Miranda! volverá en julio a San Juan para reencontrarse con sus seguidores, que el año pasado llenaron cuatro funciones. Fue un 2023 lleno de logros para el dúo de Juliana Gattas y Ale Sergi, gracias a un disco como Hotel Miranda! -que les valió el Gardel de oro la semana pasada- en el que reversionan sus hits y que los cubrió de una nueva efervescencia popular. En contacto con DIARIO DE CUYO, Sergi reivindicó la música pop, contó el proceso para este disco que tuvo como invitados a Andrés Calamaro, Lali, Chano, María Becerra y Sofía Reyes, por nombrar algunos, y adelantó que en este show que traen a la provincia comienza una transición hacia un nuevo disco.

-Ganaron el Gardel de Oro. ¿Qué significa para ustedes?

-Es un reconocimiento que te lo da el mismo ambiente de la música y se siente lindo ser reconocido en tu propio país por tus colegas, es un mimo grande. Si bien se premia a Hotel Miranda!, que es un disco súper importante para nosotros, es un disco que revisita nuestro repertorio, así que lo sentimos como un premio a todo el trabajo que hicimos y resignifica la carrera del grupo con la ayuda de varios talentos, tanto cantantes como productores que intervinieron en este disco.

-¿Es un reconocimiento que les debían?

-No, no, nadie nos debe nada a nosotros. Hay que tomarlos, a los premios, como lo que son. Yo no siento que ni que tengamos el mejor disco, ni el mejor grupo, ni que seamos lo mejor de nada, simplemente que somos parte de la música y nos ha tocado estar nominados un montón de veces, algunas veces hemos ganado, otras no, lo mismo nos pasó en todos los premios; pero para mí lo importante es el apoyo constante y la permanencia del grupo. Alguna vez nos podía tocar (el Oro), fue ahora. Por algo se da de esa manera. Me parecía bien si nos lo daban y si no nos lo daban, hay un montón de artistas buenísimos.

– Hace un tiempo se nota una nueva efervescencia por el grupo, como la de los primeros años. ¿Lo viven así?

-Sí, se siente de la misma manera. Lo bueno es que nosotros lo vivimos diferente porque lo podemos disfrutar un poco más. Yo lo estoy pasando súper bien y estoy recontento porque me puedo conectar con otras cosas… siempre me conecté con todo pero si alguna cosa fallaba, sobre todo con lo técnico, me ponía súper paranoico, ahora me relajé. No es que no me interese, pero si algo falla tampoco es que me arruina la noche; aprendí a llevar esas cosas mejor y tomar distancia un poco más lo que nos ha tocado como profesión.

– ¿Más madurez?

-Espero que no, no me gusta madurar, espero que sea ir entendiendo las cosas y ser un poquito más comprensivo con el mundo.

– ¿Como fue la cocina de Hotel Miranda!?

-Pensábamos en los invitados y a la par en el repertorio. Antes que los invitados teníamos el repertorio, eran las canciones que la misma gente elige siempre y después fue empezar a pensar en invitados con los que tuviéramos ganas de colaborar y no hubiéramos tenido la oportunidad previamente, la premisa era eso, no repetir, porque ya habíamos hecho un montón de duetos antes y queríamos colaborar con toda gente nueva. Empezamos a soñar, a poner un nombre con una canción y cómo quedaría y a decir “bueno, llamémoslo”, a decir “lo conocemos o no lo conocemos, toca en tal lado, vamos”. Todos aceptaron al toque.

– ¿Cómo fue el proceso? ¿Con quién tuvieron más afinidad?

-Con todos, fue buenísimo, diferente, porque cada quien es diferente. Con algunos grabamos juntos, con otros, no. En general lo divertido para Juliana y para mí fue presenciar en primer plano artistas enormes cantando y una canción que tenemos cantada por años… la mejor manera de hacer este disco era no hacerlo. Dejar que produzcan los productores que son capos todos, ver lo que ellos hacían con la canción y los cantantes lo mismo, que cantaran lo que ellos quisieran. Estaba la opción de cambiar la letra, que lo hicieron algunos; estuvo buenísimo, me parece la mejor manera de actualizar la canción de verdad, que lo agarre alguien desde otro punto de vista; y lo que me gustó mucho es que esos puntos de vista eran súper afines a nuestra historia, no es que alguien quiso imponernos un ritmo, sino que íbamos todos en la onda. Lo más gratificante del disco fue que los artistas de diferentes generaciones, tanto cantantes como productores, se copaban con algo nuestro. Es un súper premio que la gente realmente quiera trabajar con vos. Es alucinante.

-Y se sumaron al estilo Miranda!, porque ustedes tienen un estilo propio.

-Y lo que pasa es que la música pop era muy vapuleada acá, ahora como que se acepta un poco más. Siento que sí, es un estilo nuestro, pero es la manera que nos sale una música que se viene haciendo hace un montón y que engancha mucho con las alegrías efímeras que te puede producir TikTok, por ejemplo. Eso es el pop, sensaciones satisfactorias una detrás de la otra y eso es algo que antes no se tomaba en cuenta.

-¿Como si fuese algo menor?

-Como si diera vergüenza sentirse bien. Está bueno estar bien y pasarla bien, eso es hasta te diría fundamental.

-Y para pasarla bien se pusieron a bailar cuarteto con Luck Ra?

-Claro, totalmente. Eso también fue una prueba, nos podemos dar esos permisos. También tiene que ver Renzo Luca, el productor, con quien ya habíamos trabajado. Y cuando vino Luck acá al estudio, aluciné. Es increíble cómo canta, tiene un caudal gigante… un volumen… que yo entraba por un agujerito de la consola, él iba re fuerte y muy afinado; en vivo me parece un súper showman. Encuentro un paralelo entre la música pop y el cuarteto, en un punto, son canciones para que la gente disfrute. En eso pudimos conectar.

-En San Juan tienen mucho público, además grabaron aquí un videoclip. ¿Qué te acordás de eso?

-Me acuerdo de la filmación del videoclip, fue un montón de trabajo, hacía un frío bárbaro y no pude dormir nada. Fueron un par de días, bastante salado el trabajo, pero igual está bien porque quedó re lindo el video y los lugares son alucinantes. El año pasado pude estar más tranquilo, la pasé bien y me gustó la sala, fue bastante lindo, cansador porque fueron dos shows por día, pero todos fueron muy cariñosos, nos llevamos un montón de regalos.

-¿Cuál es la clave de la relación con Juliana?

-Creo que el amor por el proyecto. A nosotros nos encanta Miranda! y somos conscientes de que es con los dos. Entonces es así, o no es. Y queremos darle vida entonces aprendimos a complementarnos, bastante nos complementamos naturalmente.

