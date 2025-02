Jóvenes talentos que emprenden vuelo propio Músicos estudiantes de la Orquesta Escuela fueron seleccionados para cursar en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.

Cuando llegó la notificación de un nuevo mensaje en la casilla del correo electrónico, tanto de Catalina Benegas y Bautista Luna, colmó las expectativas y cargó a la vez de ilusiones para el futuro inmediato de sus respectivas carreras artísticas. La noticia no se hizo esperar para sus familias y amigos. La misiva proveniente del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (ISATC), fue contundente: en la audición presencial realizada el 9 de diciembre del año pasado en el Teatro Tronador de Mar del Plata, el jurado evaluador ha determinado que ambos fueron seleccionados para ingresar a la carrera de grado de la academia orquestal para el ciclo lectivo 2025. Tal aviso generó una inmensa alegría por dicho resultado, luego de un intenso y arduo proceso de selección que tuvieron que transitar.

Catalina y Bautista, tienen 18 años de edad y tienen mucho en común. Además, que son novios, conservan una raíz que no deja de dar frutos. Desde muy chicos ingresaron a las primeras filas de estudiantes de la Fundación Orquesta Escuela de San Juan. Pasaron todas las instancias y niveles de aprendizaje. Participaron en importantes conciertos, giras y festivales. Estuvieron en contacto con importantes docentes académicos y hasta tuvieron el espacio para tocar en La Camerata San Juan. Sin embargo, este paso que acaban de concretar, los lleva a otro desafío trascendente en sus vidas. Con el solo hecho de tener que radicarse en Mar del Plata, deberán iniciar una nueva etapa juntos (ella en el violín y él en el violoncello) en el conservatorio cuya sede en La Feliz, una de las dependencias del Teatro Colón para captar a nuevos y futuros miembros para el elenco estable, pero al mismo tiempo, representa una vía de acceso a varias puertas que pueden abrirse para proyectarse a nivel nacional e internacional. ‘Con Bautista nos presentamos a las audiciones virtuales y luego hicimos la presencial en noviembre pasado. La prueba tenía su dificultad lógicamente, las obras que debíamos tocar eran complejas, pero estudiamos mucho con los profesores de la Orquesta del Teatro Colón. Nos prepararon muy bien, estuvimos muy concentrados y bueno, lo logramos por fin’, dijo Catalina a DIARIO DE CUYO.

El jurado estuvo integrado por 6 músicos del elenco estable de la orquesta del teatro. Catalina expuso piezas de Mozart, el concierto nº4 en D Mayor, el concierto para violín en E Menor y pasajes orquestales de Brahms y Mendelssohn, en el caso de Catalina. Mientras que Bautista audición cono el concierto para cello N¦1 en C mayor de Haydn; el Preludio: Suite N¦1 de Bach; y los pasajes orquestales de la Sinfonía N¦5 de Beethoven, la Sinfonía N¦2 de Brahms y Estudio nº6 de Popper. Ambos recibieron ayuda del profesor Charlie Woodhouse, de la Orquesta Escuela para preparar dichas composiciones al momento de la audición.

De los concursantes a esta prueba, resultaron ser los únicos músicos sanjuaninos en ser elegidos y por primera vez, que dos alumnos de la Orquesta Escuela llegan a esta instancia. ‘Es una oportunidad muy grande que nos tocará vivir porque nos servirá para acrecentar el currículum y audicionar en orquestas mayores de otras provincias y de otros países. Este conservatorio tiene mucho prestigio y enseñan muy bien. Este ámbito es muy competitivo, es verdad, pero eso ayudará a mejorar uno mismo. Esto requiere de disciplina, estudio y responsabilidad, por eso debemos estar muy bien preparados para estar a la altura’, comentó Benegas. Las clases iniciarán en marzo próximo, donde tendrán las últimas prácticas en el escenario del Teatro Colón, en Buenos Aires.

Por su parte, Bautista lo toma como una felicidad también desde lo personal y anímico. ‘Hace un tiempo atrás tuve idas y vueltas. Hubo momentos en que quería dejar la música en 2019. Pero si no fuera por la insistencia y el apoyo del profesor Jorge Rodrigo y de los compañeros de la Orquesta Escuela, no sabría dónde estaría ahora. La verdad que me incentivaron mucho y esto me hace feliz porque podré mejorar como músico y como persona’, contó el chelista.

Aunque son muy jóvenes con una rápida evolución en su formación, no olvidan de dónde vienen y cómo fueron sus humildes orígenes en la Orquesta Escuela. ‘Empecé a los 6 años, desde que se creó la fundación. Cada lugar al que voy y cada logro, llevo en mí, a la Orquesta Escuela. Estoy muy agradecido por todo el cariño y la formación que recibí’, manifestó Bautista.