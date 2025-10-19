La Madre, el ser más importante en la vida Hoy para la celebración del Día de la Madre la propuesta es una Reflexión, una carta de una hija a su madre, donde los sentimientos están a flor de piel, Una sanación y valoración hacia la madre. Reflexión / Pág 3 Algo que a toda mujer le fascina, un servicio de tratamiento facial, un lugar donde el relax es bienvenido para ellas que corren todo el día. Belleza / Pág 2. Octubre, mes de la Rosa, una flor que despierta pasión. Conoce el significado de sus colores. Jardín / Pág 4

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio