La odisea de toda una comunidad para sobrevivir sin agua potable Esta situación se da en el Barrio Valle Grande, donde desde el viernes pasado no cuentan con este servicio esencial.

Por quinta vez en la mañana, Cecilia Quiles abrió la canilla de la cocina, esperando un ‘milagro’ que no ocurrió. No salió ni una gota de agua y tuvo que ocupar la poca que le quedaba en el bidón para prepararle la leche a uno de sus tres hijos. Como ella, las más de mil familias del Barrio Valle Grande, de Rawson, se las ingenian para tratar de sobrevivir sin agua potable. Es que desde el viernes pasado no cuentan con este servicio, y lo atribuyen al vandalismo. Este barrio tiene mil casas, pero hay viviendas en las que viven dos grupos familiares.

Hernán Naranjo no soportó más. El domingo pasado tomó a su esposa y 5 hijos y fue a casa de sus padres para que todos pudieran bañarse. Y, ayer, no mandó a los chicos a la escuela porque no pudieron lavarles los guardapolvos. ‘En este barrio siempre hay muy mala presión de agua, pero ahora directamente no sale nada desde el viernes pasado. Con el viento Zonda toda la casa está llena de tierra y no tenemos agua ni para usar en el baño. Pero, las boletas de Osse vienen por las nubes’, dijo el hombre.

Luis Correa, otro vecinos sin agua, también fue con su familia a bañarse y a lavar ‘algo’ de ropa a la casa de su madre. Además, tuvo que parar la obra de ampliación que está realizando. ‘No tenemos agua ni para tomar, menos para preparar el cemento. Usamos la que quedaba en el tanque hasta que se terminó. Ahora compramos bidones y con eso nos arreglamos para consumir y preparar la comida’, dijo el vecino.

Desesperación. En la casa de Beatriz Montivero viven dos familias que hasta ayer seguían sin agua y sin reserva, ya que se terminó la que tenían en un tacho.

Por su parte, Paola Aguilera, que también tuvo que ir el fin de semana a la casa de un familiar para bañarse, fue la que se puso la ‘camiseta’ para averiguar el motivo de la falta de agua como para guiar al camión tanque del municipio de Rawson que llegó al barrio la noche del pasado domingo para repartir agua a las familias. La vecina dijo que el servicio se interrumpió por vandalismo. ‘Se robaron los cables de la conexión eléctrica de la bomba distribuidora del barrio y hasta el transformador del alumbrado público que está enfrente de la bomba. El vandalismo es algo común en este barrio lamentablemente, pero nunca antes nos dejó sin agua’, sostuvo la mujer.

Daniel Molina, comisario a cargo de la Seccional Nro 35 que se encuentra en el Barrio Valle Grande, corroboró el hecho vandálico, tras llegar al lugar donde se encuentra esta bomba. ‘Efectivamente se han robado la conexión eléctrica de la bomba y el transformador. Nos hemos comprometido con los vecinos a intensificar el patrullaje y les pedimos colaboración para que nos avisen sobre cualquier situación sospechosa’, dijo Molina.

Pero, desde Osse aclararon que la falta de agua en este barrio no se debe al vandalismo. Primero contaron que la empresa decidió dejar fuera de uso hace bastante tiempo la bomba distribuidora que mencionaron los vecinos y la Policía, porque era un blanco constante del vandalismo. Luego, explicaron que la falta de agua en este vecindario se debe al viento Zonda del viernes pasado que provocó subas y bajas de tensión por las cuales dejaron de funcionar las perforaciones que alimentan la planta potabilizadora de Marquesado y que, por este motivo, ingresó menos caudal a la planta y el servicio se vio restringido, afectando a usuarios de varias zonas. Agregaron que el caudal ya se normalizó, pero que se debe esperar a que ‘se purguen’ las cañerías para el funcionamiento normal del servicio. Aseguraron que en las ‘próximas horas’ (por ayer en la tarde-noche) los vecinos del barrio Valle Grande ya tendrían agua potable.

Poco. En algunas casas del Barrio Valle Grande, ayer recién comenzó a salir un hilito de agua en los grifos exteriores, y la gente aprovechó para llenar algunos recipientes para tener para consumir.

> Osse comunicó un aumento de tarifas

Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) resolvió aplicar un nuevo incremento en el esquema de tarifas a partir del mes de agosto. Se trata de un 14% que, en lo que va del año, eleva los valores un 132%

La jefa del Departamento Comercial de OSSE, Elisa Gómez, explicó que el nuevo incremento responde a que subieron los insumos y al atraso que arrastraban las tarifas.

En una entrevista con Radio Sarmiento, Gómez también dio a conocer públicamente los nuevos valores que comenzarán a regir en la provincia a partir de este mes.

-Usuarios con agua potable: El costo era de $7.304 y pasará a $8.327,27.

-Usuarios con cloacas: el mismo importe se aplicará a los usuarios que tienen servicio de cloacas en sus propiedades.

-Usuarios con agua potable y cloacas: deberán abonar $15.247,93, en comparación con los $11.714 de junio.