Dentro de la Justicia de San Juan el uso de la Inteligencia Artificial (IA) fue ganando terreno en el último año. La última definición de la Corte provincial es aprobar el uso en los procesos donde se pueda ganar tiempo y disminuir errores, a través de una plataforma segura. Es la tercera fase de un camino que empezó en 2024, cuando aplicaron esta tecnología en las ejecuciones de Rentas. Este paso permitirá el uso en todas las tareas donde sea posible, siempre y cuando no incluya la toma de decisiones y respetando el anonimato de los actores. Además, generaron un entorno seguro, la aplicación JusticIA, que ya cuenta con algunas herramientas y podría ampliarse según las necesidades.

La presidenta de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto, aseguró a DIARIO DE CUYO que buscan mejorar el servicio a la comunidad con esta herramienta. “Va a permitir optimizar el recurso humano, el tiempo y reducir la cantidad de errores”, explicó. En la acordada, que la próxima semana podría entrar en vigencia, enumeraron que este cambio permitirá la mejora continua y modernización y la optimización de las tareas. Una vez que ya hayan oficializado la medida, estará todo listo para la puesta en marcha de la plataforma y tendrán autorización todos los actores de esta parte del Estado para usar la IA.

García Nieto contó que el proceso para la puesta en marcha de la plataforma y esta acordada empezó con la aplicación Zonda, que lanzaron en abril del año pasado. Esta se encargaba de un proceso puntual: el chequeo de datos en los juicios de deudores de impuestos. Antes este proceso era manual y requería un número alto de funcionarios que confirmaban la información en entre 90.000 y 120.000 casos por año, que la mayoría terminaba en juicio. Con la aplicación de la IA lograron reducir tanto el tiempo como la cantidad de personal necesario, que fueron destinados a cumplir otras funciones.

El segundo paso que implementaron fue establecer criterios de uso entre los funcionarios judiciales y abogados, que ya habían empezado a utilizar las herramientas abiertas que estaban disponibles, como ChatGPT. Desde la Corte iniciaron un trabajo de capacitación, aportando datos sobre cómo podían simplificar algunas tareas, como corrección de documentos, transcripción de audios o videos o chequeos de datos, pero dentro de parámetros de seguridad. En este punto surgió uno de los elementos más importantes que tendrá la puesta en marcha de la última acordada: la anonimización de documentos.

Esto último tiene que ver con que para subir información a las plataformas, trabajarlos online o incluso pedir correcciones, se debe asegurar la seguridad de los datos sensibles. Era un trabajo que ya hacían: en algunos casos las sentencias debían anonimizarse (quitar la información de los involucrados), para que fueran visto por otras personas. Era algo que le tomaba a los abogados o funcionarios varios minutos, ya que se hacía a mano. Con la IA es posible hacerlo en segundos y, además, para garantizar el derecho de las personas que están en las causas, será obligatorio.

Así surgieron los primeros parámetros para el uso, que en los próximos días quedarán asentados con la nueva plataforma: anonimización, seguridad, uso sin alimentar con datos de la Justicia local de las aplicaciones de IA. Otro de los puntos que remarcó la presidenta de la Corte es que en ningún caso quedará en manos de las inteligencias la toma de decisiones. “Esto es inaceptable, seguirá siendo responsabilidad de los funcionarios leer y releer el producto, aunque se haya pedido asistencia a la herramienta para, por ejemplo, redactar alguna parte con los parámetros y los datos que se aportaron”.

En cambio, sí está abierto el uso para mejorar la productividad y tiempos procesales. Así, por ejemplo, está previsto que podrán ejecutar tareas repetitivas, facilitar la búsqueda, análisis y resumen de información, ayudar en la creación y elaboración de documentos de diversa complejidad, como proyectos de resolución, sumarización de datos, traducción de audiencias o corrección gramatical y compatibles con lenguaje claro, además de realizar cálculos y gestión de datos y estadísticas.

Estos procesos son los que se encuentran ahora incorporados en la plataforma JusticIA, que usa aplicaciones como ChatGPT, Gemini u otros sistemas ya existentes, pero garantiza un entorno seguro. Según explicó Gustavo Moyano, que está en el equipo técnico de la Justicia y participó en la programación de la plataforma, cada usuario podrá ingresar con una clave, como hace ahora con la mesa de entradas digital, y a partir de ahí aprovechar las funcionalidades que ya han instalado. Lo han puesto en práctica con algunos funcionarios en un formato de prueba, con buenos resultados, y además el diseño surgió de tareas que ya se estaban realizando con IA.

Debido a que la tecnología es cambiante, decidieron mantener abiertas las posibilidades. García Nieto explicó que compraron licencias, entre ellas las de OpenAI, pero no descartan sumar más alternativas si van surgiendo ayudas que pueden usarse en la Justicia local. La acordada deja lugar a esta flexibilidad y está previsto que JusticIA vaya mejorando y sumando actividades. Además, decidieron reforzar la capacitación para uso seguro entre los integrantes de la Justicia. La ministra de la Corte aseguró que este proceso será “similar a lo que pasó cuando pasamos de la máquina de escribir a las computadoras”, y aseguró que buscarán que sea un cambio que mejore la experiencia de la sociedad con la Justicia.

