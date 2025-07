Hilda Lizarazu: “Las canciones de Charly siguen vivas” De cara a su recital en San Juan, habló de los afectos que la unen con la leyenda viviente del rock nacional.

Hilda Lizarazu actuará por primera vez en el Teatro del Bicentenario, el próximo sábado, cuando presentará su actual espectáculo ‘Hilda canta a Charly’, bajo la dirección musical de Lito Vitale. La fotógrafa, vocalista de Sueter, Los Twist y Man Ray, habló con DIARIO DE CUYO y entregó varias reflexiones sobre este homenaje artístico a su colega y amigo; y que se extenderá en una segunda parte “muy pronto’, con un nuevo álbum.

– ¿Cómo fue madurando este homenaje desde que nació como deseo?

– La verdad que no estaba dentro de nuestros planes. Pronto saldrá ‘Hilda canta a Charly 2’ y en este aspecto creo que maduró muy bien. Nuevas canciones que fueron surgiendo este año y avanzamos con un proyecto hermoso. Interpretar las canciones del maestro, con un afianzado grupo de once músicos (seis músicas y cinco músicos)… estamos haciendo un gran honor a aquel disco del cual fui parte, ‘Cómo conseguir chicas’ (1989). Poder llevar esto al Teatro del Bicentenario, un lugar en el que nunca estuve y Lito Vitale tampoco, me parece que será espectacular.

– ¿Este equipo artístico que te acompaña tiene un valor agregado en sí mismo?

– Sí y es una marca de época. Hay tantas chicas en el escenario tocando, que en aquellos años “80, cuando yo arranqué, no existía. Por eso el oficio de la música es muy hermoso y pueden lograr cosas grandiosas. Además, somos un grupo musical humano muy unido, tal como una familia. Está mi hija Mía Folino, el hijo de Lito, Luciano, la verdad que es un proyecto que va para arriba, porque la respuesta del público es la que le da sentido a todo esto, a través de los recitales que hemos dado.

– ¿Cómo fue hacer la curaduría de un cancionero tan vasto como el de Charly?

– No pensábamos que iba ser más que una sola actuación en el Teatro Coliseo, en junio del año pasado. De golpe vinieron cinco funciones más a sala llena y otros 40 shows encima. Esta respuesta de la gente viene de la necesidad y del gusto que existe en continuar escuchando su obra. Las canciones de Charly siguen vivas. Además, el aval que él mismo me dio, por haberlo visto; con eso ya estamos realizados y felices en cierta forma también. Con Lito no fue muy difícil porque en nosotros fluye una gran y amable comunicación musical. Él sabe escuchar y creo que yo también. Sugerimos a la vez, ideas y cosas, como la tonalidad, los tiempos, los ritmos. Además, elegimos canciones que mejor me representen o me identifiquen, por su contenido, por su mensaje y por su lírica, pasándolo todo por mi propio espíritu.

– Tanto para ustedes como para Charly habrá sido una caricia al alma y un acto de gratitud…

– Sí, totalmente, por todo lo que vivimos. Para mí éste será el último año de asumir la interpretación completa de los temas de Charly, que ya ha sido todo un hito en mis 20 años de trabajo solista. De aquí en más seguiré trabajando en otros proyectos musicales propios, donde Hilda cantará a Hilda (risas). Pero sí, estoy muy feliz de poder coronar este momento.

– ¿Por qué esas notas y melodías no pierden actualidad?

– Todos los músicos que somos parte de esta propuesta disfrutamos por igual al tocar estas canciones que son de otra época, sí, pero que tienen un sonido adecuado al presente. Son ya canciones populares. Somos músicos de una generación que escucha los discos y no detenemos hasta que se termina. Le dedicamos un tiempo necesario para la música, frente a esta época que todo es más efímero y más corto.

– ¿Cómo fue la reacción de Charly al escucharte?

– Escuchamos el disco entero con Charly y me dio hermosos halagos para el trabajo de Lito, los arreglos, la elección de los sonidos y frecuencias. Quedamos muy contentos por tener el aval del creador.

– ¿Qué fue de aquellos años como reportera de Revista Humor, hasta que encontraste a Charly y a Nito?

– Fue un momento donde florecía la esperanza. Estamos hablando del comienzo de los 80, que estábamos saliendo de una dictadura para abrirnos a la democracia. En mi caso, yo era una niña de 18 años y Charly ya estaba hecho toda una estrella con Sui Generis, La máquina de hacer pájaros y Serú Giran. Fue algo hermoso todo lo que estaba viviendo, porque conocía la existencia de García y Nito desde cuarto grado, tuvimos la suerte de coincidir en el mismo colegio del barrio de Caballito. Era pupila de la escuela Doctor Dámaso Centeno. Yo agarraba los primeros acordes de la guitarra de Sui Generis, dos tipos pelilargos que se destacaban por hacer hermosas canciones de tinte adolescente y juvenil; y por mostrarse con libertad como hippies. Es algo que tuve, la música estuvo dentro mío desde siempre, fui parte de la banda, lo acompañé a numerosas giras. Nada, soy una afortunada de haber vivido todo una etapa artística e histórica de Charly García.

– Por último, ¿Qué te genera ser testigo directo del crecimiento musical de Mía?

– La semana pasada Mia sacó al mercado -llámese, a todas las plataformas virtuales- su primer disco con canciones propias. Fui a la presentación de su disco, me llené de emoción. Estaban todos mis amigos, sus compañeros, hasta fue la maestra de cuarto grado a escucharla… Está recibiendo un gran apoyo y bueno, sí, lo siento con mucha alegría, la voy a acompañar hasta donde ella quiera seguir con el tema de componer canciones. Además, que comparte conmigo mis conciertos, me llena de orgullo porque hay en ella una conexión con el arte desde que era beba, que la tenía en brazos y todavía no caminaba. Ahora camina todos los escenarios con este mismo oficio. Los transita con mucha naturalidad, me pone feliz que haya elegido a la música como forma de vida, porque así es la música, sanadora en muchos aspectos. Cuando estás bajón, sintiéndote en la desesperanza, te ponés a escuchar algo que te gusta y te alivia. Es una gran compañera y para nosotras, es todo un regalo. En cualquier país, sea más o menos avanzado, vivir haciendo música es algo arriesgado, pero nosotras somos chicas de armas tomar. Somos mujeres bravas a las que nos gustan los desafíos.

* DATO

Hilda canta a Charly. Teatro del Bicentenario. Sábado 19 de julio a las 22 hs. Entradas: $27.500, 33.000, 38.500, 44.000, 49.500. Disponibles en boletería y en Tuentrada.com