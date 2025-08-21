> FOTOS DANIEL ARIAS
Bailarina, actriz, modelo, conductora, hace un par de años Itahisa Mendez sumó otra faceta a su trayectoria profesional. Fue cuando, alentada por Franco Saglietti -el fundador y líder de Francisca y los exploradores- la sanjuanina se subió a su combo, uno de los referentes de la escena indie pop-rock, que el año pasado sacó el disco Deseo y que ha trabajado con artistas de la talla de Adrián Dárgelos (Babasónicos), Fito Páez y Julieta Venegas, entre otros. Como integrante del coro, expone allí una faceta que hasta entonces despuntaba puertas adentro, en las reuniones de una familia de artistas (sus abuelos son los ex Manantiales Marta Gómez y Pepe Lloveras), recorre escenarios y se proyecta en redes y plataformas, donde justamente hay una novedad y buena excusa para verla y escucharla en acción: Desde hoy, en YouTube, está disponible la sesión completa que el grupo registró en vivo, a iniciativa de la productora En REC. Se trata de El milagro, La Flor y Seremos idiotas, “temas “reversionados en una puesta íntima y poderosa’ que, dato de color, grabaron en la casa de su prima, la también modelo y actriz sanjuanina Emilia Claudeville.
“Estoy hace casi dos años con la banda. Fran me lo propuso, supongo que algo vio porque, por más que me quiera, si no sirve, no sirve (risas). Al principio no me animaba porque soy más del team de los bailarines, bailé toda la vida. Cantar siempre me gustó, pero lo hacía solo en casa. Y bueno, una vez estábamos en Chapadmalal, en un par de shows, y me dijo “Animate, probemos qué onda”. Entonces dije “Ok, vamos a ver qué onda” y ahí empecé con la banda. Antes Fran tocaba más solo, invitaba a distintos músicos, pero hace un par de años armó una banda más definitiva, que está funcionando muy bien. Empezamos a girar de vuelta, a hacer shows por todos lados… Es relindo porque además somos reamigos, conectamos un montón’, contó a DIARIO DE CUYO Itahisa, que ha sido parte de varios clips de “Francisca…’ como actriz (El olvido y Amor de película, por ejemplo, éste último rodado en el paraje Difunta Correa); y que conoció a Saglietti en Mamadera. Fue hace cuatro años y lejos estaba entonces de imaginar que un “aguante’ terminaría calando muy hondo en su vida, profesional y personal.
“Una vez que la banda vino a tocar a San Juan, mi hermano Fausto me pidió que lo acompañara. Me acuerdo que todavía era medio pandemia, no pudimos entrar a la primera función y tuvimos que esperar la segunda. Casi me voy, pero dije “Dale, me quedo”. Al final entramos y me encantó’, relató Itahisa, que ya había sido “fichada’ por el frontman cordobés. “Me acuerdo que se bajó del escenario y me cantó un tema. Y después del show nos saludó, me agradeció por haber ido, nos pasamos el Instagram, empezamos a hablar, después a salir y pintó el amor’, resumió su historia con Fran y con Francisca.
“La verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo, es muy divertido, relajado, todo fluye muy bien. Antes yo viajaba a Buenos Aires solo a verlo y después también a trabajar, eso me entusiasma’, expresó Méndez, que es mamá de una niña y todavía no piensa mudarse a la Capital. “Viajo seguido, por ahora lo puedo seguir sosteniendo de esta manera y está buenísimo. Pero es la idea, más adelante veremos’, expresó, contenta con su presente y con el de la banda en general, que ha grabado varios clips en San Juan (junto al productor y realizador Ale Carracedo) y que ahora también se ha visto muy beneficiada con esta “live session’ publicada por entregas. “Sesiones en vivo, así, no teníamos muchas y está muy bueno porque vemos que hay gente que empezó a seguir a la banda después de esto. Funcionó mucho para darle más visualización, sobre todo en redes, así que estamos recontentos, porque quedó divina y está teniendo muy buena repercusión’, valoró la sanjuanina.