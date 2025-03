La cruzada de tres docentes que van casa por casa buscando alumnos para salvar su escuela Dan clases en Zonda a adultos que hacen la Primaria. Caminan barrios enteros cazando estudiantes.

No son testigos de Jehová, ni políticas, ni censistas, pese a que las confunden con ellos. Terminan con los pies doloridos por recorrer tantos kilómetros, las palmas rojas por aplaudir casa por casa y las gargantas con carraspera por los “señora, señora” o por espantar algún perro suelto. Pero no se detienen, porque su misión es más grande que el cansancio: buscan alumnos para que nadie se quede sin terminar la Primaria y para salvar su escuela para adultos.

En el departamento de Zonda, tres docentes protagonizan una verdadera cruzada educativa. Se trata de Natalia Aguilera (45 años), Noelia Pereyra (47) y Sandra Villavicencio (53), quienes no solo enseñan en la Escuela de Educación Primaria para Jóvenes y Adultos Ing. Matías Sánchez de Loria, sino que también recorren barrios, casa por casa, en busca de personas que nunca empezaron o terminaron la Primaria para invitarlas a estudiar.

La misión va más allá del aula. En un contexto donde muchos adultos abandonaron la escuela por diversas razones -trabajo, vergüenza o falta de oportunidades-, ellas caminan por las calles de Zonda con el objetivo de tender una mano y dar una nueva oportunidad.

Pero su esfuerzo también tiene otro propósito: asegurar la continuidad de la escuela y sus propios puestos de trabajo. Son las únicas tres docentes de la institución, por lo que mantener la matrícula es fundamental para que el Ministerio de Educación sostenga la escuela abierta y no se pierdan los cargos.

Con la ayuda de dos porteras zondinas que conocen la zona, las docentes -oriundas de Rivadavia- organizan caminatas por distintos barrios, golpeando puertas y explicando a los vecinos que aún están a tiempo de terminar la Primaria.

“Salimos casa por casa, barrio por barrio. La idea es cubrir todo Zonda porque somos la única escuela para adultos del departamento”, explica Natalia Aguilera, que es Licenciada en Tecnologías Digitales para la Educación.

Este año, gracias a su iniciativa, lograron sumar 15 nuevos alumnos, alcanzando un total de 35 inscriptos, con edades que van desde los 14 hasta los 53 años.

“Todos los años nosotros salimos a caminar y a buscar alumnos. No solamente a nuevos, porque hay un momento que los chicos dejan de venir, entonces hay que ir por sus casas a preguntarles qué les ha pasado”, agrega Noelia Pereyra, quien es la directora del establecimiento.

Pero no se trata solo de encontrar alumnos, sino también de acompañarlos en su proceso de adaptación. “Como es una localidad que todavía está en lo rural, les cuesta ir a una escuela, como que les da vergüenza por su edad. Nosotras les decimos que no hay niños, que los agrupamos dependiendo de la edad para que no se sientan mal y estén más cómodos. Entonces, les da gusto ir y no les da vergüenza”, señala Sandra Villavicencio.

Además, deben adaptarse a la dinámica de la zona. “Lo que hacemos es turnarnos porque siempre alguna de nosotras tiene que quedar en la escuela. Las porteras son claves porque ellas conocen bien todas las zonas. A los barrios cercanos los hacemos caminando, y a las zonas alejadas vamos en nuestros vehículos y nos bajamos para recorrer las calles”, detalla Natalia.

Este año, el 15 de febrero empezaron con las salidas diarias y ya recorrieron distintos puntos, ganando varios inscriptos. Eso sí, si bien las clases ya comenzaron, la asistencia todavía es baja. Es que la mayoría de los alumnos trabajan en la cosecha de uvas y recién a fines de abril logran acomodar sus horarios para asistir con regularidad. Ante esta situación, las docentes buscan alternativas: “Muchas veces hablamos con los jefes de cuadrillas para conocer casos de adultos que no hayan terminado la Primaria y explicarles la importancia de que puedan estudiar. Queremos que todos sepan que siempre hay tiempo para aprender”, dice la directora.

Las clases son de lunes a viernes de 18:30 a 20:45, en un edificio donde también funciona una escuela Secundaria. Sin embargo, esto representa una dificultad para algunos alumnos, quienes sienten vergüenza al compartir el espacio con adolescentes.

Nos miran por la ventana, a veces creen que andamos pidiendo algo. Solo es un acto de amor por la educación Noelia Pereyra – Directora

“El zondino tiene la particularidad de ser muy tímido, muy callado. Nos pasa, por ejemplo, que hay alumnos que terminan un ciclo con alguna de nosotras y no quieren pasar al siguiente para no tener una maestra nueva. Les cuesta mucho adaptarse a los cambios, ni hablar de dar el primer paso para empezar a estudiar”, añade Pereyra.

“Uno se involucra mucho en la parte emocional de ellos, en su realidad, en lo que sufren, en sus problemas. Muchas veces vienen y nos abrazan, y es reconfortante poder darles una mano en esa parte”, afirma con orgullo Aguilera.

Sonrientes. De izquierda a derecha: Sandra Villavicencio, Noelia Pereyra y Natalia Aguilera. Dicen que tienen un gran compromiso con la educación.

Para la directora, la enseñanza de adultos es más que un trabajo: “En lo personal, es una cosa muy grata. Tengo 23 años en la docencia y he trabajado todos en la educación de adultos. Para mí es lo más, es como un acto de amor. Me pasa con alumnos que he tenido, que me siguen escribiendo para agradecerme por haberles enseñado a leer y escribir. Eso es algo que te llena el alma”.

La escuela ofrece la posibilidad de completar la Primaria en cuatro años y cuenta con un servicio nutricional que brinda merienda diaria a sus alumnos.

Alguna vez Sarmiento escribió: “Es la educación primaria la que civiliza y desenvuelve la moral de los pueblos. Son las escuelas la base de la civilización”. Salvarla es la prioridad.

Inscripciones y donaciones

Las docentes aprovechan la oportunidad para invitar a cualquier persona de la provincia que no haya terminado la Primaria a que se acerque y se inscriba. No es requisito residir en Zonda, aclararon.

Además, hacen un pedido especial: donaciones para la institución. Actualmente, la escuela necesita una heladera -de cualquier tipo y tamaño- y armarios, pero también serán bien recibidas mercadería, ropa y colchones, que luego serán entregados a los alumnos que más lo necesiten.

Para quienes deseen sumarse a la escuela o colaborar con donaciones, pueden acercarse a la institución en Zonda, conocida por los vecinos como la “Escuela de Arriba”, o comunicarse al 2646316612.