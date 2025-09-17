Invitada para un festejo de lujo Eleonora Cassano llega a San Juan como jurado en la edición de celebración del 20º aniversario.

La ex-bailarina y maestra indiscutida de la danza, Eleonora Cassano será la invitada de lujo para conformar la mesa de jurado en el marco del prestigioso Certamen Internacional de Danzas Aldanzar, que está desarrollando su edición 20º Aniversario. Cassano es una destacada bailarina y profesora de ballet argentina con una extensa y reconocida trayectoria nacional e internacional. También, fue la destacada partenaire de Julio Bocca desde 1989. Pero su nombre además, está cargada de una profunda historia el arte de la danza nacional, puesto que fue una de las fundadoras del Ballet Argentino. Sus papeles en el teatro musical y en la danza-teatro, como protagonista de la célebre obra “Evita Duarte’ y su participación en numerosas giras mundiales, como la de despedida de Bocca en la recordada función abierta en el Obelisco de 2007, lograron forjar una carrera brillante y que ahora es el faro que guía a nuevas generaciones de bailarinas en todo el país.

La artista compartirá la mesa con otras grandes maestras como Chela Fernández Belli, Julieta Dichiara, Nicolás Blanzari y los profesores Juan Manuel Peletier y Ezequiel Rodríguez que evalúan las presentaciones de 1500 bailarines y bailarinas de más de 42 instituciones (locales y nacionales) que vienen realizando en estos días.

Declarado de Interés Cultural por la Legislatura Provincial, Aldanzar tiene en esta edición especial, estructurada en dos etapas. La primera comenzó con danzas árabes, españolas y folklore criollo la semana pasada y ahora la segunda etapa iniciará este viernes 19 de septiembre y concluirá el domingo 20 en el Teatro Sarmiento, con las modalidades danza clásica, neoclásico y contemporáneo, donde la maestra Cassano supervisará y evaluará a las participantes.

Este certamen se ha consolidado como uno de los encuentros más relevantes del calendario artístico, brindando un espacio de proyección, intercambio y reconocimiento a cientos de bailarines y coreógrafos de la región. Conducido por Griselda Sisterna, Gemina Maratta y Clarisa Maratta, el festival lleva 20 años de vigencia y como balance de esta iniciativa, una de las organizadoras habló con DIARIO DE CUYO sobre la invitación efectuada a la artista para ser parte de este festejo: “nos pareció una buena oportunidad para celebrar este aniversario. Es un honor para nosotras que Eleonora participe, cuando la llamamos, nos respondió que sí, que está encantada de apoyar este tipo de eventos. Para nosotros es importante el valor que no dará para el intercambio entre bailarines y jurados. Ella se mostró muy accesible y predispuesta a venir y acompañarnos’, dijo Gemina Maratta. La última aparición de Cassano en la provincia fue para la de 2012 en el Teatro Sarmiento, en la gira despedida “Chapeau!”.

>Este fin de semana

La segunda etapa de el Certamen Aldanzar se realizará los días viernes 19 de 11hs. a 15 hs. (danza libre) y de 18 a 22 hs. (danza clásica). El sábado 20 de 9:30 hs. a 13:30 hs. (danza clásica) y de 16 hs. a 20 hs. (danza contemporánea). El domingo 21 de septiembre, de 10 hs. a 14 hs y 16 hs. a 20 hs (danza contemporánea). La gala final será el 28 de septiembre en Quinta Nazareno, a las 18:30 hs.