Abrieron la puerta a tomar más personal en el Poder Judicial La vigencia del examen caducó hace algunas semanas, pero decidieron prorrogarlo hasta 2026.

Con una publicación en el Boletín Oficial, la Justicia confirmó que los aprobados del concurso de ingresos de 2022 seguirán teniendo oportunidad de ingresar hasta 2026. La decisión la tomó la Corte de Justicia, debido a que todavía quedan más de 300 personas que superaron las tres instancias que no han sido convocadas, por lo que se abre una posible puerta laboral para ellos. Debido a esto, no será necesario volver a lanzar una convocatoria para que hagan las pruebas nuevas personas. En las dos ocasiones anteriores fueron miles los que lo intentaron, debido a que son puestos de trabajo muy codiciados. No hay todavía puestos concretos que vayan a abrirse, pero esto suele suceder en el segundo semestre, por lo que podría haber incorporaciones este año.

El Poder Judicial realiza concursos para convocar a trabajadores y seleccionar por mérito y conocimiento a quienes cumplen con requisitos mínimos. No se trata de un llamado para cubrir cargos de magistrados, sino que sirven para puestos vinculados a la administración.

La acordada salió publicada ayer, aunque con fecha de del 24 de julio. Esto se debe a que el concurso anterior dejaba de tener vigencia el 1 de agosto de este año, luego de que pasaran tres años del anterior. Los beneficiados son 334 personas, de un total de 541 que aprobaron las tres instancias hace tres años. Los restantes 207 ya fueron tomados en distintas convocatorias que realiza la Corte de Justicia de la provincia cuando se van abriendo nuevas vacantes.

Javier Vera, secretario de la Corte, explicó que si bien la prórroga ya es un hecho, todavía no hay un llamado desde las principales autoridades para cubrir puestos con nuevos ingresos. No es la primera vez que deciden ampliar el tiempo de vigencia, ya que lo hicieron con los dos anteriores. “La prórroga permite que apenas lo dispongan, se pueda recurrir a esta lista para llamar a nuevos trabajadores”, explicó. En esos casos el proceso es rápido. En menos de un mes desde que llega el pedido de cubrir puestos se hacen los procesos, convocan a los aprobados e ingresan al área donde son requeridos.

El referente explicó que las convocatorias suelen suceder en la segunda mitad del año, en general cuando se abren nuevas áreas o algunas de las ya existentes requieren de más personal. Así sucedió, por ejemplo, cuando la Justicia incorporó servicios como fiscalías o incluso las áreas de informática. A mayor cantidad de áreas técnicas, requieren más personal administrativo. Además, quienes integran la lista de los aprobados también suelen reemplazar a los retiros y jubilaciones que se van dando a lo largo del año en el Poder Judicial.

Los actuales integrantes del listado de aprobados rindieron los exámenes de ortografía, dactilografía y también una tercera instancia vinculada a nociones básicas del derecho. En su momento se inscribieron 9.956 personas, de las cuales sólo se presentaron a la primera instancia 5.245 y aprobaron 1.158 de estos. En el segundo examen, de ortografía, aprobaron 797 y en el tercero los 541 que integran el listado total de aprobados. Fue a partir de este número que empezaron a seleccionar en distintas tandas quiénes entraban a áreas del Poder Judicial que necesitaban personal. Hubo al menos una al año, además de algunos llamados dobles como se dio en el 2024, según las necesidades.

Javier Vera explicó que, si bien la Justicia tiene un proyecto de remodelación del Edificio 9 de Julio, esta prórroga no será para este fin. Es que para la nueva zona están previstas mudanzas de equipos ya integrados y además todavía está en obra.