“La música entretiene y también ayuda a sanar” El cantante portorriqueño arriba por primera vez al Teatro Sarmiento para estrenar "La Carretera".

Caribeño, es uno de los cantantes más versátiles y carismáticos del pop latino. Con sus canciones despliega una buena dosis de fusión entre el romanticismo, el pop y los ritmos urbanos. Se Trata de Pedro Capó, que ha conquistado cada vez más audiencias con hits como “Calma”, “La Fiesta”, “Tutú” y varios más. Ahora, está por subir al escenario del Teatro Sarmiento, con su recital que forma parte de “La Carretera Tour“, que enarbola su reciente producción discográfica, que lleva el mismo nombre.

Pedro es una figura emergente en la constelación de cantantes latinos que combina sensibilidad social, innovación musical y colaboraciones destacadas. Con el tema “Calma”, en el cual hizo remix con Farruko, se convirtió en un fenómeno que lo hizo ganar el Latin Grammy a la “Canción del año 2019”, acumulando más de 2 mil millones de reproducciones en YouTube. Entre las colaboraciones más destacadas se puede mencionar el que hizo con Thalía (“Estoy enamorado”), Kany García (“Si tú me lo pides”) y participó en “Almost Like Praying” junto a Jennifer López, Gloria Estefan y Rita Moreno, en apoyo a Puerto Rico tras el huracán María en 2017. Ahora, con su propuesta más reciente, el sencillo “La Fiesta”, refleja una evolución hacia ritmos más bailables y celebratorios, manteniendo su sello de letras emotivas y melodías contagiosas. Y tampoco puede quedar afuera de su historial la vinculación en el cine, con la obra “Celia: la vida y música de Celia Cruz” y en la película “Paraíso Travel”.

Antes de la función que dará esta noche, Pedro habló con DIARIO DE CUYO acerca de esto disco que está a punto de estrenar en tierras sanjuaninas. “Lo bueno de este trabajo es que me está llevando a conocer ciudades de Ecuador, Chile, Uruguay y a recorrer Argentina, visitando Buenos Aires, Córdoba y Rosario… Tampoco fui San Juan, nunca, y estoy lleno de mucha ilusión. Tengo expectativas, deseos de conexión con la gente y gratitud, sobre todo, que me reciban con tanto cariño. Por eso pienso pagarlo de la mejor manera que conozco, que es dando un show de pura entrega y mucha altura artística”, dijo el caribeño.

En “La Carretera”, Pedro establece un espacio de equilibrio entre la idea de celebración, ritmos bailables y también, un mensaje de esperanza. “La Carretera es una analogía de la vida misma, un punto de comienzo y un punto final. El tema principal es lo que sucede en el medio. Es el subir y el bajar, es perderse, tomar las salidas equivocadas; y es reencontrarse. Los obstáculos se vuelven elementos momentos importantes y esenciales del crecimiento personal y de eso trata este disco donde documento una etapa particular de mi vida. De contar experiencias nuevas en las cuales me tocó readaptarme, reaprender y la música siempre me da un espacio de auto-observación, de catarsis y en esa catarsis, saco esos sentimientos, los plasmo en música. Considero que la música entretiene y también ayuda a sanar. Por eso quiero que estas canciones hagan resonancia y puedan funcionarle a alguien más”, fundamentó el cantante.

Capó, proviene de una familia artística de estirpe prestigiosa en su país, pues es nieto del legendario Bobby Capó, un lazo muy fuerte con la tradición musical puertorriqueña”.

“La herencia está siempre presente. Mi abuelo tuvo un gran respeto a la vocación artística y nos enseñó eso, la pasión, la honestidad al comunicar, son valores que llevo conmigo todos los días. Mi abuelo cantó con La Sonora Matancera justo antes de que entrara Celia Cruz a formar parte del grupo. Cada noche, cada función yo sentía que tenía la oportunidad de conectar con esa era, artistas que por su propio peso rompían barreras geográficas. Esa generación me abrió toda una huella a seguir sin duda. Por eso considero a La Carretera como mi propuesta más honesta que tengo, más visceral y madura para mi carrera”, relató.

Fuera de los escenarios, Pedro se involucra y compromete con causas sociales para ayudar a muchas personas con necesidades materiales y carencias afectivas. Y considera algo muy serio ese vínculo entre el artista y su comunidad. “Cada vez que me necesitan, estoy, donde y como pueda. Estuve años trabajando con el CAP, un hospital pediátrico y oncológico de Puerto Rico, en el que acompaño a los chicos. Hay historias personales y difíciles también, porque los desenlaces no son de los más felices en esos espacios. Pero estoy siempre para ayudar”.

PEDRO CAPÓ. Hoy, 22 h, Teatro Sarmiento (Av. Alem 34 norte) Entradas: Platinum $65.000. Gold $55.000. Pullman $45.000. Gradas $35.000. Anticipadas: Tuentrada.com