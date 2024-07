Jazz y Chill en versión ampliada El concertista protagonizará un show en el que experimentará nuevos sonidos

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Compositor y pianista, Abel Herrera presentará una versión ampliada del trío con el que empezó a rodar en el circuito local hace 4 años junto a Nicolás Bustos en bajo y Federico Samat en batería, sumando a la cantautora y tecladista Jazmín Carrizo y 3 saxofonistas: Mariana Cuadra, Lucas Lillo y Matías Araya. En el marco del primer Festival de Música Popular Argentina, el recital será en el Auditorio Juan Victoria, el próximo sábado 3 de agosto, a las 21:30 hs (con bono contribución de $3.000, en boletería, de 10:30 a 18 hs).

Con una propuesta que fusionará las tonalidades del jazz tradicional con ritmos latinos, rock y chill out; transitará lo clásico y lo moderno del género incluyendo composiciones originales. Será un recorrido musical donde la improvisación tendrá un rol protagónico, después de participar de conciertos de Cámara y Jazz realizados en el Auditorio en 2017, 2018, 2019 y 2022; en el Auditorio Mauricio López de San Luis en 2018 y 2019; y en el Teatro del Bicentenario en 2023; escribiendo para ensambles de jazz, grupos de cámara, música coral y orquestal.

“Desde siempre me gusta la idea de experimentar sonoridades y formatos para seguir desarrollando mi práctica compositiva. Ya lo había realizado con pequeños grupos de cámara, luego con secciones de cuerdas sumadas a guitarras eléctricas y bandas de jazz trío, fusionando así tradiciones camarísticas con jazzísticas’, expresó Abel a DIARIO DE CUYO acerca del show que será grabado con “el proyecto de lanzar el disco el año que viene’, como añadió

“Ahora presentaré un concepto que requiere de la particular sonoridad de una sección de saxos, que junto con teclados, piano, bajo y batería, me permitirán trabajar con los matices, las sutilezas y las riquezas tímbricas que anteriormente no había tenido oportunidad’, apuntó el concertista que espera publicar este año en Spotify dos álbumes grabados en formatos anteriores: Distensión, con un trío de jazz y Acercándome, con piano y cuarteto de cuerdas.

“Como en cada estreno estoy ilusionado y ansioso porque llegue el momento. Me encantaría que este formato continúe ya que tengo muchas composiciones que creo que sonarían muy bien’, reflexionó Herrera acerca de esta nueva apuesta que pondrá en juego con grandes expectativas.