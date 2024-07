Inversión millonaria para dar mejores servicios en Ullum El municipio compró desde un camión 0km hasta 50 contenedores por $190 millones.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El municipio de Ullum realizó una inversión millonaria para mejorar la prestación de servicios. Así lo dijo David Domínguez, intendente del departamento, quien agregó que se compró desde un camión cisterna 0km hasta 50 contenedores por un monto de $190 millones, suma que se cubrió con fondos municipales en un 100%.

Sacar cuentas, buscar precios, reducir la planta política y gastar menos de lo que ingresa fueron para David Domínguez los principales factores que le permitieron al municipio hacer esta inversión millonaria. ‘Buscamos ser lo más eficientes posible para poder hacer este tipo de inversiones que buscan mejorar la prestación de servicios, la calidad de vida de los vecinos y la oferta turística’, dijo el intendente.

La vedette de estas compras es un camión cisterna Iveco 0km, con un tanque de 10 mil litros de capacidad, que ofrecerá múltiples utilidades. La principal será llevar agua a las 150 familias de distintas zonas donde aún no cuentan con el servicio de agua potable por red. También se utilizará para regar las calles de los asentamientos y villas de emergencia donde aún no hay pavimento. Pero eso no es todo.

Domínguez dijo que este camión viene equipado con bombas presurizadoras y mangueras óptimas para intervenir en el apagado de incendios, motivo por el cual servirá de apoyo para los bomberos de Ullum. ‘Hasta el momento alquilábamos un camión cisterna, pero de menos capacidad y prestaciones. Con este nuevo podremos prestar un mejor servicio integral tanto para la calidad de vida de los vecinos como para mejorar la estética del departamento apuntando al turismo’, sostuvo el funcionario quien agregó que esta movilidad costó $143 millones.

Con este mismo objetivo también el municipio compró 50 contenedores de 1.100 litros a estrenar y que se destinarán a contenerizar zonas que aún no contaban con este servicio o a reemplazar los que están dañados, mientras se los repara. ‘Junto a la instalación de los contenedores vamos a reforzar la campaña de educación sobre el buen uso de los contenedores porque el municipio tiene un solo camión compactador que tenemos que cuidar. Si dentro de estos recipientes se arroja piedras o escombros eso va a parar al camión y lo rompe’, dijo Domínguez.

El municipio adquirió, además, 200 nuevas luminarias Led de 150 y de 200 watts para la reconversión lumínica del alumbrado público, en sectores y barrios con iluminación precaria e insuficiente. La compra también incluyó motosierras y sierras aéreas para poda, serruchos, hidrolavadoras de gran potencia para lavar los contenedores y compresores, entre otros implementos.

El intendente dijo que esta ‘inversión millonaria’ surgió por la necesidad lograr una prestación de servicios más eficiente, tras las falencias detectadas día a día. ‘Desde el primer día sabíamos que debíamos hacer un gran esfuerzo para lograr una buena administración de los fondos y hacerlos rendir para lograr mejoras. Esta importante compra que logramos hacer fue pensando también en una de las principales actividades económicas que tiene Ullum que es el turismo. Con mejores accesos, más espacios verdes y mayor iluminación vamos a darle más visibilidad al departamento, mostrándolo ordenado, limpio y bello. Para eso necesitábamos maquinarias y herramientas que es en lo que hemos invertido’, dijo Domínguez.