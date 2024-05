Los hermanos del éxito en Bulgaria Alejandro Toro y Guadalupe Martín salieron campeón y tercera de la Liga Búlgara en el mismo club.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

“El éxito, más allá de lo deportivo, vino de la mano de poder compartir el día a día con mi hermana. Fue una comida después de una derrota, un festejo tras una victoria, lo que tomó un valor diferente cuando se está tan lejos de casa”, confesó el receptor punta Alejandro Toro Ramella (35), el sanjuanino que fue campeón de la Liga de Bulgaria de vóleibol con el Levski Sofía. Es que lo mejor de esta historia radica en que en el mismo club juega su hermana Guadalupe Martín Ramella (21), también receptora punta y quien se quedó afuera de la final por muy poco, por lo que subió al podio búlgaro en tercer lugar. Así, a más de 12.000 km de San Juan, ambos dejaron bien alto el vóleibol provincial con medallas de oro y bronce.

No hay antecedentes de dos hermanos sanjuaninos que hayan subido al podio en división elite de una liga nacional de vóleibol al mismo tiempo y en el mismo club europeo, en ramas femenina y masculina. Alejandro, excampeón con UPCN, fue una de las figuras del Levski. En la final del torneo derrotaron al eterno rival, el CSKA Sofía, por 3-1 en un espectacular tercer enfrentamiento de la serie. Con el título, el club clasificó a la Champions League.

En paralelo, Guadalupe, también en su segunda temporada en el club, quedó a las puertas de la final al perder en el tercer partido de la serie de semifinales ante el CSKA. Pudo ser para cualquiera, de hecho el partido fue para el CSK por 3-2, tras un quinto set que terminó 20-18. Al final, el Levski ocupó el tercer lugar en la liga.

“Coincidir con mi hermano en un lugar tan lejano fue increíble. Yo soy de extrañar mucho, pero estar con Ale, con mi cuñada y mis sobrinas hizo todo más llevadero. Además, cuando me lesioné, necesité mucho de la contención familiar, fue muy importante estar juntos y sin dudas que sola me hubiese costado más. En lo deportivo, además, siempre me aconsejaron para seguir creciendo”, dijo Guadalupe, exUNSJ.

“Vivíamos cerca y a la vez Guada compartió mucho con mi esposa e hijas. Es muy lindo tener a la familia cerca cuando se está en otro país. Logramos adaptarnos a una ciudad increíble y a un club grande, con objetivos muy ambiciosos”, destacó Alejandro, quien además del título de Liga, con el Levski fue campeón de la Supercopa, subcampeón de Copa Búlgara y cayó en cuartos de final de la Copa Challenger frente al Monza (Italia).

Por su parte, Guadalupe seguirá en el Levski de Bulgaria al menos dos temporadas más. No obstante, como Alejandro aún no definió próximo destino, es que los hermanos sanjuaninos de momento cerraron una increíble aventura juntos en la lejana Sofía.

Amistoso

El seleccionado argentino masculino, que busca la clasificación a los Juegos Olímpicos, jugará hoy su segundo amistoso ante Serbia. Será a las 21 en Rosario (Fox Sports), como preparación para el segundo weekend de la VNL, la semana que viene en Canadá.