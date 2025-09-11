Lanzan un plan inédito para tratar a jóvenes con adicción La provincia pondrá en marcha una política de contención en un predio acondicionado.

El predio chimbero del proyecto Casa Activa, un complejo habitacional con 20 monoambientes y 12 viviendas de un dormitorio, y que además tiene pileta, SUM y un centro de día, será destinado a albergar y tratar a jóvenes con problemas de adicciones. Así lo dio a conocer ayer el gobernador Marcelo Orrego, quien encabezó la presentación del Plan Provincial para el Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos 2025-2027.

En su discurso, Orrego detalló que “hemos podido firmar un convenio con el Ministerio del Interior. Nos van a ceder los dos predios de Casa Activa. Uno va a estar destinado a los chicos que están en una situación judicial, y el otro a los chicos que tienen algún tipo de consumo problemático, con el tema de la droga, ludopatía y demás”.

El predio que administrará la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia es el que está ubicado en Pocito, en tanto que el que manejará la Dirección de Prevención y Asistencia de Consumos Problemáticos será justamente el de Chimbas. Aún no hay fecha para el inicio.

Casa Activa es un programa habitacional de Nación que nació para mayores de 60 años que no podían acceder a un crédito hipotecario. Los predios fueron transferidos luego a la provincia y el IPV se encargó de construirlos. Finalmente, el Gobierno local decidió darles otro fin, también social, vinculado a la minoridad en un caso y a las adicciones en el otro.

En cuanto al plan que lanzó ayer el gobernador junto a buena parte de su gabinete, es una estrategia inédita, impulsada por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, que busca enfrentar de manera integral el aumento de los consumos problemáticos en la provincia, especialmente entre jóvenes. Pasa de un enfoque punitivo a uno basado en la salud y los derechos, priorizando la prevención, el acompañamiento y la contención social. Su meta es consolidarse como modelo de referencia regional mediante acciones respaldadas en evidencia científica.

Se trata de un plan multisectorial que articula con distintas áreas gubernamentales y actores sociales, económicos y educativos. Involucra a ministerios como Salud, Educación, Producción, Seguridad, Turismo y Cultura, Economía, Gobierno, Minería, Infraestructura y Ambiente, además de instituciones privadas, universidades, sindicatos y empresas. Cada sector contribuye desde su ámbito para generar entornos protectores, oportunidades de inclusión y acceso efectivo a la salud y la asistencia.

> Cuáles son los ejes de acción

La implementación del Plan Provincial para el Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos 2025-2027 en San Juan, presentado ayer oficialmente, se organiza en programas específicos según los ejes de acción: Prevención (con redes provinciales y municipales), Asistencia (con dispositivos especializados, línea 141 y casas de medio camino), Inclusión Social (a través de proyectos laborales y comunitarios), Formación (para profesionales locales), Investigación y Desarrollo (con un Observatorio Provincial y sistema de alerta temprana) y Modernización (digitalización de la gestión). Con este esquema, se busca reducir el impacto social y humano de los consumos problemáticos y fortalecer los factores de protección desde edades tempranas.