Libertad apunta alto El club de Las Chacritas visitará a Platense con un grupo de inferiores, algo inédito en su historia.

Trascender desde el interior no es fácil en el mundo del fútbol y en San Juan, los ejemplos de superación se repiten. Pero en esta ocasión, el club que desafiando sus propios límites intentará dar un salto de calidad será Libertad Juvenil de Las Chacritas, una institución que hace del sacrificio una constante. Es que la nueva dirigencia que encabeza Alberto Algañaraz que ha logrado normalizar el club hace poco tiempo hizo los contactos con el Atlético Platense de la Primera División de AFA y cuando el Calamar llegó a San Juan para enfrentar a San Martín en el Apertura, se concretó algo inédito para todos en el distrito de Las Chacritas: llevar a sus chicos a compartir en Vicente López el movimiento que implica ser de Primera. Esto tan lindo, tan especial, se dará en el mes de agosto próximo y la idea del presidente Algañaraz es llevar un grupo de 50 chicos de Libertad para que vivan en primera persona cómo se trabaja en Platense, pero además está la ilusión enorme de que alguno de los pibes de Libertad se gane una chance en el Calamar.

Queda tiempo, queda mucho por hacer pero Algañaraz junto a la secretaria del club, Daniela Galleguillo saben que el desafío es lo que más moviliza a todos en Libertad Juvenil: ‘Venimos de un momento complejo que se pudo resolver con la elección de autoridades y con eso, empezamos a poner de pie al club. No es sencillo. No hay aportes, no hay ayudas y todo lo hacemos a pulmón. Desde vender empanadas hasta rifas y demás. Libertad, como buen club de la Primera B, se las arregla con poco pero cumple. Tenemos fútbol femenino, inferiores y la Primera. Todo es gasto, todo sacrificio pero cuando se dio la chance de poder llegar a Platense, ni lo pensamos. Nos metimos de cabeza para armar el viaje y aún sabiendo que no será fácil, vamos a conseguirlo. Somos un club de familia que siempre se une y ser uno de los pocos equipos del ascenso que logre ir a compartir con un club profesional es un logro’, comentó Algañaraz.