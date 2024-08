Leer será toda una aventura La DBP lanza un programa de lectura que incorpora mangas, comics e historietas argentinas.

Aunque el mundo no esté hecho de cuadritos, sí se convierte en viñetas a través de las fantásticas páginas de una novela gráfica, de una revista o un manga. O bien, pueden ser también las puertas de entrada a infinitos mundos de ficción que, a lo largo de las décadas, no dejan de fascinar a chicos y a grandes por igual. Como herramienta didáctica, pedagógica y también como una manera de acceso cultural, la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias de San Juan (que depende el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes) tiene en cuenta -con sondeos y encuestas mediante- una realidad que no puede ser ignorada. Son numerosos los lectores y lectoras jóvenes que consumen revistas de historietas o manga japonés en paralelo a otros medios tradicionales como el cine o la televisión. Ante un fenómeno que no solo local, la gestión de la DBP a cargo de Federico Caballero, lanza un programa Primeros Lectores MCH (Manga-Comic-Historieta) que incorpora un espacio dedicado como anexo a la Biblioteca de Autores Sanjuaninos. El objetivo es fomentar la lectura en niños, adolescentes y jóvenes y que busca introducir la narración gráfica como primer paso para despertar posteriormente, el interés por la ficción literaria convencional, la narrativa de ficción y la poesía.

En la DBP habrá un espacio dedicado a la historieta, el manga y el comic para poder leer en el lugar y también leer en casa con un sistema de préstamo.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, el docente y ahora nuevo director del área, explicó las bases de este proyecto que estará operativo a fines de este mes. ‘La Biblioteca de Autores Sanjuaninos que en este edificio, fue inaugurada en septiembre del año pasado por la anterior gestión de Liliana Alaniz, recibió tanto material que no hubo tiempo para ponerla en pleno funcionamiento, así que hicimos las tareas de fichajes, inventarios y catalogación de todo el material disponible de autores locales. Gracias a la compra de nuevo material en la Feria del Libro de este año, con el programa Libro x Ciento, nos facilitó mucho la adquisición de colecciones de mangas, historietas argentinas y comics norteamericano. Y sumamos también, donaciones de colecciones de particulares. De esta forma fuimos construyendo la nueva biblioteca dedicada a la literatura gráfica’.

El nuevo espacio, que todavía no tiene asignado un nombre -se proyecta bautizarlo con el nombre de un autor o autora nacional de historieta- estará habilitado en la misma sede de la dirección (25 de Mayo y Las Heras) y dispone de un catálogo de 400 ejemplares de comics, mangas e historietas que se suman a los 4.000 de autores sanjuaninos. Entre los títulos más destacados están V de Vendetta, Sandman, Batman, The Walking Dead, La Broma Asesina, El Eternauta, Chainsaw Man, One Piece, Jujutsu Kaisen, El Ataque de los Titanes, Parasite, entre otros populares.

La Biblioteca tendrá un espacio para ciclo de muestras de ilustradores sanjuaninos que se renovarán cada dos meses y con exhibición de figuras de colección pertenecientes a grupos de coleccionistas sanjuaninos.

El proyecto cuenta con el aval del Ministerio de Educación, que permitirá hacer actividades vinculadas en escuelas del Gran San Juan y de los departamentos alejados para hacer ferias, exposiciones y jornadas articulando con bibliotecas populares de cada comunidad. Además, por contacto con redes sociales, en especial Instagram, la DBP realizará reseñas de cada ejemplar para invitar a los chicos a que se interioricen por el contenido y datos de la obra, para que puedan acercarse a la biblioteca y consultar el material. Además, habrá sistema de préstamo con estrictas condiciones para el cuidado de dicho material y un registro de socios para mantener el contacto permanente con la DBP. El espacio de MCH comenzará a funcionar desde el 29 de agosto, pero aún no está determinada la fecha oficial de inauguración. Mientras tanto, el acceso a la sede es libre y gratuito en los horarios de mañana y de tarde. Además, habrá un rincón de exposición de figuras de colección a escala y otro de ilustradores y dibujantes sanjuaninos. ‘Pongo en valor las palabras de un director de biblioteca de Corrientes que dijo que la biblioteca popular debe adaptarse al mundo que lo rodea y facilitar a los niños el material que los atraiga, el cual puede servir como puntapié inicial para otras lecturas, esto es lo que queremos apuntar y que en parte, me ocurrió cuando era chico y pasaba aquellas tardes mirando las historietas en Sub City por calle Rivadavia. Cuando leí Batman Año 1, fue un antes y un después y me llevó a mirar cuentos de terror y los clásicos de la literatura’. Y continuó en su afirmación: “La literatura gráfica tiene un peso y no debe ser menospreciado, poco a poco va ganando lugar en librerías y en bibliotecas. Que brindemos a un chico la posibilidad de ofrecer un ejemplar de papel y de tinta, de esta calidad, es valioso para que se garantice el acceso a la cultura’, dijo Caballero.