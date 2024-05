Juntos en clave barroca Jóvenes talentos combinarán en escena la música de cámara con la danza en una puesta llamativa.

En una concreta apuesta hacia el crecimiento artístico y la formación de nuevos músicos, los ensambles de pequeños y jóvenes violinistas dirigidos por el profesor Leandro Balderrama -acompañados por el ballet concertado de la profesora Luisina Correa, perteneciente al Centro Polivalente de Artes- mostrarán sus habilidades en escena por primera vez en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Será el próximo jueves, con un programa en sintonía con lo clásico y barroco en su propuesta central, más una parte dedicada a la música popular y argentina del siglo XX.

Dividido en dos funciones, una a las 20 hs y otra a las 21 hs, el recorrido comenzará con chicos de 5 a 15 años de edad, que interpretarán el tango “Por una cabeza”, “Fantasía”, de Paganini, valses, la obra “Estrellita” y piezas de Bach, Gossec y otros compositores clásicos. La segunda función tendrá la participación de los profesores Indira González y Ángel González (ambos pertenecientes a la Orquesta Sinfónica de la UNSJ), que, con el ensamble de jóvenes violinistas, pasarán por el barroco italiano y ejecutarán otras piezas de autores argentinos. Por ejemplo, darán obras tales como la Sonata en Re Mayor de Giuseppe Tartini, “Cantabile” de Niccolo Paganini y “Cuarteto” de Grazyna Bacewicz, además de lo popular y folklórico con “Canción incaica”, vidalas, chacareras y tangos. En este esquema actuarán la pianista Mariana Montañez, Alison Álvarez, Azul Álvarez, Nicole Álvarez, Sajira Díaz, Luciano Villena, Juan Fernández, Lourdes Ferro, Iván Frías, Rodrigo Giménez, Nicolás Lupiañez, Martina Muñoz, Abril Oro, Teodolinda Villafañe y Ana Carrizo.

Más allá del objetivo de llegar a todo público, el sendero que se proyecta para este ensamble -que se originó a partir de los encuentros de las distintas ediciones del Festival Indiana, que organizaba el Teatro del Bicentenario- es que mantenga su reserva y pueda constituirse como un semillero potable para perfeccionar nuevos talentos y encaminar a los violinistas a varias vetas por donde continuar transitando la música. Leandro Balderrama, quien hizo una especialización en un curso de profesores en la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, el año pasado, se nutrió de todo el conocimiento y la experiencia necesarios para consolidar esta base de chicos y jóvenes y mantenerlos activos.

“Cada vez suenan mejor, estuvieron creciendo y con una edad corta que no superan los 18 años, tocan como si fuesen profesionales a un excelente nivel”, contó a DIARIO DE CUYO el violinista y profesor de la cátedra de violín de la Escuela de Música y también miembro de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ. “Esta iniciativa, ser un núcleo de formación, siempre estuvo pendiente con el Teatro del Bicentenario. Lamentablemente por cuestiones de cambio de gestión y la incertidumbre de no saber si teníamos presupuesto o no, el Festival Indiana perdió su continuidad y está en suspenso. Pero mantenemos un vínculo fuerte con el teatro y este ensamble, se mantiene de forma independiente y particular. De todas formas, queremos que sea lo más perfeccionista en lo técnico y lo formativo”, agregó. “A este grupo lo integran alumnos míos en el Departamento de música y algunos otros que vienen de la Orquesta Escuela y se reúnen todos los sábados por la mañana a ensayar y estudiar. Como grupo llevamos tres años juntos y a pesar de todo, tenemos muchas expectativas a futuro. En septiembre, fuimos invitados al Festival de Música Clásica de La Rioja y como desde el principio, estamos buscando nuevos horizontes para darles la oportunidad a que los jóvenes talentos sanjuaninos sigan creciendo y mejorando”, dijo Balderramo. “No esperamos ayuda externa, trabajaremos lo que tenemos, ojalá que el Festival Indiana pueda continuar, es un sistema de formación muy importante en la provincia en los últimos años y con profesores de primer nivel”, remarcó.

Además, el grupo se expande, porque en febrero se incorporaron nuevos integrantes y los chicos y chicas que venían del año pasado practicando ahora se animan a tocar con los mayores. En total son 25 miembros en el ensamble y cuentan con el apoyo permanente de Balderramo y la colaboración tanto de Indira como de Ángel González.

Por su parte, Luisina quien encabeza el trabajo desde la danza, opinó que “estamos muy contentas por la invitación de actuar con los músicos. Es una oportunidad bonita para el ballet porque podrán mostrar sus habilidades y capacidades en un escenario importante y visibilizar lo que está desarrollando el Centro Polivalente y tener el reconocimiento que se merece, que la institución se abra a la cultura de San Juan, debe ser valorado”, dijo la coreógrafa en el marco del 50 aniversario de la creación del Polivalente (se cumplirá el próximo 3 de junio), que vio como una buena excusa para celebrar con este espectáculo que por primera vez articulará con músicos académicos. Y a la vez será una prueba de fuego para sumar experiencia en escenario fuera del ámbito escolar.

DATO

Ensambles de Pequeños y Jóvenes Violinistas. Con ballet del Centro Polivalente de Artes. Sala Auditórium. Jueves 30 de mayo 20 hs. y 21:30 hs. Entradas: $3.000 en boletería y www.tuentrada.com.