toque de humor, vamos a descubrir esta nueva faceta” respondió Cecilia. “En los ensayos nos morimos de risa, espero que lo podamos transmitir también. Creo que estaré bien, soy cero vergonzosa” comentó Paula por su parte. En este grupo la experimentada en la materia es Nati. “Ellas son más mamás primerizas y yo vengo por mi cuarta bendición arriba del escenario, una mamá prolifera que le gusta el trabajo de parto, que definitivamente la preparación termina siendo esto”, definió Natalia sobre la producción del show y sobre su experiencia. Ella se define como actriz de comedia y además tiene su programa radial y una columna en televisión con su personaje Penélope.

“Yo nací así, sin arte para el drama. Empecé con Oscar Kummel a los 14 años y el me pidió: ‘Nunca te dediques a hacer drama porque hasta queriendo hacerlo, haces reír’ me dijo. En San Juan no hay nadie que se dedique en serio a hacer humor como le dediqué yo en estos años, siempre desde el costado sexual, que es algo que genera incomodidad y pudor, pero tratado con normalidad, cariño y respeto esto funciona y es una dinámica que me viene funcionando hace 15 años. Lo que al principio era solo la venta de juguetes sexuales, alguien me dijo ‘estás haciendo stand up’ y bueno, me puse a ver gente haciendo stand up y efectivamente era parecido a lo que yo hacía” compartió la actriz sobre su trayectoria.

Cuando iba a comenzar la venta de entradas del show hace un mes, las chicas lanzaron el aviso del show en sus redes y las entradas se agotaron en pocas horas, como le sucede a los artistas muy populares. Abrieron una segunda función y también vendieron todo. “Uy es que las pacientes son re fans, ahí nomás me contaban que ya habían sacado la entrada” compartió Ceci. “Creo que van muchas pacientes, colegas, compañeras de trabajo y gente nueva. Se quieren reír y divertir” analizó Paula sobre este fenómeno del que son protagonistas y que parece tener su primer capítulo.