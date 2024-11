Lo mejor de Mores, con toque local Encabezado por Juan José Olguín, el elenco recorrerá éxitos del famoso pianista, director y compositor.

Era muy jovencito y vivía en Buenos Aires cuando fue convocado para tocar con una orquesta de su ciudad. El repertorio era música popular e incluía tango, que ciertamente había escuchado en diferentes ámbitos, pero no lo había impactado especialmente. Fue hasta entonces, cuando creaciones de Mariano Mores lo atravesaron. Juan José Olguín -de él se trata- no duda que fue como un flechazo y si bien su trabajo lo llevó después por otros rumbos, el profesor y concertista radicado en la provincia, que ha dedicado su vida a la guitarra y al bandoneón, no dejó de bucear por el rico repertorio del fallecido pianista, compositor y director de orquesta, solo o en dupla con poetas de la talla de Discépolo, Manzi o Contursi. Muchos años después, un gajo se desprende de esa historia: es Amor a Mores, espectáculo que él pergeñó y que llevará a cabo junto a talentosos artistas locales, que estrenará el 9 de noviembre en la Sala Auditórium del TB (ver aparte).

“Este espectáculo se me ocurrió hace más de un año, aunque el germen es más antiguo. Cuando tenía 15 años me contrató la Sinfónica Nacional de la ciudad de Olavarría como tercer bandoneón para un espectáculo donde había música de Mariano Mores. En esa edad, descubrir esa música -que son la mayoría de las piezas que vamos a tocar- fue descubrir un repertorio, una calidad y un estilo muy interesantes’, dijo Olguín a DIARIO DE CUYO. “Me movilizó recordar la emoción que sentí cuando escuchaba esos temas. Una música hermosa y además Mores siempre se rodeó de autores de letras de enorme calidad. Era un gusto que me quería dar de tocar esa música que durante muchos años no había tocado. Y por eso Amor a Mores, porque va por el lado del amor que siento hacia su música y también porque todas las canciones hablan de amor, el amor a la tierra, el de pareja…’, agregó el director del espectáculo, quien también hizo los arreglos para adecuar la idea a un grupo más pequeño.

“Esto es un formato reducido, pero la esencia es la misma: los temas más populares de Mores, instrumentales y cantados, que reinterpretaremos con bandoneón, piano, dos cantantes y una pareja de baile. El desafío fue transformar esa música tan sinfónica y orquestal en algo más íntimo’, contó Olguín, que estará acompañado por los cantantes Ricardo Bazzetti y Gabriela Zunino, la pianista Mariana Montañez, y los bailarines Eliana Villarruel y Luciano Castro (recientes semifinalistas en el Mundial de Tango, categoría Escenario), un elenco que desde 2021 ha participado en distintos espectáculos, como Homenaje al Bandoneón, Concertango y La Camorra.

Uno, En esta tarde gris, Una lágrima tuya, Frente al mar y Por qué la quise tanto son algunos de los tangos cantados que se escucharán. Y en cuanto a los instrumentales, no faltarán las milongas Taquito militar y El firulete -‘para que se luzcan también los bailarines’, apuntó- y Tanguera. En total serán 14 temas los que ofrecerá el show, que suma dos que no son de Mores pero que están en esa línea (El día que me quieras y un tango de Pontier que Mores popularizó) y que concluirá con todos los artistas en escena, al ritmo de Adiós Pampa mía.

“Sí, la de Mores es una música compleja, un estilo que requiere muy buena técnica en instrumentistas y cantantes, porque siendo de carácter popular se acerca mucho a lo sinfónico, que exige otras prestaciones. Eso es característico de Mores, permitió que otro tipo de público también estuviera dispuesto a disfrutarlo y también la trascendencia fuera de Argentina’, marcó el bandoneonista, que no dudó en ubicar al autor entre los grandes valores del tango. “Ha sido el creador de un estilo muy particular y eso lo destaca. Y su calidad técnica es indiscutible’, acotó, conciente también de como evolucionó en él, con el pasos de los años, la apreciación de la obra de Mores.

“Han pasado tantos años y he aprendido tanto de música desde aquella primera experiencia, que lo valoro positivamente. Es como que en aquella época las tocaba en la orquesta y las disfrutaba, pero no tenía cabal conciencia de la magnitud de la calidad de la obra. Antes era muy emotivo, me entró por el lado sensible; y si bien eso no se ha perdido, sino que se enriqueció, se suma el conocimiento. Y supongo que todo se vuelca en lo que uno toca después’, reflexionó Olguín, muy motivado de cara a una nueva apuesta, que como todo el grupo, espera con ansias. Y convencido también de que es un programa que, contrario a lo que se podría pensar, no es exclusivo de gente mayor, porque como dijo -y por experiencia propia- “el tango no está atado a la edad, creo que va más con la sensibilidad de las personas’.

DATO

Amor a Mores. Viernes 8 de noviembre, 21:30 hs, Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Entrada general $5000 en boletería del TB y en tuentrada.com