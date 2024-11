El caso Spreen divide las aguas Referentes del deporte local mostraron posturas encontradas sobre el debut del streamer.

Mientras el debut del streamer Spreen en Deportivo Riestra escala en conflicto, en San Juan divide aguas entre los que consideran que se trató de una falta de respeto a clubes y jugadores y los que consideran que el episodio está sobredimensionado. Referentes deportivos brindaron sus opiniones sobre el caso del joven que sin ser futbolista hizo su debut en el partido entre Riestra y Vélez y provocó hasta la intervención de la Justicia.

El piloto de Turismo Carretera, Tobías Martínez, se mostró en desacuerdo. “Independientemente de la mirada sobre los números en redes sociales, la interacción y la marca, lo que hicieron es una falta de respeto al deporte y especialmente a todos esos futbolistas que entrenan desde hace años para llegar a Primera. Si lo llevo a mi deporte, es como si un influencer debutara en la F1, relegando a los que trabajan desde niños persiguiendo ese objetivo”, dijo Tobías.

A su vez, el entrenador de UPCN San Juan Vóley, Fabián Armoa, consideró que el deporte en general atraviesa una crisis ética. “El hecho no me gustó, pero a la vez considero que está sobredimensionado. Es que desde hace rato que el respeto en aspectos deportivos se perdió: hay cámaras en los vestuarios, los entrenadores dan entrevistas cuando los jugadores están en pleno sorteo de campo de juego. Está todo bastardeado y el caso Spreen es un hecho más. La ética, el hablar de valores en el deporte hoy está sobrevaluado: todo es según convenga o no a la parte involucrada”, aseguró el entrenador más ganador en la historia del vóley argentino.

A su vez, Nicolás Pelaytay, capitán del Club Atlético San Martín que busca al ascenso a la Liga Profesional de Fútbol, fue contundente. “Si bien somos empleados de un club y los clubes pueden plantear situaciones que deben acatarse, en lo personal no me parece una buena imagen la que dio Riestra. Es tan difícil el camino a recorrer para convertirse en jugador profesional, que lo hizo que ese club va en contra del esfuerzo de miles de chicos que entrenan desde las inferiores. Mostraron algo que le pega de lleno al sueño de esos niños”, indicó el talentoso futbolista sanjuanino.

En el ida y vuelta de opiniones, el capitán de la primera división de Universidad Rugby, Esteban Pagés, aseguró que se le está dando demasiada trascendencia al caso. “Me parece que se trató simplemente de una movida de marketing y nada más. Yo no lo veo como una falta de respeto al deporte”, apuntó.

Por su parte, el arquero Carlos Biasotti, del Club Atlético Minero, tuvo una mirada similar. “Las acciones de marketing abarcan todos los ámbitos y si a un club le sirve como imagen o venta para sus sponsors, para mí está bien. Además, escuché a Spreen y dijo que todo estaba hablado, hasta con la gente de Vélez, y que le ofrecieron una posibilidad que no podía rechazar, así que no me parece algo malo”, expresó.

El piloto Joaquín Naranjo, en tanto, opinó que “dicen que hay muchos futbolistas que no tienen recursos pero sí habilidades, entonces los clubes deberían enfocarse en generarles oportunidades. Pero también es cierto que el deporte en general se mueve desde los patrocinios”.

A su vez, para el ciclista Nicolás Tivani, quien está corriendo en el equipo continental Aviludo Louletano de Portugal, lo de Riestra fue vergonzoso. “Llegar a lo más alto, en la disciplina que sea, implica un proceso, con momentos difíciles que deben atravesarse. En mi caso me tuve que ir a Suiza a los 16 años, alejado de mi familia y seres queridos. Entonces, que aparezca un hecho de este tipo me parece vergonzoso. Por todos los deportistas que luchan persiguiendo oportunidades ojalá no vuelva a pasar”, indicó Tivani.

MIRA TAMBIÉN El subsidio del consumo privado a la oferta eléctrica

La Scaloneta, crítica

Los futbolistas Rodrigo De Paul y Leandro Paredes y el DT de la selección argentina, Lionel Scaloni, coincidieron en las críticas y en remarcar en que el debut de Spreen no representa el espíritu de esfuerzo y dedicación que se requiere para llegar al fútbol profesional. “Hay que esforzarse, caerse y levantarse”, indicó De Paul.

> Sospechan que buscaron captar a los apostadores

La inclusión del streamer Spreen en el partido entre Deportivo Riestra y Vélez provocó la intervención de la Justicia. El fiscal penal Juan Rozas, a cargo de la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA), sospecha que hubo maniobras ilegales detrás de lo que hizo el club del Bajo Flores.

“Tengo la sospecha de que la inclusión de este jugador y su retiro a los breves segundos podría haber motivado captación de jugadores para que apuesten en sitios y plataformas ilegales”, declaró Rozas en una entrevista con Urbana Play.

“Esto es lo que he iniciado. Esto no me determina ni me descarta que pudiera haber más involucrados”, admitió. “Estoy investigando para determinar si hubo delito o no. Y recién ahí evaluaré si se cita a indagatoria”, confirmó.

Investigado. El DT Cristian Fabbiani, involucrado.

> Investiga la AFA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también abrió una investigación respecto a la inclusión de Spreen en el Malevo. Según publicó TN, se sospecha que hubo un arreglo previo sobre el minuto exacto en el que el influencer debía salir del campo de juego, un dato que suele ser clave para los apostadores en las distintas plataformas, algunas de ellas incluso ilegales. Esto levantaría dudas sobre la legitimidad de la participación del joven en el encuentro.

El Orgro Fabbiani, DT de Riestra y uno de los responsables de esta decisión, había justificado el ingreso de Spreen como una movida de publicidad. “A Riestra le sirve un montón el marketing con Spreen”, dijo.