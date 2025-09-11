La vuelta de San Martín Tras el receso por Eliminatorias, a las 20 visita a Belgrano en Córdoba por la fecha 8.

Pasó el receso, pasaron los 11 días después de perder con River Plate y para el Atlético San Martín es la hora de volver a buscar su destino en la Liga Profesional cuando hoy, desde las 20, visite a Belgrano en Córdoba abriendo la jornada 8 del Torneo Clausura de AFA. Para el Verdinegro, todas son finales y después del trago amargo en el Monumental, hoy puede que sea un buen momento para recuperar los puntos perdidos. El Celeste de Córdoba no viene bien. Sumó apenas un punto de los últimos nueve que jugó y eso, le abre un margen de ilusiones a San Martín que levantó su juego, mejoró en varios aspectos pero no tiene contundencia. En los nombres, es probable el regreso a la titularidad de Diego González en el mediocampo como una de las variantes que haría Romagnoli, manteniendo la base que ya mostró una evolución respecto del Apertura.