“La idea es llevar a la orquesta música que todos conocemos” Junto a la Sinfónica de la UNSJ, ofrecerá esta noche temas de Los Beatles y del pop español.

FOTOS DANIEL ARIAS

Multipremiado compositor, arreglista y director de orquesta con amplísima trayectoria, proyección internacional y prestigio en toda Europa y América, Juan José García-Caffi, quien a mediados de los 70 se radicó en España, está de nuevo en San Juan. Ex fundador e integrante (junto a su hermano Pedro Pablo, ya fallecido) del recordado grupo vocal Cuarteto Zupay, creador de bandas sonoras para cine (como Nazareno Cruz y el Lobo, de Leonardo Favio), director de grandes musicales (The Rocky Horror Show, Evita, Los Miserables y Jekyll & Hyde, por citar algunos) y director musical de puestas de artistas como Joan Manuel Serrat y Les Luthiers por ejemplo, el incansable emprendedor de prolíficos 81 años volvió para ofrecer a los sanjuaninos un concierto más que atractivo. Al frente de la Sinfónica de la UNSJ, que ya ha dirigido en varias oportunidades, desgranará algunos clásicos de Los Beatles, “orquestados a la manera barroca de Bach y Vivaldi’; y luego realizará un viaje por hits del pop español, espectáculo que con éxito ha presentado en otras salas de país y del extranjero.

“Las grandes orquestas siempre tienen un repertorio muy definido de los grandes compositores clásicos, entonces pensé que si bien los grandes compositores se basaban en música de los pueblos, por qué no tomar música popular de la nuestra y hacerla de manera sinfónica. Por ejemplo, en ese camino hice los arreglos de 12 Tangos Sinfónicos: de Gardel a Piazzolla, que grabé con la Orquesta de la Radio Televisión Española. La idea es llevar a la orquesta música que todos conocemos y entonces que la orquesta no solo haga Beethoven, que está muy bien por supuesto, pero también es bueno abordar nuevos repertorios. Es traer las músicas más conocidas de nuestro tiempo y llevarlas al grado sinfónico, esa es un poco mi idea, mi tarea, lo que estoy haciendo y que me está haciendo viajar por muchos sitios’, explicó a DIARIO DE CUYO el renombrado artista, que en 2019, en el marco de su concierto Tango Sinfónico, hizo el estreno mundial de Estaciones porteñas – Suite Sinfónica (Piazzolla) con la orquesta de la UNSJ, en el Juan Victoria.

Reencuentro con la Sinfónica de la UNSJ. Juan José García-Caffi dirigirá en San Juan con el apoyo de AIE. “Es la Asociación de Intérpretes de España, que moviliza a los intérpretes, apoya mi tarea y me permite viajar representándola’, dijo.

“Yo he estado más involucrado con la música académica, formal, era más del Teatro Colón, de las orquestas, pero como estaba en los coros también, formamos el cuarteto Zupay con el que hacíamos folclore de manera coral. Así fue como hice un arreglo de Camino del Indio, de Atahualpa Yupanqui, a quien una vez me presentaron y me dijo “Así que m’hijito fuiste vos el que me asfaltó El camino del Indio”, recordó risueño. “Eso es lo que me gustaba, llevar a lo académico la música popular’, contó García-Caffi, que sostiene que “a la gente le gusta mucho escuchar este tipo de programas’.

En el caso de las canciones de Los Beatles -con arreglos de un músico suizo, según apuntó-, hace tiempo que las toca con distintas formaciones y en diferentes escenarios. “Es hacer una gracia, mostrar que se pueden hacer de otra maneras, darles otras características, en este caso como una suite barroca. A la gente en todo el mundo le gusta mucho esta música… bueno, lo mismo pasó con el tango’, acotó sobre este bloque el director, que abordará títulos como The long and winding road, Eight days a week, We can work it out y Yellow submarine.

En cuanto al pop español, sí son arreglos propios de icónicas canciones que, bajo el título “Historia sinfónica del pop español”, grabó en 2002 con la Orquestra Simfónica de Barcelona I Nacional de Catalunya. Al año siguiente el disco fue editado en Estados Unidos y luego nominado a los premios Grammy latinos como Mejor obra sinfónica. Cuéntame, Al alba, Eres tú, Santa Lucía, Mejor, Yo soy aquel, Quince años, Un ramito de violetas, Esperanzas y Penélope integran esta segunda parte.

“Hacer estos arreglos fue un trabajo muy laborioso, sí, pero sobre todo es oficio y dedicación. Luego, tanto para dirigir como para los músicos, es igual que cualquier otra obra del repertorio sinfónico, cada una tiene sus complicaciones’, declaró García-Caffi, quien aseguró que aunque el repertorio sea el mismo, suena distinto acá que con otra formación. “Parece mentira pero suena diferente, porque cada orquesta tiene una identidad diferente, cada organismo tiene su propia personalidad, son muy características’, expresó el director, que sigue haciendo vibrar su idea con distintos conjuntos, en los más variados países y ciudades.

“Me interesa seguir llevando a las orquestas sinfónicas este tipo de arreglos diferentes, obras populares a nivel académico. Sí, para el público es un camino amable, y también divertido, para luego escuchar otras cosas’, reflexionó el consagrado artista, convencido de que despertar el interés de las posibles audiencias por la música académica tiene relación con este tipo de iniciativas, pero sobre todo con la difusión que se haga de las propuestas. “Lo importante para llevar gente a los conciertos es la difusión, que la gente sepa. Normalmente van a mirar los que son asiduos, el resto no se entera, ni sabe lo que hay ahí adentro (de un auditorio), por eso lo más importante difundir lo que se hace’, concluyó.

DATO

De Los Beatles al pop español sinfónico. Sinfónica de la UNSJ. Dirección: Juan José García-Caffi. Hoy, 21:30 hs, Auditorio Juan Victoria. Según informaron a este medio, las invitaciones están agotadas.