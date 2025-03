La otra Copa que no tiene edad Empiezan los Cuartos de Final de la Senior, con todas las leyendas en cancha buscando gloria.

Ser futbolista no sabe de calendarios. La pasión con la que se nace, no muere jamás. Es que el futbolista será eso siempre: futbolista. Y cuando aparezca un partido, sea donde sea, estará ahí. Sin importar edad, dolores, trabajo y demás. Solo saben jugar y la Copa de Campeones Senior les ofrece esa chance a todas las leyendas del fútbol de San Juan que ahora, en otras categorías y con otras exigencias, siguen demostrando que el fútbol no tiene edad. En tres divisiones, Veteranos, Super Maxi y Maxi Veteranos, la edición 2025 del certamen ya entró en zona de definiciones y este fin se semana comenzarán los Cuartos de Final donde habrá un partido más que especial en Maxi: San Martín ante Trinidad. Un Verdinegro que tiene en Darío Amaya al alma mater de toda esta movida, con Marcelo Gino Laciar de entrenador y varios nombres consagrados, ahora quieren avanzar a las semifinales. En el plantel de San Martín aparecen nombres con mucha historia como Alejandro Gómez, Daniel Díaz, Ivan Díaz, Gabriel González, Adrián Galván, Walter Olivares y varios más. Pero esos nombres consagrados no son exclusividad de San Martín porque en esta Copa se anotan otros como Mariano Nuñez, Alfredo Luto Molina en los ulluneros, Daniel Cajas en Del Bono por citar ejemplos.

En la Copa arrancaron equipos de todos los rincones de la provincia. Hoy, en Cuartos de Final, además de San Martín y de Trinidad están otros capitalinos como Unión, Unión San Damián, Del Bono, Peñarol, Villa Obrera y Atenas Pocito. Del interior, El Topón, 25 de Mayo, Villa Ibañez y varios más. En Cuartos, la actividad en Maxi Veteranos tendrá a San Damián-Del Bono, Villa Ibañez-Sol de Mayo, San Martín-Trinidad y Juvenil Rawson-25 de Mayo. En Super Maxi, jugarán Villa Obrera-El Cerrillo, Area 2-Colón Coronado, Del Bono-Atenas y Sol de Mayo-San Pedro. Y en Veteranos, Unión-Peñarol, Colón-Unión San Damián, Nacional-25 de Mayo y Juvenil Rawson-El Topón.

>Las definiciones

Las eliminatorias serán a un solo partido con la programación agrupada en una sola sede para ver los partidos de las tres categorías. Serán tres fines de semana consecutivos para llegar a las finales.

> Revanchas en la Copa Elite

En la principal categoría de la Copa de Clubes Campeones, este fin de semana será de clasificación a Cuartos de Final ya que con tres partidos el sábado y otros cinco el domingo, se jugarán las revanchas de los Octavos de Final de la edición 2025. El sábado, a partir de las 17,15 en 25 de Mayo, Unión Villa Borjas recibirá a Tierra Adentro tras el empate 1-1 de la ida. Peñaflor será local de San Martín de Rodeo tras haber igualado 1-1 en Iglesia. El Llano recibirá a Divisadero con la presión de levantar el 0-1 de la ida en Sarmiento. Para el domingo quedarán los partidos restantes. Independencia será local de Defensores de Boca, con la misión de levantar la caída por 1-0 en la ida. En Albardón, San Miguel tendrá que exigirse al máximo al recibir a Arbol Verde de Jáchal que lo goleó 3-0. En Sarmiento, Los Berros con margen a favor por el 3-1 de la ida, será anfitrión de Andacollo de Ullum. Deportivo Rincón irá por un triunfo cuando reciba a El Rincón de Caucete tras perder 1-0 mientras que en Jáchal, Peñarol jugará ante Belgrano, con la ventaja del 2-1 de la ida.