Las 10 claves sobre cómo acceder al beneficio del boleto escolar gratuito Ayer se dio a conocer que esta medida comenzará a regir a partir del próximo 14 de abril.

Para aclarar las dudas sobre cómo acceder al boleto escolar gratuito para alumnos y docentes de la provincia, ayer se realizó una conferencia de prensa donde la ministra de Gobierno, Laura Palma, y el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, anunciaron que este beneficio comenzará a regir a partir del 14 de abril. Cabe recordar que fue el gobernador, Marcelo Orrego, quien durante la apertura de sesiones en la Legislatura anunció la puesta en marcha de esta medida que apunta a aliviar la economía de las familias en medio de un contexto nacional de ajustes. En números, esta propuesta representa alrededor de 1,7 millones de pasajes al mes que los sanjuaninos dejarán de abonar.

Durante la conferencia de prensa, Palma y Molina dieron a conocer las claves para acceder al boleto escolar gratuito.

1-Beneficiarios. El boleto escolar gratuito está destinado a los estudiantes de todos los niveles (inicial, primario, secundario, terciario, universitario) y también a los docentes de todos los niveles educativos. En ambos casos tiene alcance a instituciones educativas estatales y privadas de la provincia.

2-Otros destinatarios. Este beneficio se extiende a alumnos y docentes de los institutos de educación no formal (de danzas, de idiomas, etc.) y universidades privadas reconocidas por el Ministerio de Educación. En www.diariodecuyo.com.ar se puede consultar el listado de las instituciones con aval ministerial.

3-Requisitos. Para acceder al beneficio, estudiantes y docentes deberán presentar la Credencial Única Escolar y Docente o vestir guardapolvo o uniforme al subir al colectivo. De todos modos, quienes usan guardapolvo y uniforme también pueden tramitar la credencial, aunque no es obligatoria en estos casos.

4-Sin modificaciones. La credencial es la misma que ya están otorgando las empresas de transporte de pasajeros. Hay tiempo de tramitarla hasta el 30 de abril. Se debe presentar un certificado emitido por la institución educativa donde se detallen los horarios de asistencia del alumno y del docente a clases.

5-Horario de aplicación. A este horario de cursado en las instituciones educativas, las empresas de transporte agregan 2 horas extra (una antes y otra después) para ampliar el horario del uso del beneficio del boleto escolar gratuito.

6-Estudiantes de la UNSJ. Los alumnos de la Universidad Nacional de San Juan podrán seguir utilizando la credencial única que les otorga la institución. No deberán tramitarla en las empresas de transporte de pasajeros ni especificar horarios de cursado.

7-Sin limitaciones de cantidad. El boleto gratuito permitirá viajar sin límite de transacciones diarias, de lunes a viernes de 6 a 0 horas, teniendo en cuenta a los alumnos que cursan tarde-noche, como son los que asisten a las Escuelas de Capacitación Laboral. Mientras que los sábados se podrá usar en el horario de 8 a 13, teniendo en cuenta que los alumnos universitarios también cursan en estos días.

8-Con tarjeta SUBE. Alumnos y docentes deberán utilizar una tarjeta SUBE, preferentemente a su nombre, para acreditar y registrar el pasaje. La tarjeta deberá contar con una carga mínima (se recomienda $200 anual) ya que al alumno se le descontará $0,10 y al docente $0,20 por pasaje en concepto de gastos administrativos de SUBE.

9-Sin el beneficio. Alumnos y docentes que no acrediten su condición (no tienen credencial o no visten guardapolvo ni uniforme) o que viajen fuera del horario certificado en la credencial única, deberán pagar el pasaje común, ya que no regirá más el boleto escolar o docente con descuento. El pasaje de la primera sección cuesta $750.

10-Restricciones. El boleto escolar gratis es para docentes directos que forman parte del sistema educativo provincial, pero no para personal de apoyo docente como son los DAI. Tampoco es gratuito para los acompañantes de los alumnos, que deberán pagar el pasaje.