Los dos periodistas de DIARIO DE CUYO que se destacan en las letras Se trata de Fabio Garbi y de Gustavo 'Gargo' Acevedo, que lograron publicar sus primeras obras literarias.

No sólo comparten la profesión y el lugar de trabajo por 30 años. Ahora, también la pasión por la escritura. Se trata de Fabio Garbi y de Gustavo ‘Gargo’ Acevedo, dos periodistas de DIARIO DE CUYO que incursionaron en la producción literaria, uno casi por casualidad y el otro para ‘aprovechar el silencio’ durante el confinamiento por covid. Ambos lograron publicar sus obras y piensan continuar con el arte de la escritura.

Fabio Garbi es un periodista deportivo, especializado en ciclismo, que quiso reflejar su pasión por este deporte en un libro. Tras varios años de espera logró publicar ‘Palmar del Lago. El equipo que nació grande’, que narra la historia del legendario equipo que conquistó el ciclismo sanjuanino y que dejó una marca imborrable en la memoria deportiva de la región. Lo escribió en el 2010, pero por razones económicas recién lo pudo publicar ahora. Garbi contó que la idea de realizar esta obra literaria surgió tras un pedido que le hizo en ese entonces Juan José Chica, creador de Palmar del Lago y quien llegó a ser secretario de Deportes de la provincia. ‘En el 2010 Chica me pidió que le escribiera una reseña histórica del equipo porque se disolvía. Empecé a escribir y cuando quise acordar tenía casi 20 páginas de A4. Le dije que llevaba 20 páginas con 4 capítulos y que todavía no empezaba a escribir del Palmar del Lago. Le planteé la posibilidad de escribir un libro y me dijo que sí. En 9 meses lo terminé de redactar, pero no pudimos publicarlo por cuestiones económicas. Pero finalmente salió a la luz gracias al apoyo de Jorge Chica, diputado nacional e hijo de Juan José, y del sindicato de Luz y Fuerza’, dijo el periodista.

Este libro de 33 capítulos no sólo contiene la historia del equipo Palmar del Lago, sino también el aporte de Juan José Chica al ciclismo sanjuanino, las grandes competencias de la que San Juan fue y es sede, la historia de algunos de los destacados ciclistas del legendario equipo como Oscar Villalobos y Luciano Montivero, entre otros, y datos precisos de clasificaciones y resultados. ‘Palmar del Lago es el primer hijo literario que tengo. Siempre digo que los libros los escriben los escritores, yo soy un simple periodista que trató de narrar una historia lo más certera posible y rendir homenaje a los ciclistas sanjuaninos como al creador del equipo, quien se destacó por su apoyo a este deporte’, dijo Garbi, quien agregó que tiene listo un libro sobre la Vuelta a San Juan, a la espera de ser publicado.

Orgullosos. Fabio Garbi y Gustavo ‘Gargo’ Acevedo, periodistas de DIARIO DE CUYO, muestran orgullosos sus primeras obras literarias.

¿Cómo será el futuro de San Juan?, ¿qué problemas enfrentaremos?, ¿qué forma tendrá la provincia en los años por venir? Estos son algunos de los interrogantes que plantea ‘Hasta que aquella idea… vino’, la primera obra literaria de ‘Gargo’ Acevedo, que mereció un reconocimiento en el concurso literario provincial ‘San Juan Escribe 2024’.

El autor, infografista de este diario, dijo que se inició en el arte de la escritura durante el confinamiento por covid, en 2020, para ‘aprovechar el silencio’ de esa época. ‘El gusto por la escritura nació en la pandemia y en base a lo que sentía. Al escribirla sentí haber transitado por ese mundo que narra la novela y ver cómo todo cambia para al mismo tiempo no hacerlo. Pienso que esta obra tiene un problema que es que funciona muy bien cuando la leo yo, pero quien no me conoce le cuesta entenderla’, dijo el periodista.

Gargo define a su obra literaria ‘Hasta que aquella idea… vino’ como una novela cómica/política y de ciencia ficción que narra las desventuras autoimpuestas del intendente de la Municipalidad de Zonda durante la primavera de 2113. Y que representa su búsqueda personal del ‘logro artístico único e inigualable’, trabajando con la sola herramienta de la improvisación, sobre la marcha. ‘Es la primera vez que escribo y que participo en un certamen literario. Estuve entre los mejores escritores del 2024 en la categoría novela, y este reconocimiento me incentiva a seguir escribiendo. Tengo muchas historias en la cabeza y me gustaría contarlas, pero lo estoy analizando. Esta novela se escribió en 2020, se maceró en 2021, se perdió en el 2022, se reescribió en el 2023 y se presentó en el 2024. Y tendrá una respuesta del público en los primeros meses del 2025, son tiempos muy largos a los que no puedo acostumbrarme, menos ahora que estoy en la búsqueda de nuevos horizontes’, sostuvo Acevedo.

> Acceso a las obras

‘Palmar del Lago. El equipo que nació grande’, de Garbi, será presentado el próximo viernes en el Palmar del Lago, para salir a la venta. Y ‘Hasta que aquella idea… vino’, de Gargo, está disponible gratis en wattpad.