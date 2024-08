La historia de Procesa y sus luchas En el marco del natalicio, se expondrá una investigación sobre la primera pintora argentina.

Nacida en San Juan un 22 de agosto de 1818, considerada una precursora del arte en Argentina; Procesa Sarmiento será homenajeada mañana desde las 17 hs. en conmemoración de su natalicio. El acto será en la Casa Natal de Sarmiento donde Liz Clavel presentará el libro La hermana oculta de Sarmiento: Procesa; además de dejarse inaugurada una muestra de arte.

Para la licenciada en Artes Visuales y magíster en historia nacida en San Juan, que se radicó en La Rioja hace una década, el trabajo representó una experiencia que surgió de una “investigación inédita’ que forma parte de “una Maestría en Historia y de nueve Posgrados que hice a través de ella y después en la maestría’, explicó la autora a DIARIO DE CUYO.

“A partir de eso, descubrí que Procesa es la primera pintora argentina con proyección pública, la primera restauradora y curadora. A la investigación la expuse en unas 10 o 15 provincias y en congresos nacionales e internacionales a los que asistí cuando todavía era parte de mi tesis de maestría’, recordó sobre los primeros pasos de lo que se posteriormente se convertiría en un libro.

“En este itinerario que hice por el país, cuando se enteraban de la existencia de Procesa me pedían el libro. Yo todavía vivía en San Juan pero no tenía trabajo. Cuando me mudé a La Rioja, ingresé a trabajar al Instituto Superior Docente Ceferino Quintiero y recién pude imprimirlo’, relató la investigadora que se contactó con la Casa Natal, a través del Ateneo Cultural Femenino Paula Albarracín de Sarmiento, para honrar el aniversario de nacimiento de la artista que, en 1843, se trasladó a Santiago de Chile para tomar clases con Raymond Monvoisin, retratando a figuras como el expresidente Manuel Montt.

“Cerca de unos 10 años llevo investigando su vida, fue maravilloso encontrarla a ella y a María del Carmen Maurín, una de sus descendientes y profesora en Historia. Aquí, realicé un abordaje interdisciplinario desde lo histórico y el arte. Me siento identificada con su forma de encarar la vida. En una época en la que habían temáticas prohibidas, como la pintura del cuerpo humano, ella lo hizo sin importale nada. Siempre siguió adelante”, añadió Clavel apuntando que “lo poco que se conserva de ella, es porque fue hermana de Sarmiento’, destacando la “resiliencia y pujanza’ de Procesa.

De manera paralela, se estrenará la exposición temporaria Estética del Reciclaje, con obras de Sonia Parisí y Alfredo Luis Espinosa confeccionadas con deshechos de maquinarias tecnológicas y objetos utilitarios como hierro y vidrio que se transforman en piezas “que nos habilitan como nuevas formas de percibir nuestro entorno objetual y material’, manifestó Parisí, “como respuesta desde un pensamiento comprometido con el valor y cuidado de la vida’.

DATO

Conmemoración del nacimiento de Procesa con presentación de libro y muestra de arte a las 17 hs, en Casa Natal de Sarmiento (Sarmiento 21 sur). Gratis