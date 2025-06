Inician los dos torneos nacionales de clubes

Con 19 equipos sanjuaninos entre los 32 participantes de los dos torneos de clubes más importantes que tiene el hockey sobre patines en el país, se iniciará este domingo una nueva edición de las Superliga (ex Liga Nacional A1) y de la Copa Nacional 2025 (anteriormente denominada LN A2).

En Superliga jugarán 8 equipos: Hispano, Lomas de Rivadavia, Olimpia Patín Club, Altos de San Juan, Unión Vecinal de Trinidad, Concepción Patín Club, Valenciano y Richet Zapata.

Mientras que, en Copa Nacional, lo harán 11: Unión Vecinal de Trinidad Comunitario, Aberastain, Estudiantil, Barrio Rivadavia, Sindicato Empleados de Comercio, Huarpes, Unión Deportiva Caucetera, Social San Juan, Unión de Villa Krause, Atlético Argentino y Unión Deportiva Bancaria.

Para la edición 2025, los campeones defensores de estos títulos son Valenciano en Superliga (venció a Olimpia en la final) y Concepción en Copa Nacional (le ganó a Unión de Villa Krause). En esta copa, este año habrá nuevo campeón porque el Azul de Villa Mallea jugará Superliga.

Por la primera fecha de la Superliga jugarán: Valenciano vs. Richet (Zona A). Concepción vs. IMPSA y UVT vs. Altos de San Juan (Zona B). Y, por la Zona C, lo harán: Casa de Italia vs. Olimpia y Lomas frente a Hispano.