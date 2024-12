Tengan todos la bondad / de escucharme, porque quiero / contar, a lo jachallero, /mi Cuento de Navidad.

Miren ustedes que a ras / de aquél libérrimo suelo / lo mismo que en santo cielo / conviven amor y paz.

El retamo y la jarilla / fraternizan en la arena / junto a la pura y sencilla / flor del aire o azucena.

Junto al cháguar crece el cacto / de erectos brazos abiertos / al cielo, como en el acto / de orar por caciques muertos.

Sonriente y musicador / aunque no sea profundo / el río es río cantor / porque es labriego y fecundo.

Qué alegre canta la tagua / bajo estos cielos de añil / y qué clara corre el agua / de San Roque a Niquivil.

Y esto se cuenta en la tierra / donde conejos y gallos / entre mulas y caballos / andan, sin moverse a guerra:

“Sin pecado concebido / -porque nació para el bien- / el Niño Dios ha nacido / en un corral de Belén.

Tal vez por ser adivino, / lejos, al gallo anunció / el nacimiento divino / cantando “Cristo nació…’.

Calentaron con su aliento / al recién nacido Rey / el cordero y el jumento / lo mismo que el manso buey.

Y es fama que ha de durar / que el mismo buey dijo “No, / hoy no quiero trabajar / por cuidar al Niño Dios…’

Y la vaca -que conoce / de tal caso la verdad- / desde entonces, a las doce, / se arrodilla en Navidad.

Una estrella singular / de muy vivos resplandores / fue guiando hacia el lugar / a los Reyes y pastores.

Y siguiendo aquella guía / cuando al pesebre llegaron / de rodillas lo adoraron / en los brazos de María’.

Así se cuenta en mi tierra, / donde conejos y gallos / entre mulas y caballos / andan, sin moverse a guerra…

Donde retamo y jarilla / fraternizan en la arena / junto a la pura y sencilla / flor del aire o azucena.

Y al caso que aquí yo digo / me lo enseñaron de niño / mi madre con su cariño / mi padre, que fue mi amigo.

Con lo que afirmo y no miento / que no hay nada de dudoso / en el relato dichoso / del Divino Alumbramiento.

Y ha de tenerse por bien / de la mortal existencia / que da vida la creencia / en el Niño de Belén.

“El Milagro del Portal / de la vida’, ha de llamarse / que así Dios quiso mostrarse / en su fuerza contra el mal.

Y en el cual se echa de ver / que en su lucha con el diablo / quiso Dios que en un establo / viniera el Niño a nacer.

Clara lección de humildad / que también, de paso, advierte / que al hombre lo hacen más fuerte / el amor y la piedad.

Todo creo y doy por cierto / y a quien no crea, diré / que vive menos que un muerto / hombre que vive sin fe.

Que eso piensan, de muy cuanta, / pastor, labriego o arriero / cuantos gozan de la santa / paz del lugar jachallero.