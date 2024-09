La Iglesia sanjuanina se prepara para un movimiento histórico luego de casi un siglo Es en el marco del 3er sínodo diocesal que se llevará a cabo en San Juan, tras casi un siglo.

La Iglesia Católica de San Juan puso en marcha una medida inédita: una encuesta popular para conocer la opinión de los sanjuaninos sobre qué aspectos debe mejorar esta institución y qué cambios introducir para llegar a más gente. Esta consulta se da en el marco de otro acontecimiento histórico como es la realización, tras casi un siglo, de un sínodo diocesal en la provincia. Jorge Luis Carrascosa, sacerdote de la Pastoral de la Juventud, dijo que esta consulta ya está en marcha.

Carrascosa explicó que el sínodo diocesal es una asamblea que realiza la Iglesia para definir cambios y metas de acción. Los dos primeros los celebró monseñor Orzali, en 1916 y en 1926.

El padre Carrascosa dijo que casi un siglo después, se realizará el tercer sínodo diocesal en la provincia, con importantes cambios.

Será en el 2025 convocado por el obispo, Jorge Lozano, quien como máxima autoridad de la diócesis tiene la potestad de elegir los temas que se tratarán en el mismo. Pero que, sin embargo, decidió que haya una participación más ‘abierta e inclusiva para esta elección’. ‘El Arzobispado lanzó una amplia encuesta para conocer la opinión de la gente sobre si la Iglesia está presente o no en la vida de los sanjuaninos, qué debe hacer para estar más presente, qué aspectos son los positivos y cuáles debe mejorar, qué desafíos debería asumir, entre otras preguntas. Todas estas opiniones las tendrá en cuenta el obispo para proponer los temas que se tratarán en el sínodo del próximo año’, sostuvo Carrascosa.

El sacerdote dijo que el 15 de agosto pasado ya arrancó la primera etapa de esta consulta popular con la celebración de las asambleas en las parroquias de la provincia donde los grupos y movimientos parroquiales exponen su opinión y se preparan para un rol importante en la encuesta masiva. Desde las parroquias se encargarán de realizar las encuestas territoriales en su comunidad. ‘Esta amplia consulta popular se divide en 3 niveles. Uno está destinado a realizar la encuesta presencial en grandes organizaciones políticas, sindicales y sociales, tarea que estará a cargo de la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado. Otro, estará a cargo de las parroquias, que harán las encuestas en los clubes, uniones vecinales y demás instituciones de su propia comunidad. En estos dos niveles la consulta será presencial y anónima para poder entablar un diálogo con el encuestado sobre su visión de la Iglesia y qué espera de la misma. En tanto que el tercer nivel es el más amplio de todos’, sostuvo Carrascosa.

El sacerdote agregó que en este tercer nivel se incluye la consulta virtual en la que podrá participar la gente de manera anónima y con sólo escanear un código QR que ya se encuentra disponible en la página oficial del Arzobispado de San Juan (https://arzobispadosanjuan.ar) y que permite el acceso al cuestionario para responder las preguntas en cualquier horario. ‘Queremos escuchar a la mayor cantidad posible de sanjuaninos, a aquellos que se han alejado de la Iglesia, a los que antes participaban de las actividades parroquiales y ya no lo hacen, a los que no quieren saber nada de la Iglesia o están enojados con ella, también a quienes siguen fieles a la misma y a la fe en Dios. La idea es hacer una retroalimentación para que los sacerdotes no nos miremos solamente hacia adentro, sino que podamos abrirnos a la escucha de lo que los demás tienen para compartirnos y, en base a eso, definir cambios y la orientación pastoral a seguir durante los próximos años’, dijo el religioso.

> El mentor de los sínodos en San Juan

José Américo Orzali fue el primer Arzobispo de la Arquidiócesis de San Juan de Cuyo y quien celebró los dos primeros sínodos diocesales en la provincia, en 1916 y 1926. Con el primero se logró unificar criterios para organizar la vida y trabajo en las parroquias; y con el segundo, promover el apostolado social y la creación de un boletín oficial.

Las encuestas para el tercer sínodo, convocado por el obispo Jorge Lozano, finalizarán el próximo 15 de diciembre.