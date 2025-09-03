La UCCuyo arrancará el ciclo lectivo 2026 con nueva propuesta educativa Es la Licenciatura en Marketing, que incluye un título intermedio de Técnico Universitario.

La Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) continúa ampliando su oferta educativa con el objetivo de mejorar la formación académica para responder a un mercado laboral en constante transformación. En este marco, tras las aprobación de la Secretaria de Educación de la Nación, el ciclo lectivo 2026 en esta casa de estudio arrancará con el dictado de una nueva carrera. Se trata de la Licenciatura en Marketing que incluye un título intermedio de Técnico Universitario en este rubro. Así lo adelantó a DIARIO DE CUYO María Laura Simonassi, rectora de la institución, quien agregó que con esta nueva propuesta hay expectativas de superar los 1.500 a 1.900 ingresantes que cada año eligen formarse en esta universidad.

INDICIOS. En la Oferta Educativa de la UCCuyo pasada, sólo se dio a conocer que estaba en proyecto dictar la Licenciatura en Marketing el año que viene.

‘La Licenciatura en Marketing es una carrera muy requerida que estaba prevista en el proyecto de desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas. La verdad que tenemos muchas expectativas puesta en esta nueva propuesta educativa, ya que tiene mucha injerencia en el ámbito económico actual, así que esperamos tener una buena matriculación y superar los 1.500 a 1.900 ingresantes que tenemos cada año’, dijo María Laura Simonassi al referirse a la puesta en marcha del dictado de la nueva licenciatura.

La rectora de la UCCuyo también agregó que la Licenciatura en Marketing tiene una duración de 4 años de cursado, más medio año para la preparación y presentación de un trabajo final, requisito para el egreso. Además, dijo que el cursado incluye dos modalidades para poder llegar a más estudiantes. ‘Esta carrera se podrá cursar presencialmente en la Facultad de Ciencias Económicas y también a distancia para quienes viven en zonas alejadas de San Juan, tengan una carga laboral o de familia, o que vivan en otras provincias’, dijo Simonassi.

Esta carrera también permite obtener un título intermedio de Técnico Universitario en Marketing con 3 años de cursado, según explicó la rectora.

Como la aprobación de esta nueva propuesta educativa se hizo recientemente, no se pudo incluir en la Oferta Educativa que hizo la UCCuyo en junio pasado. Es por eso que ahora se comenzará a darle difusión tanto en la página web oficial de la universidad y en sus redes sociales como en las visitas presenciales que realicen los estudiantes a las distintas facultades en los tradiciones tours para conocer la actividad académica en esta institución. ‘En la Oferta Educativa sólo le contamos a los alumnos que estaba en proyecto implementar la Licenciatura en Marketing, pero sin demasiados detalles para no crear expectativas. Ahora que tenemos la validez nacional del título vamos a darle mucha difusión’, sostuvo la rectora.

En cuanto al campo laboral de esta nueva carrera, Simonassi dijo que es ‘muy amplio’ y con grandes posibilidades de crecimiento, ya actualmente los licenciados en marketing están vinculados a empresas, industrias, comercios e incluso organizaciones, y son los encargados de identificar oportunidades de mercado que permitan desarrollar e implementar planes comerciales estratégicos. ‘En el ámbito económico y comercial actual se habla mucho del marketing digital, del uso que hacen los empresarios de los medios digitales para ofrecer sus propuestas. Y en la nueva licenciatura están incluidos estos contenidos en materias como Tecnología en Marketing Digital, de primer años; Proyectos de Negocios Digitales, de segundo año; y Plan de Marketing Digital, de tercer año’, explicó Simonassi.

La rectora dijo además, que los interesados pueden acceder al plan de estudio completo de esta licenciatura en la pagina web de la universidad (https://uccuyo.edu.ar) donde podrán acceder a toda la oferta educativa de esta institución y al resto de actividades en el marco de la vida universitaria. ‘A través de las redes sociales informaremos sobre la fechas de inscripciones, de cursos de ingresos y de las demás actividades previo al inicio de clases’, dijo Simonassi, quien agregó que la Facultad de Ciencias Económicas y tiene un curso de pre-ingreso que iniciará el próximo 5 de septiembre y que dura dos meses. El mismo se realiza en modalidad presencial para todas sus carreras. En tanto que en el resto de las facultades, las inscripciones a los cursos de ingreso comienzan a mediados de septiembre.

> Nuevas carreras en la oferta educativa

Novedosa. La Tecnicatura en Esterilización es una de las nuevas incorporaciones en la oferta educativa de la UCCuyo

En los últimos dos años, la UCCuyo amplió su oferta educativa con una importante cantidad de carreras nuevas que responden a los requerimientos del mundo laboral actual. Estas propuestas son:

-Licenciatura en Fonoaudiología: duración 4 años, sin título intermedio, con un trabajo integrador final y práctica final obligatoria. Modalidad presencial.

-Licenciatura en Gestión de Instituciones Educativas: duración 2 años, más otras exigencias como seminarios, talleres, trabajo integrador y práctica profesional. Modalidad a distancia.

-Licenciatura en Accidentología y Seguridad Vial: duración 4 años, con título intermedio de Técnico Universitario. Modalidad a distancia.

-Licenciatura en Criminalística: duración 4 años, con título intermedio de Técnico Universitario y tesina obligatoria. Modalidad a distancia.

-Licenciatura en Obstetricia: duración 4 años, sin título intermedio. Modalidad presencial.

-Licenciatura en Relaciones Internacionales: duración 4 años, sin título intermedio. Modalidad presencial.

-Licenciatura en Comunicación Social: duración 4 años, sin título intermedio y taller final obligatorio. Modalidad presencial.

-Tecnicatura Universitaria en Podología: duración 2 años, con práctica clínica supervisada. Modalidad presencial.

-Tecnicatura Universitaria en Políticas Deportivas: duración 2 años, con práctica profesional. Modalidad a distancia.

-Tecnicatura Universitaria en Esterilización: duración 3 años, con práctica final obligatoria. Modalidad presencial.

-Tecnicatura Universitaria en Museología: duración 3 años, con práctica profesional. Modalidad a distancia.

-Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Software: duración 3 años, con capacitaciones optativas. Modalidad presencial.

-Profesorado en Filosofía: duración 4 años, con práctica docente. Modalidad presencial.