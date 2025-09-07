Las bandas piden escenario

Ante la inminente llegada de la primavera, qué mejor que recibir el cambio de estación con sonido potente, cuerpos agitando y los brazos en alto. Con el lema ‘Rock de la tierra del sol’ el próximo 19 y 20 de septiembre, se pondrá en marcha el Festival Rockea San Juan, la primera edición que busca abrir un camino y un espacio de encuentro para las bandas sanjuaninas emergentes. Con la intención que se afiance todos los años, este ciclo tendrá dos jornadas enteras con lo mejor de la escena local en un espacio amplio y cómodo disfrutar con amigos o en familia. El punto de reunión será en Brunder Camp (Ruta 40 y Calle 12 – Pocito) a partir de las 21 hs. El viernes la línea de partida será con De la Galera, Eirene, La RockEra, Los Trafis, Nectaria, Mama Goergia, Para Fernalia, Viejo Transistor, Vida Band y Vicios Nocturnos. El sábado, será el turno de Buena Cacería, Chapa J, Ether, Rufianes, Reino, Livonia, Moscato, Tres Tiros, Turet y Track Tor. Desde la organización y promoción del festival, Luis Iturrieta representante de Albanta Producciones consideró la necesidad de esta iniciativa para fomentar los talentos artísticos de la provincia. ‘Convocamos a las bandas que están en actividad dentro del circuito que trabajan en propuestas originales, hacen canciones propias, piden espacio para tocar que muchas veces no encuentran, ya que no hay tantos lugares para que puedan expresarse, entonces entre todas las agrupaciones, construimos esta fiesta. Aprovechando que viene la primavera, se pondrá muy lindo’.

Las entradas generales cuestan $8.000 y están disponibles en EntradaWeb, Cavalli Piedras Rústicas

(Av. Libertador 232 oeste); American Bar ((Mendoza y Mitre); y al contacto 2645121938 con transferencia por Mercado Pago.