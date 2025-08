La lucha frente a la desilusión Oriana Rubiño, Fernando Suárez y Lois Heredia hablaron con DIARIO DE CUYO de su experiencia en el reality.

Texto y foto Soledad Villarroya

Ya con colegas sanjuaninos que continúan camino a la tercera ronda, los tres participantes locales que no pudieron sortear las Audiciones a Ciegas de La Voz Argentina dialogaron con DIARIO DE CUYO. Se trata de Oriana Rubiño, la única mujer de la embajada local, que se presentó con Loba, de Shakira; Fernando Suárez, que interpretó Iris, de Goo Goo Dolls; y Andrés “Lois’ Heredia, que hizo una versión propia de La Ciudad de la furia, de Soda Stereo. Ellos revivieron esos instantes de incertidumbre en los que esperaron ansiosa (e infructuosamente) que Lali, Luck Ra, Miranda! y Soledad dieran vuelta sus sillones; recordaron las emociones que los embargaron y comentaron cómo se sigue adelante luego de aquel trago amargo.

“Cuando estaba cantando sabía que estaba fallando y me quería ir, no quería seguir. Veía los sillones rojos y sentía que estaban, pero la canción no me identificaba. Yo la canté solamente para entrar al casting, nada más, sin saber que la tendría que cantar ahí’, dijo la chica que a los 19 años tiene 2 bandas: Meff y Che Fragantis con las que sigue la línea del rock pesado. “¿Si hay decepción cuando el jurado no se da vuelta?. Yo me sentí mal, porque dije “Uy, no se dieron vuelta”. Pero ganó más el alivio de que ya me iba. Yo intenté que me cambiaran ese tema, pero no se pudo. Yo amo a Shakira y en especial su canción Te aviso, te anuncio, pero el que canté no’, agregó quien trabaja de niñera y se prepara para ingresar a la carrera de Artes Visuales en la UNSJ. “Mi estrategia fue no dejar a hablar a los jueces. Y sí, La Sole me dijo que se me fue en un momento la voz y tenía razón, pero yo seguí con otra cosa, ya sabía que me había salido mal’, reflexionó la muchacha.

“Creo que me sirvió porque siento que a partir de ese momento ya nada me va a salir peor, que no voy a tener un fallo tan grande en la vida. En algún sentido desmoraliza sí, estoy en la lucha todavía con eso. Estoy tratando de no ver los comentarios, pero me bardean un montón porque en un momento dije que no veo de un ojo, entonces, la gente se agarró de eso también’, se lamentó. “Con todos esos malos comentarios ya se me hizo mala fama y eso cuesta. Aunque en casa mi mamá, mi papá y mis tres hermanos están súper felices, pero bueno… Yo tenía la ilusión de quedar. Cuando me enteré que estaba Valeria Lynch me explotaron las ganas. Yo quiero ser artista y seguir en la música’, resumió Oriana el balance de su paso por el reality.

Por su parte, a Heredia aún no le cae la ficha, porque dijo que el día anterior a su audición, los coaches se mostraron satisfechos con la tonalidad rockera que supo dar a un clásico como La Ciudad de la furia. “Ellos estaban recontentos conmigo’, señaló. Sin embargo, mencionó que desde que salió en viaje a la capital del país, tuvo una sensación “rara’. “En la primera vez que me subía a un avión y que conocería Buenos Aires, el vuelo se canceló, eso me dio un sentimiento raro. Es que, todos te dicen: “No hay que contar las cosas buenas”, pero de la emoción le conté a todos’, evocó el músico de 44 años, que desde hace 15 se dedica al rock. Pese a ese presentimiento, el visto bueno de los productores durante el ensayo volvió a su eje a Andrés.

“Antes de abrir esa puerta repesada para entrar a escena, ellos me dijeron que le mandara con todo y eso me dio seguridad. Iba con los ojos delineados y campera de cuero. Los nervios eran terribles, pero respiré y le metí. Cuando cantaba me preguntaba “¿Por qué no se dan vuelta?”, no entendía cómo no se daban vuelta’, mencionó quien en el estudio estuvo acompañado de su amigo Ema Flores y una de sus hermanas, que vive allá, ya que sus padres fallecieron. “Pese a eso estoy recontento con mi versión. Me desilusionó que me dieran tantas alas, tanta rosca que yo iba segurísimo que pasaba y no fue. Es cierto que al ser a ciegas jode, porque no ven la actitud, escuchan la voz y nada más’, explicó lo que atravesó su corazón el intérprete que se prepara para salir al ruedo con la banda Shock en tributo a Korn y cuyos primeros pasos fue en el grupo New Soja y posteriormente en Trium, mientras se desempeña como conductor de Uber. “En las redes alguien escribió “Qué horror, me duelen los oídos. Y eso es rock”‘, relató el rocker, que dijo que “al menos’ quería llegar a las Batallas y hasta se ilusionó con la posibilidad -que no fue- de El regreso (suerte de repechaje).

Suárez, por su parte, sí fue citado para El Regreso tras su eliminación en la Audición, aunque tampoco tuvo suerte. El estilista de 32 años -hermano de Tomás, el niño protagonista del video viral “Esto se va a descontrolar” hace algunos años- confesó que la reacción que tuvo al no quedar fue “enojo’.

“Para la Audición a Ciegas nos las teníamos que creer. Yo sólo cantaba en mi habitación, siempre acomplejado con mi imagen, y esa vez fui con la seguridad de que se iban a dar vuelta. Pero en el pasillo me dio reflujo y se me secó la garganta, mal. Nunca en mi vida me pasó, eso se reflejó en la canción al principio y me enojé conmigo’ explicó quien fue junto a su madre y esta semana tuvo su segunda chance frente a Karina “La Princesita’, con Vuelve, un hit de Ricky Martin. Pero tampoco consiguió ser parte de esta tanda que retorna al certamen. “Soy muy autocrítico. En el repechaje me calenté porque no conectamos con el pianista, pero esa furia me incentiva más, me da fuerzas para seguir haciendo’, aseguró Fernando.

Más allá de los sinsabores, sin embargo, para los tres cantantes sanjuaninos esta experiencia tiene un costado positivo: La visibilización, en la televisión nacional y en las redes.

“Por más que duela no quedar, hay que seguir subiendo material porque va a servir en un futuro’, dijo Oriana; en tanto que Lois recalcó: “Esto recién empieza, porque hay que darlo todo’. Y Fernando confirmó que ya hay un estudio que lo invitó a grabar los temas que hizo para subirlos a Spotify como covers y consideró que “esto que hicimos nos presentó en las pantallas’.

De vuelta en casa, ya sin los nervios del momento y capitalizando experiencias, los tres coincidieron que, al fin de cuentas, haber estado en La Voz Argentina fue “un sueño hecho realidad’, como resumió Lois.