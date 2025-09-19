Las sombras de la vida El pintor, escultor y muralista presentará su nueva colección después de un paréntesis de 2 años.

Siempre creando. Luego de finalizar un mural inspirado en la llegada del primer avión a San Juan en la fachada de un edificio céntrico y de exponer hace 2 años su colección Serendipia en el Centro Cultural San Martín; en esta oportunidad, Hugo Vinzio Rosselot puso todas sus musas a trabajar en otra producción que fue declarada de Interés Educativo, Cultural, Turístico y Social Municipal.

“Todo es inédito e incluye una novedad, es algo que nunca se realizó. Pero es sorpresa’, expresó el artista plástico a DIARIO DE CUYO cubriendo con un halo de misterio la exposición que inaugurará hoy a las 19 h en el Auditorio Juan Victoria a la que tituló El lado oculto; núcleo central de un montaje estructurado en instancias conceptuales a través de 13 pinturas pintadas en óleo sobre cartón y sobre tela, y en 13 esculturas que moldeó con madera, metal, cerámica y plástico.

“¿Porqué 13? Por que es mi número de la suerte y mi número cabalístico’, como recalcó con “gran orgullo’ de sacar a la luz estas piezas.

“Que al público le guste o no es otra cosa pero que es diferente, pongo la firma que es así’, subrayó Vinzio sobre la serie de pinturas y esculturas que exhibirá tomando como base el extracto de un escrito de Carl Jung que versa: “Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz sino haciendo consciente su oscuridad’.

“Desde hace mucho tiempo estoy enfocado en esos aspectos no iluminados que tenemos los seres humanos. Muchas veces para poder reconocerlo necesitamos ver la parte oscura. O sea, es como el día, si no estuviese la noche, no entenderíamos la importancia del sol’, manifestó el dueño de un pincel crítico y ácido de la realidad que refleja lo que piensa y siente en el taller que construyó su hijo Lisandro al pie del paisaje de montaña de Zonda.

“Como temática, el lado oculto apareció cuando era un niño y fui uno de los millones de personas que vio el alunizaje. Cuando la nave que estaba al mando de Michael Collins no bajó y entró en el lado oscuro de la luna, la transmisión se cortó por una cuestión de que la tecnología de la época no lo permitía y el mundo dejó de respirar. En ese momento, no se sabía si esa nave podría aparecer por el otro lado. Finalmente, la máquina dio 27 vueltas hasta que los astronautas que habían alunizado subieron otra vez a la luna. Ese es el origen de lo que quedó dentro mío toda mi vida y despertó tanto en mi adolescencia como en mi primera juventud y en mi adultez la idea de que, como dice Jung, lo que ilumina no es la luz sino la oscuridad’, evocó acerca de esa imagen que quedó grabada a fuego en su memoria.

Para esta ocasión, Juan Marcos Tripolone se encargó de la música original que lleva el mismo nombre. Como invitado estará su hijo y arquitecto Lisandro, responsable de la curaduría; y la escritora Laura Raso en su segunda colaboración con Vinzio, este muralista que en esa faceta hizo la instalación en recuerdo de Tellechea en la Asociación Mutual del Personal de la Universidad Nacional de San Juan (2004); el circuito de murales ubicado en la Difunta Correa basado en un poema de Jorge Leónidas Escudero (2018); el relato ilustrado sobre la esencia histórica del Camino del Inca en la plaza de Villa Iglesia (2019); y el proyecto artístico-arquitectónico para los 80 años de la fundación de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ.

Incansable. A lo largo de estos 44 años de trayectoria, el notable escultor y pintor se dio la libertad de tratar el tema de la muerte para también brindar su tributo al excepcional grabador e ilustrador mexicano José Guadalupe Posadas, famoso por sus litografías con escenas de muerte, estampas populares y caricaturas inspiradas en el folclore de su país como sus emblemáticas calaveras – entre ellas, la inolvidable Catrina-.

MIRA TAMBIÉN Minería: oportunidades y trabas que frenan al sector en Argentina

“Representa el homenaje a un gran creador que nos puso frente al dilema de la muerte. Posada con su trabajo nos demuestra que es la muerte la más democrática de las cosas que nos pasan a los humanos porque ahí los feos, los lindos, los gordos, los ricos, los pobres; todos terminamos siendo calaveras’, explicó. Asimismo destacó que “el homenaje a Posada es porque también en la adolescencia descubrí que a la vida no solamente se la conmemora con la vida en sí misma sino también mirando a la muerte’, afirmó el maestro.

“Esta muestra lo que busca es la convicción de la vida y de la existencia. Con la materialización plástica he tratado de mostrar el lado oculto de la vida y de los seres humanos para invitar a reflexionar’, añadió el también escritor e hijo del fallecido escultor Mario Vinzio de quien heredó la pasión por el arte.

1 de 3 | 2 de 3 | 3 de 3 | Fragmentos de algunas de las pinturas que se montarán en el Auditorio

> Para saber más

La muestra, que se estrena esta noche en el Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza), también tendrá un homenaje a la memoria de Laura Valenzuela, la artista plástica, coreuta y funcionaria pública que falleció en julio pasado. Además, se contará con la presentación del ensamble Café Society con su repertorio.

El recorrido estará disponible con entrada gratis hasta el 13 de octubre.