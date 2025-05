La hora de la palabra y la melodía Por primera vez, los tres artistas harán un cruce de lenguajes artísticos para rendir homenaje a los oficios.

‘No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes / La sangre tensa y uno no piensa más que en morir / Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos /Que está aclarando y vamos pescando para vivir’… Estos versos escritos por Jorge Fandermole en su clásica canción ‘Oración del remanso’, resumen gran parte de las penas y las alegrías que tiene cualquier trabajador para poder llevar su sustento al hogar. A pocos días de haberse conmemorado el 1 de Mayo, Día del Trabajador, el Dúo Mixtura prepara un concierto especial que rinde tributo musical y representa lo mejor del repertorio folklórico argentino para expresar el sentir de la mujer y del hombre que producen, ‘para ganarse el pan de cada día’.

‘Contar y Cantar: homenaje a los oficios’ es el nombre de este encuentro con el público sanjuanino, que tendrá lugar en la Sala Títeres en Serio el próximo 17 de mayo. Pero esto no es todo, porque la manera de llevarlo a cabo es particular. No será un mero recital, sino que en escena será una experiencia artística donde el lenguaje de la música se entrevera con otro decir, otro contar. Aquí, Pierina y Marcelo pensaron en Pablo Montemurro para que se integren los tres en una puesta que incluya canciones, poemas, cuentos y narraciones. Es la primera vez que estarán juntos en una dinámica novedosa, ideal ante la necesidad de afianzar vínculos de afinidad con los espectadores.

‘Vibramos lo que somos a través de lo que hacemos. Volver a lo sagrado de cada oficio despierta la esperanza de las comunidades y su capacidad regenerativa, como trinchera contra la indiferencia, la queja y el egoísmo salvaje’, definió Marcelo, que en charla con DIARIO DE CUYO fundamentó el núcleo temático de este espectáculo.

Pablo Montemurro.

‘Dado que tenemos esta cercanía con una fecha tan importante para el derecho de los trabajadores, decidimos invitarlo a Pablo, porque miramos bastante su labor, la profesionalidad y la belleza en cómo encara el relato oral. Con un repertorio tan amplio que tenemos en el país de ritmos y autores, lo sumamos porque tiene que ver con abordar este tema de los oficios desde la palabra hablada, la poesía, el cuento, la prosa y así nació esta propuesta en hacerla juntos’, relató.

Durante el show habrá un recorrido por canciones como ‘La totora’ de Carlos Montbrún Ocampo, la zamba ‘Rosarito Vera, maestra’ de Ariel Ramírez y Félix Luna y ‘Oración del remanso’ de Fandermole. También, sonarán chacareras, tonadas, cuecas, gatos que hacen referencia a la cosecha, al trabajo de los albañiles, a los pescadores, a las lavanderas, hasta de la mujer minera: ‘Era algo prohibido antes, cuando la mujer se ubicaba al exterior del túnel de la mina, se sentaba a separar rocas y desechos, esa escena fue retratada en el poema de Emanuel Castilla, un escritor de Salta. Todo será algo muy variado entre los oficios que algunos desaparecieron y otros que continúan. Entre lo que fue y sigue siendo’, contó Bartolomé.

Por su parte, Montemurro comentó: ‘Buscamos crear una experiencia en la que la música y la palabra se entrelacen para contar historias de los oficios que muchas veces se heredan en silencio, se aprenden mirando y se ejercen con el cuerpo, con el alma, con la memoria. Cada oficio guarda una historia, un modo de estar en el mundo, una manera de sostener la vida cotidiana’.

Desde la narración oral, lo que quiere aportar es una mirada humana y sentida en el recital. ‘Darle voz a esas manos que amasan, reparan, siembran, enseñan, cuidan. Traer al presente relatos de oficios que siguen vivos o que se resisten al olvido, no como nostalgia, sino como legado. Como símbolo de lo colectivo, de lo que se construye con otros. Contar y cantar son grandes formas de honrar lo vivido’, concluyó el contador de historias.