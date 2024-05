La historia de los Cantoni, a escena Descendientes de Federico, Aldo y Elio están involucrados en la producción y puesta.

“Es muy satisfactorio poder contar la historia de estos tres hermanos que marcaron la historia política sanjuanina y abrieron camino a lo que posteriormente el gobierno nacional tomaría como ejemplo”, escribió en sus redes Agustina Cantoni, para anunciar el estreno, esta tarde, de una intervención teatral y una muestra de objetos familiares que ponen el foco en Federico, Aldo y Elio Cantoni. Como su apellido revela, Agustina es descendiente de uno de ellos, el menor; y también la mentora y creadora de esta iniciativa, para la cual convocó a su hermano y a su primo actores, y movilizó a otros miembros de la familia. Muy significativo, el Chalet Cantoni – Casa Cultural será la plataforma donde repasarán personajes y hechos muy conocidos, otros no tanto, por primera vez desde lo artístico-cultural; proyecto enmarcado en las actividades del Día Internacional de los Museos.

“Yo soy parte del equipo de trabajo del Chalet Cantoni y le propuse a la nueva directora, Natalia Ventimiglia, contar un poco la historia de la casa y de la familia. Luego de la intervención habrá una muestra, fotográfica y de objetos que sólo se exhibirán el 18, porque son de gran valor simbólico para la familia, aunque sí quedará una visita guiada permanente”, dijo a DIARIO DE CUYO Agustina. “La historia de mi familia la conozco a través de mi papá y mis tías. De chiquita me llamaba siempre la atención ver que en la provincia había varias cosas con mi apellido, entonces cuando fui creciendo me fui interesando. Y cuando surgió esta posibilidad, me pareció un lindo desafío contar la historia desde un lugar que antes no se había contado”, agregó, antes de entrar en su proyecto.

“La intervención teatral habla de quiénes son los hermanos Cantoni, cómo llegaron a gobernar la provincia, el primer y segundo mandato de Federico, el único de Aldo y también qué pasó con Elio, que fue el menos visible para la parte política, pero un investigador y un científico importante y reconocido, que estaba dentro del esquema político. El año pasado hice un seminario de Cantonismo con Luis Garcés, que para mí es el que más sabe de esto en la provincia. Ahora nos juntamos varias veces a charlar y lo que era informativo empezó a ser más artístico. Como no soy guionista -yo soy muralista y gestora cultural- acudí a mi hermano que sí es actor, a mi primo, a mi hermana… fue una construcción colectiva muy rica”, explicó.

Ursulina, la madre de los tres hermanos (voz en off) es quien relata los hechos, al tiempo que los protagonistas hacen su parte: Ángel Nicolás Cantoni, bisnieto de Elio y hermano de Agustina, encarna a Elio; y Aldo Franco Cantoni hace de su bisabuelo, Aldo Cantoni (a Federico lo interpreta el actor Ignacio Caro Vera). El contexto de la presidencia de Yrigoyen, el convulsionado escenario provincial, el asesinato de Amable Jones, la detención de Federico, la vuelta de Aldo a San Juan y los gobiernos de Federico y Aldo son partes de la obra, que propone un revisionismo.

“Mi desafío personal es ampliar el espectro de cómo se aprecia la historia, porque hubo políticas en San Juan que fueron innovadoras, con impacto a nivel nacional; me parece que se le debe dar el valor que merece”, agregó la joven, que en su tarea movilizó a toda la familia.

“¡Totalmente!”, sonrió Agustina, nombrando por ejemplo a su tía Rosa Mónica Cantoni, quien tiene trabajos de investigación sobre el Cantonismo; a su hermana Virginia, que la ayudó con el guion; y a otro primo, Federico, descendiente de Aldo, que colaboró con objetos. “Fue ponerme en contacto con todas las ramas de la familia, averiguar datos, recolectar esos objetos que no soltaron tan fácilmente, como instrumental médico, retratos, fotos de los gobiernos y una carta de reconocimiento de Perón a Federico”, acotó la hija de Elio Ángel, nieta de Ángel Serafín y bisnieta de Elio Cantoni, quien pese a su interés por la historia familiar, no se siente guardiana de ella.

“En este proceso creativo hemos hablado mucho con mis hermanos, mis primos y coincidimos en que más que ser guardadora, nuestra generación tiene la misión de contar, cosa que las pasadas no hicieron por algún motivo. Coincidimos en que es una historia que merece ser contada”, aseguró Agustina que, sin desconocer las polémicas que estos temas pueden generar, tiene el deseo de que el público la reciba bien. “Más allá de las posturas ideológicas que cada uno tenga, la historia fue esta y hay que darle su valor”, marcó.

DATO

La intervención teatral Historia del Chalet Cantoni y el Cantonismo; y la muestra de objetos históricos tendrán lugar hoy a las 19.30 hs en el Chalet Cantoni. Entrada gratis.