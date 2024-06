La artesana que, junto al pueblo, tejió al telar la bandera argentina Es Margarita Guevara, una sanjuanina que quiso compartir su arte y el amor por la patria con la gente.

Margarita Guevara aún no cae en la cuenta de que la ambiciosa obra que inició hace un mes ya concluyó, y de manera exitosa. Dijo que la satisfacción final superó ampliamente la angustia que sintió al comienzo ante la incertidumbre de si su propuesta sería bien recibida por la gente. Agregó que superó sus expectativas. Es la artesana de 65 años que, junto al pueblo de Pocito, tejió al telar la bandera argentina, iniciativa en la que participaron más de 150 personas, incluidos turistas que visitaron el departamento. Hoy, en el acto oficial por el Día Nacional de la Bandera, hará entrega de esta “bandera comunitaria” al intendente Fabián Aballay.

Hace más de 20 años, Margarita comenzó a incursionar en el tejido al telar en la provincia de Río Negro, atraída por los tejidos de las mujeres descendientes de mapuches. Y perfeccionó el oficio cuando en el 2003 regresó a su San Juan natal para quedarse definitivamente. “No podía estar en la tierra de Doña Paula sin seguir aprendiendo este arte y sin seguir propagándolo para que se mantenga vivo. Por eso comencé a dar los talleres municipales de tejido en telar en la Zona Norte y Zona Sur de Pocito, que dependen de la Dirección de Turismo y Cultura de esta comuna, donde me desempeño. Aunque nunca imaginé que terminaría realizando una obra inédita como fue tejer en el telar una bandera argentina comunitaria”, sostuvo la mujer.

La artesana contó que desde el municipio se pidió proponer y organizar actividades “creativas” para realizar en el marco de la conmemoración de las fechas patrias. Y que ella no tuvo que pensar demasiado para hacer una propuesta, ya que sólo tuvo que unir sus dos pasiones: tejer al telar y el amor por la patria. “Amo a mi país y amo el tejido, por eso se me ocurrió tejer la bandera argentina en el telar, pero con un condimento especial: que todos los vecinos también la tejieran para convertirla en una bandera comunitaria. Tanto al intendente Aballay como a la directora de Turismo y Cultura, Pamela Castro, les gustó mucho la idea y me autorizaron a concretarla tal como la pensé”, dijo la artesana.

Margarita dijo que la idea original fue comenzar a tejer la bandera el mismo 25 de Mayo y tenerla lista para el 20 de junio, fecha en la que se conmemora su creación. Y que el tejido fuera ambulante y con la participación de los vecinos. Es así que recorrió con su propio telar de peine la Zona Norte y Sur de Pocito, como también las diferentes ferias agroproductivas y de artesanos que se realizaron en diferentes plazas del departamento. De esta manera logró que más de 150 personas, entre vecinos y visitantes, tejieran parte de la enseña patria. “Hombres y mujeres de todas las edades tejieron un par de pasadas en el telar, incluso quienes no tenían ningún conocimiento sobre este tipo de tejido. Pero, yo estuve ahí para guiarlos. Y fue una felicidad indescriptible ver su cara de satisfacción al comprobar que podían hacerlo. Hasta turistas de Misiones y de Corrientes tejieron la bandera comunitaria y me felicitaron por esta propuesta fuera de lo común”, dijo Margarita.

Entrega. Hoy, la artesana entregará la bandera tejida al telar al intendente, Fabián Aballay.

Ayer, la propuesta de esta artesana llegó a su fin. Con la ayuda popular se terminó la bandera argentina, de 75 centímetros de ancho y de 1,80 metros de largo, con franjas albiceleste totalmente simétricas y flecos en los extremos. De esta manera, Margarita cumplió por completo los objetivos de difundir el amor a la patria y el arte de tejer al telar. Es que, tras participar de esta propuesta, varias mujeres se sumaron a los cursos que dicta sobre este tipo de tejido.