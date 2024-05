“La Cuyanía forma parte de mi historia también” SANDRA MIHANOVICH. Un ícono de la música argentina vuelve a San Juan y habló con DIARIO DE CUYO.

Sandra Mihanovich volverá a presentarse en el Auditorio Juan Victoria con el concierto “Poner el cuerpo’, con el que recorre su repertorio más clásico. Pero la intérprete de “Soy lo que soy’ no dudó en compartir con DIARIO DE CUYO de qué manera la cambiaron sus recientes visitas a San Juan, convocada por Rolando García Gómez a cantar música de Cuyo. Lo hizo en 2022, cuando compartió escenario con músicos cuyanos e Hilda Lizarzu, Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto, espectáculo que se repitió en la Fiesta Nacional del Sol 2023 y a la que se sumó Soledad.

Con más de cuatro décadas cantando profesionalmente, 22 discos editados y cientos de shows, a Sandra aún le conmueven sus canciones, vibra en contacto con el público y disfruta convocar a artistas de los lugares donde actúa. También destacó regresar con su programa en Radio Nacional, donde asegura que se siente muy cómoda en el rol de comunicadora, que la acerca más a su madre, Mónica Cahen D’anvers.

– ¿Cómo es el espectáculo que propone esta vez?

– “Ponerle el cuerpo’ es un show que nació para un 8 de marzo, con canciones dedicadas a las mujeres. Me pareció que podía construir una selección de canciones dentro de las que canto y buscando en mi repertorio, tengo muchas canciones y me gustó buscar aquellas que giraran en torno a la sororidad, resiliencia, todo esto que es tan importante para nosotras, que más allá de que se ha trabajado muchísimo, quedan muchos lugares por explorar, por empoderarse. Este show tendrá algunas aristas de “Ponerle el cuerpo’ pero va a tener, por sobre todas las cosas, un recorrido de todos los clásicos. Es lo que la gente desea… las canciones forman parte de la historia de vida de las personas y entonces es muy lindo poder compartirlas en un escenario tan hermoso como el del Juan Victoria. Realmente estoy muy feliz.

– Un regreso después de haber venido a cantar folclore cuyano…

– Conozco tantos músicos sanjuaninos que no sé cómo voy a estar para invitarlos a todos, porque estoy buscándole la vuelta para armar un set cuyano en mi repertorio, porque hoy en día la Cuyanía forma parte de mi historia también. Ahora estoy yendo con mi música, mis canciones, esto me llena de orgullo; pero me encanta la posibilidad de sumar, de sumarme y homenajear el lugar que estoy visitando, de incorporar músicos locales, quiero compartir mi escenario con ellos. Creo que es lindo porque la música es una sola y ahora mientras hablamos pienso que también los puedo invitar a cantar ellos algunas de mis canciones, además de que yo comparta la canción cuyana, de repente, alguno de ellos quizás puedan hacer algún tema mío. Sería una linda interacción.

– ¿A quién vas a invitar?

– Lo llamé a Jonathan Vera, pero él con los hermanos Videla tienen show esa noche así que como no pueden estar el sábado los invité el viernes a Mendoza. Allá tendré el placer de estar con ellos y también con el Pocho Sosa, a quien también invité porque es un ícono vivo de la historia de la canción cuyana. Voy a hablar con Ernesto Villavicencio para que ver a quién más podemos llamar, conocí a un montón; también a Rolando García Gómez, que somos muy amigos

– “Bendiciones’ es un disco de folclore ¿Hay una búsqueda personal ahí?

-Es un pendiente que tenía. Tenía muchas ganas de hacer un disco folclórico y la verdad que cuando surgió la posibilidad de hacerlo con Lito Vitale me pareció que era perfecto hacerlo juntos. Entonces nos pusimos a elegir canciones, la mayoría que ya existían, la única canción nueva es “Bendiciones’ que hice con La Sole, que es de autoría de Sandra Corrizo, que me dio esta canción bellísima y que me pareció que era el título perfecto y la punta de lanza de este disco. Tiene canciones de Ariel Ramírez, una de Piazzolla-Ferrer, una zamba de mi profesora de guitarra Delia Casenabe, con invitados tan soñados como La Sole, Pedro Aznar… Es un disco muy entrañable para mí.

-Y te valió la nominación a Latin Grammy también ¿Qué te pasó con eso?

– Es una buena sorpresa enorme. Es la primera vez en mi vida que me nominan al Latin Grammy, es un gran honor y sentí que no era casual que este disco que tienen que ver con mi identidad, con quién soy y con algo que es de dónde yo vengo haya tenido este reconocimiento. Más allá de que tengo 22 discos grabados, tengo muchas canciones, pero esto me representa de manera muy intensa. Me dio muchísimo orgullo y felicidad estar nominada por ese disco.

– Mirando tu extensa carrera ¿Cambiarías algo?

– No sé, siempre es difícil de decir, porque cuando uno hace una cosa no hace otra, porque elige, entonces creo que el camino elegido, con accidentes y errores, es el mejor. Marita, mi mujer, dice una frase que me gusta mucho que es “El bien viene de esto”, una frase que ha recopilado de sus estudios espirituales, quiere decir que eso que elijo es lo mejor, aunque uno esté equivocado entre comillas, porque ese error que uno comete es el que te enseña muchas cosas para tener luego aciertos.

– Volviste a tu programa de radio…

– ¡Sí!. Estoy feliz. Teníamos una gran incertidumbre porque la programación se rearmó y haber recibido la convocatoria me hizo muy feliz. Creo haber ganado en el cambio porque ahora voy de 13 a 15 hs, me permite no estar compitiendo con el fútbol. Es un orgullo y una responsabilidad enorme formar parte de la Radio Nacional.

– ¿Cómo sigue el año?

– Preparando en noviembre el Ópera, para el festejo de los 40 años de “Soy lo que soy’, con la idea de hacer un festejo con arreglos sinfónicos, me pareció que estaba lindo darle una vuelta de tuerca, tomar esos temas que tienen 40 años y darles un entorno diferente.

– Con tanto camino recorrido ¿Seguís disfrutando los conciertos en vivo?

– Sí, me gusta todo de actuar en vivo. El vivo es la posibilidad de vibrar con el otro. Una de las enseñanzas de la pandemia fue aprender a comunicarnos y resolver el encuentro sin la presencia, pero nada reemplaza el encuentro verdadero. Poner el cuerpo, estar presente. No lo reemplazo con nada.

EL DATO

Sandra Mihanovich. Sábado 11 de mayo en el Auditorio Juan Victoria, 22 hs. Entradas: Entre $17.500 y $22.500 en boletería y www.entradaweb.com.ar