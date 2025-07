La fórmula que evoca los clásicos Encabezan un ensamble sanjuanino que reinterpreta a los consagrados del rock nacional.

Desde hace varios años, Alejandro Segovia y Lucio Flores no solo comparten amistad, proyectos artísticos, bandas y diferentes roles dentro de las producciones musicales. Lo que los une es algo más, se trata de la fuerte influencia que ha tenido en su generación aquellas grandes figuras del rock nacional. A partir de allí, han trazado un largo recorrido articulando ensambles con colegas locales para hacer homenajes y evocar lo mejor de la obra de íconos de la música argentina. Primero fue Luis Alberto Spinetta, en otras oportunidades pasaron por el legado de Charly García y Gustavo Ceratti y, por esos deseos y gustos que siempre buscan darse, ahora trabajan en la reinterpretación de las canciones de Fito Páez. Con la impronta que ya los caracteriza, armaron un espectáculo denominado simplemente ‘Páez’, un viaje por las etapas importantes del ídolo rosarino, otro clásico que forma parte de ‘la banda sonora de nuestras vidas’, como lo definen. Para ellos no será un show más, sino una ‘noche mágica’ que invita a la nostalgia, a rememorar una parte significativa de la juventud; pero también a hacer una conexión intergeneracional con otros públicos que quizás estén recién descubriendo al homenajeado. Para lograrlo cuentan con el aporte de Hugo Figueroa, George Lamb, Matías Inostroza, Melisa Quiroga Cisella y Leonardo Quiroga Cisella, quienes integran esta fórmula que le pondrán afecto y gratitud a esos clásicos eternos , en esta cita que se concretará esta noche el Teatro Sarmiento (ver aparte). DIARIO DE CUYO ingresó al estudio de Lucio, el laboratorio donde la dupla y su equipo ensayan, experimentan y orquestan este nuevo y esperado encuentro.

La dupla creativa. Segovia y Flores concretan una vez más su gusto por rescatar clásicos del rock nacional y llevarlos a escena con un sonido propio.

‘Hace tiempo que con Lucio pensamos este espectáculo. Desde nuestra época de adolescentes, en aquellos pubs de los años “90, que eran populares en San Juan ,como Signos, Guantánamo, Urquiza, Neón y San Isidro, hacíamos covers de “Amor después del amor”‘ y “Circo Beat”. Siempre sostengo que tanto Fito como Charly han marcado la vida de muchos, incluyéndome a mí y a Lucio. Seguimos su legado desde aquella revista Pelo que leíamos, escuchando los recitales y soñábamos con convertirnos en ellos, cantando con un piano arriba de un escenario. Quizás hoy, en otra escala, pero creo que lo hemos logrado’, remató con una risa Segovia. “La idea de hacer este homenaje surgió cuando salió la serie de Fito y le dije a Lucio “seamos oportunistas”, en el buen sentido de la palabra, y nos saquemos el gusto. No estábamos tan cómodo con el denominado tributo, sino que queríamos hacer algo que nos gustara realmente, sin un interés de sacar provecho comercial. Entonces armamos la banda’, relató.

La propuesta consiste en enfocarse en las etapas iniciales de la carrera de Páez, en especial las menos conocidas o visibles. ‘Recuerdo bien cuando tocaba junto a Baglietto “La vida es una moneda”, por ejemplo, “Tratando de crecer”, “Actuar para vivir”… Cuando estudiaba veterinaria en el año “84, escuchaba por primera vez su primer disco solista, el tema “Del 63”, que queremos que suene nuevamente, y llegaremos hasta “Al costado del camino”, porque elegimos aquellas épocas que más nos marcaron y que también están en el imaginario de mucha gente’, explicó.

Teniendo en cuenta que armaron un ensamble de artistas, cada uno con su propia identidad y estilo, ¿Cómo armonizar y que todos funcionen en la misma sintonía? Segovia planteó que todo reside en una ‘comunicación intuitiva’. ‘Con Lucio nos conocemos hace mucho, compartimos muchos proyectos y de tanto tiempo que hacemos cosas juntos, nos entendemos con mirarnos. Conectamos muy bien y es el mejor pianista que tenemos en San Juan. Él es el director musical de toda esta maquinaria y con las voces de Melisa y Leo, más los arreglos, el maestro Hugo Figueroa, que toca todo lo que le den, George Lamb en el bajo y en la batería el gran Inostroza, la verdad que logramos alternativas y variantes muy interesantes con una química impresionante’, resaltó el cantante y tecladista.

Colegas y amigos, el ensamble se completa con Hugo Figueroa, George Lamb, Matías Inostroza, Melisa y Leonardo Quiroga Cisella.

‘Con Ale nos conocemos de toda la vida, pasamos por los mismos bares, tenemos los mismos gustos y la química que hay es fundamental. Y con todos los chicos también hay un feeling tremendo y todo fluye’, ponderó Flores, que destacó las bondades que tiene el grupo. ‘Más allá de conocer la canción, de estudiarla, de tocarla bien, hay un swing que debe sonar con el mismo espíritu y ahí sí que los chicos ponen todo lo que se pide, son grandes amigos y tremendos músicos que compartimos lo mismo’, valoró.

Identificado con la propuesta de este homenaje, Flores coincide con que los primeros cuatro discos de Páez son parte de aquella ‘banda sonora de mi vida’. ‘Para mí es como un tesoro muy lindo, que nos marco mucho en lo musical y en lo personal, que te acompaña en la vida y eso sí es importante’, expresó. En este sentido, la esencia del espectáculo es justamente, evocar aquel espíritu, esa nostalgia de que -como dice Favalli, el amigo de Juan Salvo en El Eternauta- “lo viejo funciona’, también en la música.

‘No creo que el tiempo pasado sea mejor, pero con Ale vivimos una era impresionante, donde no existía YouTube, no había Internet y eso nos hace apreciar ahora, con más afecto, esos clásicos. Cuando ves como el chabón (Fito) tocaba el piano… se respiraba una atmósfera muy particular y eso sigue siendo hermoso’, expresó el pianista.

Por último, ambos coinciden en que realizar este homenaje tendrá como propósito ‘despertar al público de la manera más humilde, sincera y transparente posible. Con que a alguien le guste la versión de lo que tocás, para mí, con eso solo, la misión está cumplida. Es a lo que aspiramos siempre, mostrar lo que tocamos y lo que somos, compartirlo’, contó Lucio, entusiasmado por esta nueva experiencia que -después de esta función- buscarán replicar también por fuera de la provincia.

Hoy, 21:30 hs, Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Entradas en venta en boletería, en EntradaWeb y Hoffmann Instrumentos Musicales. Plateas: $25.000 y 20.000. Pullman: $15.000.