Jaime noqueó y pasó de ronda

Cuando escuchó el resultado de la contienda, se tomó la cara con las dos manos, tratando de contener tantas emociones cruzando en el cuerpo. El joven Jaime Muñoz, todavía no podía creer que haya llegado tan lejos y luego del duelo contra el neuquino Oscar Burgos Espinoza, el cantante sanjuanino fue uno de los más elogiados en la serie de ‘knockout’ en La Voz Argentina. Con su interpretación de ‘Pedacito de cielo’ de Homero Expósito, la performance y humildad que supo transmitir el joven de 18 años, que está dentro del equipo de Lali, se metió en la próxima fase del reality. Admirado y aplaudido por todos los miembros del jurado, hasta el Chaqueño Palavecino se quedó entusiasmado que le dio un gran abrazo, Jaime se ganó la aprobación y elogios. ‘Siento que sos el verdadero distinto entre todos los que están acá’, fue la devolución de Soledad y Zoe Gotusso, por su parte, dijo ‘totalmente impactada con vos, pienso que sos un distinto, una joya y espero que lo sepa’. Tras su actuación, las redes sociales de amigos y familiares, más otros seguidores del programa, generaron una intensa interacción y cadenas de comentarios. Por dar un ejemplo, su nombre en X (exTwitter), se volvió tendencia viral y hubo varios usuarios que lo consideran como ‘la revelación’. ¿Será un firme candidato para llegar a las final?’, el tiempo lo dirá, pero Jaime se siente tranquilo y seguro, ‘estoy contento de haber pasado una instancia más. La verdad que he estado muy feliz de estar representando la provincia y de poder dejar en lo más alto a la provincia’.

Jaime relató cómo experimentó semejante prueba de fuego en el ‘knockout’: ‘antes de subir ya estaba muy nervioso, pero me tranquilicé después. Cuando empieza a cantar Óscar, me empieza como un ataque de nervios, un ataque de pánico por así decirlo, sin embargo, me llegó la calma cuando voy respirando profundo y agarré más confianza. La instancia genera eso, la batalla, la decisión a ciegas y ahora esto, te pone los nervios a prueba, gracias a Dios, pude controlar todo’. Aunque ya lo consideran un favorito, el chico no se deja enganchar con el entusiasmo y concentrarse ahora en la fase de eliminatorias (Playoffs). ‘Me gusta mucho los mensajes que recibí con mucho apoyo, es un placer, pero creo que hay que estar preparado paso a paso y sin apurarse. Si llego a la final, bueno seré totalmente agradecido. No voy a volverme loco. Cuando pase el reality estaré más enriquecido, con más experiencia y más profesional, que es lo que quiero apuntar’, contó el músico.

Mateo Pintor no pudo ganarle a Lucas Barros, por elección de Luck Ra.

Lamentablemente, su coterráneo, Mateo Pintor, no pudo pasar el duelo que tuvo contra Lucas Barros. El integrante del equipo de Luck Ra no tuvo la misma suerte y finalmente ganó Barros. Al respecto, Jaime le dedicó también su felicitación por todo lo que entregó en el show: ‘no pudo pasar, pero bueno, es un cantor de la p… madre y sinceramente, eso no lo define, porque le pusieron un tema muy lineal, si le hubieran puesto un tema más adecuado para él, creo que hubiera pasado’, señaló. Por último, Muñoz quedó motivado también por las palabras de Soledad: ‘fue muy fuerte para mí lo que me dijo, ella es una ícono del folklore argentino y que me diga ella algo así. Es un verdadero aprendizaje lo que me está pasando y de todos lados, lo que escucho, me suma y la idea es mejorar cada día, como persona y como artista’, reflexionó el cantante. A la espera de la siguiente etapa, que iniciará a partir de este domingo, Jaime estará enfocado en su siguiente objetivo y desafío, que determinará los 11 artistas rumbo a la final.