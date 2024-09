“Lo más difícil es aprender a cuidar lo que conseguimos” Voz y autor del grupo, Manuel Moretti habló con DIARIO DE CUYO sobre su actualidad

A punto de estrenar dos singles del álbum próximo a grabar, Estelares retornará a suelo sanjuanino con clásicos como Un día perfecto y Ella dijo; y las canciones de sus últimas producciones Un mar de soles rojos y Esas mágicas canciones, grabado en vivo en el Luna Park. Será el domingo 29 de septiembre, en un gran acontecimiento que se vivirá en el Complejo La Meseta, que abrirá a las 18:30 hs con la música de las bandas locales La Vip de Nápoles y Echega Full Band. Ellos le pondrán ritmo a la previa hasta la llegada a escena de la banda comandada por Manuel Moretti, quien dialogó con DIARIO DE CUYO de cara a su regreso a la provincia, donde actuó en varias oportunidades desde su primera vez en Hugo, en 2007, cuando presentó Sistema Nervioso Central, su cuarto álbum.

“¿Si adelantaremos material nuevo en San Juan? No. Eso no porque hasta que no se estrenen, no los tocamos en vivo. A veces dan ganas, pero mejor esperar hasta que se estrenen’, apuntó sin dar mayores detalles del contenido de estos sencillos.

Considerada como una de las bandas icónicas de Argentina, tras ser nominada en los MTV Latinos como Revelación 2007 luego de editar Sistema Nervioso Central; y en los Premios Gardel en la categoría Mejor Álbum Grupo de Rock con Una Temporada en el Amor en 2010, en 2012 publicó El Costado Izquierdo y en 2014 presentó su primer DVD en vivo grabado en el legendario Gran Rex. Ya en 2016 lanzó su séptima placa Las Antenas, la que los llevó a consolidarse al recibir el Premio Gardel como Mejor Álbum Grupo Pop 2017. Y mucha más agua corrió bajo el puente hasta llegar por primera vez al Luna Park, en diciembre pasado.

Para Moretti, el trabajo central de la banda es “ir a tocar al interior, cerrar fiestas nacionales, provinciales, municipales o lo que sea y grabar discos’, ser “una banda activa’, como comentó. Sin embargo, “hacer nuestro primer Luna Park y, más todavía, con entradas agotadas, fue una belleza’, recalcó.

“No tuvimos miedo porque ya sabíamos con qué nos íbamos a encontrar’, subrayó sobre “el placer’ que representa para el haber llenado el famoso espacio porteño, lo que dio como resultado un testimonio en formato Documentary Show, un especial sobre el universo “estelar’ dirigido por Gonza López con una narrativa intimista que se alterna con las canciones y las palabras de diferentes personalidades que pintan al grupo, tales como Bebe Contepomi, Gabriela Radice, Oscar Jalil y los artistas: Juanchi Baleirón de Los Pericos, Mariano Fernández Bussy de Me darás mil hijos, Juliana Gattas de Miranda y Jorge Serrano de Los Auténticos Decadentes, entre otros; el registro aún puede verse en Flow, pero acá los sanjuaninos podrán escuchar las composiciones que encendieron esa noche.

“¿Cómo fue el camino para llegar a ser lo que somos hoy? Es un trabajo, es treinta años de ser escritores e intérpretes de canciones. Siempre cuesta, son 30 años, siempre cuesta’, afirmó el también guitarrista, que anunció que en noviembre próximo entrarán a estudios a grabar su próximo disco, al finalizar la gira por ciudades del país y un tour que lo llevará a España como solista.

Según manifestó el vocalista, escritor y guitarrista es “difícil dar consejos y fórmulas’. “Cada uno tiene que resolver como puede, de la mejor manera posible. Ahora, sí hay una cosa que sí vale, que es defender lo que uno tiene, en este caso el oficio de ser músicos’, aseguró con plena convicción el pilar del conjunto que se completa con Víctor Bertamoni, Pablo Silvera, Martín Bossa, Javier Miranda, Guillermo Harrington y Eduardo Minervino.

“Cuando comenzamos estudiábamos Bellas Artes y Filosofía, pero no sé qué hubiese sido de nosotros sin la música. Por suerte ocurrió esto, si no, no sé qué hubiese sido de nosotros’, dijo en tono de confesión.

Y hablando de fórmulas para mantenerse vivos, se refirió a Charly García, quien pese a sus años de trayectoria y las dificultades de salud que enfrenta, dejó sin aliento a sus seguidores al estrenar La lógica del escorpión. En torno a este tema, Moretti añadió “Uno hace lo que puede con lo que tiene. Imposible compararse con Charly y su vigencia. Él es un genio, lo más grande que hay ¿Si soñamos tocar con él? Y, es Dios’, subrayó.

“Siempre me acuerdo de cuando Pity Álvarez habló con Bebé Contempomi. Él le preguntó “¿Tomarías un whisky con Keith Richards?”, entonces Pity le respondió “Me he tomado un whisky con cada uno ¿No me voy a tomar uno con Keith?” Aquí es lo mismo ¿Qué músico no quisiera estar cerca de Charly, con todo los que nos ha dado?’.

Finalmente, sobre su continuidad y si hay Estelares para rato, el artista se limitó a decir “creemos que sí’. “Nuestro sueño es lo que estamos haciendo ahora y seguir así’, reveló Manuel para quien “lo más difícil es aprender a cuidar lo que conseguimos’. De eso, aseguró, depende la vigencia.

DATO

Show. Próximo domingo 29, 22 hs. en La Meseta (Abraham Tapia antes de Calle 5, Médano de Oro). Anticipadas: $20000 en Cultura Under y tuentrada.com.ar