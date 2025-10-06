La pelota del primer Mundial de 48 países, un hito de tecnología

En sintonía con la enorme novedad confirmada este año de que el Mundial de Fútbol 2026 será el primero con la participación de 48 selecciones nacionales, la pelota para ese evento no desentonará: Trionda, tal como la bautizaron, estará equipada con la tecnología Connected Ball, que consiste en un chip interno que registra hasta 500 datos por segundo y los transmite en tiempo real. Este sensor, conectado al sistema VAR, permitirá decisiones más rápidas en jugadas polémicas como fueras de juego o posibles manos.

Al mismo tiempo, está construida con sólo cuatro paneles, unidos de tal forma que mejoran la estabilidad en vuelo. Sus costuras profundas generan un arrastre uniforme, mientras que los relieves en la superficie garantizan agarre incluso en climas húmedos. Todas estas características le dan a Trionda un perfil tecnológico especial que marca un hito en la historia de las pelotas de los mundiales.

Su diseño, a cargo de Adidas, también es sumamente particular. Dado que rodará en los estadios de Canadá, México y Estados Unidos, su nombre ya encierra una pista: ‘tri’ por los tres países anfitriones y ‘onda’ como símbolo de unión y movimiento. Por eso la estética de Trionda no es casual. Cada uno de los tres países organizadores está representado en los colores y símbolos que recorren sus paneles: el rojo, con la hoja de arce para Canadá; el verde con un águila inspirada en los emblemas de México; y el azul, con estrellas para Estados Unidos. Todo converge en un triángulo central, metáfora de la unión que da vida al Mundial.

La versión profesional se vende a 170 dólares (casi un cuarto de millón de pesos) y lleva el sello de certificación FIFA Quality Pro.

También se conoce a las mascotas

El mes pasado, el mundo conoció a Maple, el alce canadiense; Zayu, el jaguar mexicano; y Clutch, el águila americana: son las tres mascotas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 26, que fueron presentadas oficialmente durante una celebración tan audaz e innovadora como el mismo torneo, marcando una nueva página en la historia del mayor evento deportivo del mundo. Los tres personajes fueron creados para dar vida a la riqueza cultural, el legado y el espíritu de cada país anfitrión, y para transmitir un mensaje de unión, diversidad y pasión por el fútbol. También aparecerán de forma protagónica e interactiva en FIFA Héroes, un nuevo videojuego con licencia oficial de la FIFA que saldrá al mercado el próximo año, desarrollado por Enver en colaboración con Solace, que permitirá disfrutar de una experiencia arcade de fútbol 5 con elementos de fantasía.